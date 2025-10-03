ЦСКА — фаворит дерби со «Спартаком». Челестини удобен стиль Станковича

2. Тактическое преимущество. Хотя ЦСКА идет на первом месте, но не производит впечатления главного монстра РПЛ. У красно-синих хватает слабостей, одно отсутствие ударного забивного форварда чего стоит. Но самый серьезный недостаток видится в игре первым номером. Позиционное нападение у армейцев хромает. Ярким примером стал матч с «Краснодаром», где команда Челестини весьма здорово смотрелась с чемпионом и на тот момент лидером РПЛ. Ровно до момента удаления Кордобы. Оставшись в меньшинстве, «быки» отдали инициативу, но москвичи не смогли извлечь никакой выгоды из того, что у них лишний игрок. Встреча так и прикатилась к ничьей при стерильном владении мячом без остроты со стороны армейцев.