Гафин руководил «Динамо» шесть лет — рекорд в XXI веке. Почему ушел и что ждет клуб дальше?

Есть, впрочем, слухи и о том, что появится какая-то новая руководящая команда от ВТБ. Во главе, например, с куратором Дмитрием Пьяновым, который несколько лет назад входил в совет директоров «Динамо», а сейчас первый заместитель президента — председателя правления ВТБ. Или со старшим вице-президентом ВТБ Виктором Лукьяновым, который более десятка лет имел прямое отношение к ФК «Динамо», а в данный момент входит в совет директоров хоккейного и регбийного клубов. Или еще с кем-то. Отсюда, вероятно, и новости коллег о том, что Пивоваров может уйти после окончания нынешнего контракта. Но это гадание, лишь один из возможных сценариев, а договор гендиректора, по данным «СЭ», действует до августа 2026 года и никаких разговоров о возможном уходе сейчас не идет.