Чистяков рассудит ЦСКА и «Спартак» в матче 11-го тура РПЛ.

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Судейская бригада во главе с Артемом Чистяковым обслужит матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими футбольными клубами ЦСКА и «Спартак».
Встреча состоится в воскресенье на домашней арене армейцев и начнется в 16:30 мск.
Помогать Чистякову будут Андрей Образко и Рустам Мухтаров, резервным арбитром выступит Юрий Карпов. За систему VAR будут отвечать Виталий Мешков и Ранэль Зияков.
Еще одно московское дерби, между «Динамо» и «Локомотивом», обслужит бригада Кирилла Левникова. Помогать ему будут Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин, резервным судьей выступит Павел Кукуян. Ответственными за работу системы VAR назначены Сергей Иванов и Вера Опейкина. Матч состоится в субботу на стадионе «бело-голубых» и начнется в 19:45 мск.
Другие назначения тура:
4 октября, суббота.
«Акрон» (Тольятти) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — Сергей Цыганок (VAR — Владимир Москалев);
«Рубин» (Казань) — «Крылья Советов» (Самара) — Евгений Буланов (VAR — Андрей Фисенко);
«Краснодар» — «Ахмат» (Грозный) — Инал Танашев (VAR — Артур Федоров);
5 октября, воскресенье.
«Оренбург» — «Ростов» — Иван Сараев (VAR — Иван Абросимов);
«Сочи» — «Нижний Новгород» — Сергей Карасев (VAR — Василий Казарцев);
«Балтика» (Калининград) — «Динамо» (Махачкала) — Алексей Сухой (VAR — Ян Бобровский).