Гафин руководил «Динамо» шесть лет — рекорд в XXI веке. Почему ушел и что ждет клуб дальше?

Две бронзы, золотой матч и финал Кубка
«Динамо» в четверг удивило весь футбольный мир, объявив об уходе с поста председателя совета директоров клуба Дмитрия Гафина. Эту должность он занимал с января 2024 года, но для футбольных людей не секрет, что вся спортивная часть была на Гафине с лета 2019 года, когда акции вернулись к ВТБ.
Больше шести лет во главе клуба — рекорд с большим отрывом в XXI веке. В «Динамо» до этого мало кто задерживался дольше одного-двух лет. Ульянов, Заварзин, Федорычев, Иванов, Исаев, Дьяков, Г. Соловьев, Ротенберг, Сысоев, Муравьев, Федоров… За 19 лет на всех пришлась только одна бронза — в 2008-м, при Дмитрии Иванове.
У Гафина за шесть лет лучшие результаты клуба в современной истории — две бронзы с яркой игрой при Сандро Шварце и Марцеле Личке, участие в золотом матче впервые с 1986 года, финал Кубка.
Именно по инициативе Гафина в «Динамо» на пост спортивного директора взяли Желько Бувача — бывшего помощника Юргена Клоппа. При боснийце к «Динамо» пришла высокая точность попаданий с трансферами — практически все становились твердыми игроками стартового состава. Бувач пригласил Шварца, с которым бело-голубые пережили самый крутой и качественный период, оборвавшийся на взлете по политическим причинам. У команды с Шиманьски, Моро, юными Захаряном и Тюкавиным под руководством немецкого специалиста был высоченный потенциал.
Гафин с каждым годом становился все более серьезной величиной в футбольном мире, а зимой этого года вошел в исполком РФС. В последнем рейтинге «СЭ» самых влиятельных футбольных руководителей у него восьмое место. Тем неожиданнее стала отставка — в самый разгар сезона.
Причем не только для общественности, но и для всех в клубе, включая, похоже, самого Гафина. Те, кто с ним общался в последние дни, говорят, что председатель совета директоров в самом обычном режиме обсуждал ближайшие планы и перспективы, что сделать завтра, послезавтра, через неделю и месяц.
Что же случилось? Я побеседовал с приличным количеством людей, которые обязаны быть в теме, но большинство разводили руками: «Никто пока ничего не понимает, все крайне удивлены».
Это действительно произошло очень резко. И все же есть версия, которая сейчас представляется наиболее похожей на правду.
Поддержка тренера и сигналы руководителям
В футбольных кругах никто не сомневается, что решение о назначении Валерия Карпина было принято на верхних этажах ВТБ. А клубу спущено в качестве руководства к действию. Мои источники это подтверждают. Отсюда и селекция, в которой ощущается рука главного тренера: Осипенко, Миранчук, Сергеев, Зайнутдинов — его кандидатуры. Задачей же руководителей было закрыть сделки по выбранным Карпиным футболистам. Вряд ли это могло понравиться Гафину, который шесть лет выстраивал совершенно другую концепцию: решения по трансферам принимаются спортивным отделом, а тренер лишь согласовывает предложенные кандидатуры. Бувач выбирал футболистов по своему видению, теперь же спортивный директор ушел на третьи роли. Единственное исключение — Рубенс, за которым в «Динамо» следили несколько лет.
Начало сезона при этом вышло провальным: при задаче выиграть трофей у команды были серьезные проблемы как с игрой, так и с результатами. Что-то начало налаживаться только в последнее время, но нынешнее седьмое место в таблице, конечно, никого не может радовать. Кто виноват? По основной версии, тут удар и пришелся по Гафину. В ее пользу говорит и недавний ответ главы ВТБ Андрея Костина.
— У «Динамо» сложный старт сезона, несмотря на серьезный бюджет от ВТБ. Вас это не беспокоит?
— Не знаю. Это тренер должен сказать, руководство команды. Должны, наверное, внедрять новые подходы, которые тренер планировал, — перестраивать работу под него. Слушайте, нельзя так (быстро судить о работе Карпина). Сыграли только несколько матчей. Сразу все побежали: «Ох, ах, беда какая». Пускай команда играет, новый тренер проявляет себя, — сказал Костин «Матчу».
В приведенной цитате очевидно доверие к тренеру и сигналы в адрес руководителей: надо внедрять новые подходы, перестраивать работу под тренера. Кто здесь фаворит, а кто аутсайдер — понятно.
Версии возможные и несостоятельные
Вопрос только в том, ограничится ли дело уходом одного Гафина (плюс, естественно, становятся туманными перспективы его протеже Бувача) или нас ждут более кардинальные перестановки.
В первом случае продолжит работу нынешняя управленческая структура клуба во главе с гендиректором Павлом Пивоваровым, доказавшая свою эффективность в последние годы. Это было бы логично.
Есть, впрочем, слухи и о том, что появится какая-то новая руководящая команда от ВТБ. Во главе, например, с куратором Дмитрием Пьяновым, который несколько лет назад входил в совет директоров «Динамо», а сейчас первый заместитель президента — председателя правления ВТБ. Или со старшим вице-президентом ВТБ Виктором Лукьяновым, который более десятка лет имел прямое отношение к ФК «Динамо», а в данный момент входит в совет директоров хоккейного и регбийного клубов. Или еще с кем-то. Отсюда, вероятно, и новости коллег о том, что Пивоваров может уйти после окончания нынешнего контракта. Но это гадание, лишь один из возможных сценариев, а договор гендиректора, по данным «СЭ», действует до августа 2026 года и никаких разговоров о возможном уходе сейчас не идет.
Вариант с новой руководящей командой от ВТБ я бы все же не исключал, а вот еще две версии мне каторически опровергают.
1) Об уходе Гафина из-за проблем с коммерцией, посещаемостью
2) О возможном приходе людей, связанных с братьями Ротенбергами. Называли и Романа Ротенберга, который уже получил должность в хоккейном «Динамо», и его брата Бориса, игравшего в «Динамо», а теперь заместителя гендиректора «Локомотива», и даже Александра Медведева, много лет возглавлявшего «Зенит».
Какой же сценарий ждет «Динамо» в действительности — наверняка будет понятно по тому, кто и когда станет новым председателем совета директоров клуба.
Константин Алексеев