Чистяков рассудит ЦСКА и «Спартак» в матче 11-го тура РПЛ.

Еще одно московское дерби, между «Динамо» и «Локомотивом», обслужит бригада Кирилла Левникова. Помогать ему будут Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин, резервным судьей выступит Павел Кукуян. Ответственными за работу системы VAR назначены Сергей Иванов и Вера Опейкина. Матч состоится в субботу на стадионе «бело-голубых» и начнется в 19:45 мск.