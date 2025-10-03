Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
21:30
Хоффенхайм
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.02
П2
3.75
Футбол. Италия
21:45
Верона
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.20
П2
3.30
Футбол. Франция
21:45
Париж
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.10
П2
4.70
Футбол. Англия
22:00
Борнмут
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.58
П2
3.92
Футбол. Испания
22:00
Осасуна
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.19
X
2.96
П2
4.25
Футбол. Премьер-лига
04.10
Акрон
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
7.75
X
5.23
П2
1.40

Каррера поблагодарил Глушакова за приглашение на прощальный матч: «Не смогу принять участие»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил «СЭ», что не сможет принять участие в прощальном матче экс-футболиста сборной России Дениса Глушакова.

Источник: Соцсети

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил «СЭ», что не сможет принять участие в прощальном матче экс-футболиста сборной России Дениса Глушакова.

«К сожалению, не смогу принять участие! Я поблагодарил за приглашение, но мне нужно работать!» — сказал Каррера «СЭ».

Прощальный матч Глушакова состоится 11 октября на «Арене Химки». В нем встретятся бывшие игроки «Спартака» и «Локомотива». Глушаков сыграет по одному тайму за каждую из команд.

Вместе со «Спартаком» Глушаков становился чемпионом России в 2017 году. Главным тренером той команды был Каррера.