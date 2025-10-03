ЦСКА — фаворит дерби со «Спартаком». Челестини удобен стиль Станковича

В воскресенье нас ждет крайне любопытное дерби. ЦСКА после десяти туров идет на первом месте — большое событие для последнего десятилетия. «Спартак» после провального старта резко прибавил, заглушив разговоры о скорой отставке Деяна Станковича: четыре победы и ничья в последних пяти матчах, от армейцев отделяет всего три очка. Так что диспозиция понятна: красно-белые могут как сравняться с лидером РПЛ, так и отстать на шесть очков, получив чувствительный удар — проигрывать самому принципиальному оппоненту особенно болезненно.
Дерби — всегда отдельная эмоциональная и непредсказуемая история, где на первый план выходят заряженность и настрой в конкретный день. Мой коллега Максим Никитин рассмотрит козыри «Спартака» — здесь же изучим, в чем шансы ЦСКА.
На мой взгляд, именно красно-синие — фаворит встречи. Первое место после трети дистанции подтверждает, что это сегодня самый стабильный клуб РПЛ. Голы в концовках — это характер, который передает команде Фабио Челестини. Швейцарец здорово справился с уходом Виллиана Роши, Файзуллаева, Келлвена, Пьянича; нашел новое место правого вингера для Кругового, где тот здорово раскрылся, продолжил прогресс Кисляка, интегрирует новичков. Матеус Алвес и Жоао Виктор уже твердые игроки старта, вышли на ведущие роли. Есть еще пучок перспективных латиноамериканцев, которых постепенно внедряют в состав, — в первую очередь речь об Энрике Кармо и Ди Лучиано.
Главных же козырей именно перед матчем с красно-белыми, на мой взгляд, два.
1. Качество футбола «Спартака». Оно пока ни разу по-настоящему не впечатлило. Совсем недавно у команды Деяна Станковича прошло другое дерби — с «Динамо». Матч живой, событийный, драматичный, но именно по уровню соответствовал встрече шестой и девятой команд в таблице. Середняков.
У красно-белых, кажется, оживает Угальде, адаптируется Жедсон, но пока конструкция все равно не видится монолитной, а Станкович — тренером, способным выстроить игру. Словно все держится на эмоциях серба и индивидуальных качествах действительно сильных футболистов. Для побед над аутсайдерами этого хватает, чуть поднимается уровень сопротивления — начинаются проблемы. А ЦСКА точно свободы не даст.
2. Тактическое преимущество. Хотя ЦСКА идет на первом месте, но не производит впечатления главного монстра РПЛ. У красно-синих хватает слабостей, одно отсутствие ударного забивного форварда чего стоит. Но самый серьезный недостаток видится в игре первым номером. Позиционное нападение у армейцев хромает. Ярким примером стал матч с «Краснодаром», где команда Челестини весьма здорово смотрелась с чемпионом и на тот момент лидером РПЛ. Ровно до момента удаления Кордобы. Оставшись в меньшинстве, «быки» отдали инициативу, но москвичи не смогли извлечь никакой выгоды из того, что у них лишний игрок. Встреча так и прикатилась к ничьей при стерильном владении мячом без остроты со стороны армейцев.
Против «Спартака» таких сложностей быть не должно. Красно-белым звездный атакующий состав не позволяет ставить «автобус» и уходить в полном составе за линию мяча. Не тот подбор исполнителей, не те ожидания руководителей и болельщиков. Так что проблема игры первым номером ЦСКА, скорее всего, не грозит, армейцы смогут применять свои излюбленные маневры действий от обороны или на встречных курсах, душить довольно хрупкую спартаковскую защиту высоким прессингом.
Эти два аспекта вполне могут стать решающими для победы ЦСКА в воскресенье.
Константин Алексеев