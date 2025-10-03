Ричмонд
Чистяков рассудит ЦСКА и «Спартак» в матче 11-го тура РПЛ

Чистяков рассудит ЦСКА и «Спартак» в матче 11-го тура РПЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Судейская бригада во главе с Артемом Чистяковым обслужит матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими футбольными клубами ЦСКА и «Спартак».

Встреча состоится в воскресенье на домашней арене армейцев и начнется в 16:30 мск.

Помогать Чистякову будут Андрей Образко и Рустам Мухтаров, резервным арбитром выступит Юрий Карпов. За систему VAR будут отвечать Виталий Мешков и Ранэль Зияков.

Еще одно московское дерби, между «Динамо» и «Локомотивом», обслужит бригада Кирилла Левникова. Помогать ему будут Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин, резервным судьей выступит Павел Кукуян. Ответственными за работу системы VAR назначены Сергей Иванов и Вера Опейкина. Матч состоится в субботу на стадионе «бело-голубых» и начнется в 19:45 мск.

Другие назначения тура:

4 октября, суббота.

«Акрон» (Тольятти) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — Сергей Цыганок (VAR — Владимир Москалев);

«Рубин» (Казань) — «Крылья Советов» (Самара) — Евгений Буланов (VAR — Андрей Фисенко);

«Краснодар» — «Ахмат» (Грозный) — Инал Танашев (VAR — Артур Федоров);

5 октября, воскресенье.

«Оренбург» — «Ростов» — Иван Сараев (VAR — Иван Абросимов);

«Сочи» — «Нижний Новгород» — Сергей Карасев (VAR — Василий Казарцев);

«Балтика» (Калининград) — «Динамо» (Махачкала) — Алексей Сухой (VAR — Ян Бобровский).