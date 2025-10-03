Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
21:30
Хоффенхайм
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.03
П2
3.83
Футбол. Италия
21:45
Верона
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.20
П2
3.35
Футбол. Франция
21:45
Париж
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.08
П2
4.80
Футбол. Англия
22:00
Борнмут
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.59
П2
3.95
Футбол. Испания
22:00
Осасуна
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.22
X
2.94
П2
4.20
Футбол. Премьер-лига
04.10
Акрон
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
7.90
X
5.23
П2
1.39

Гафин руководил «Динамо» шесть лет — рекорд в XXI веке. Почему ушел и что ждет клуб дальше?

Константин Алексеев — о революции у бело-голубых.

Источник: Спорт-Экспресс

Две бронзы, золотой матч и финал Кубка

«Динамо» в четверг удивило весь футбольный мир, объявив об уходе с поста председателя совета директоров клуба Дмитрия Гафина. Эту должность он занимал с января 2024 года, но для футбольных людей не секрет, что вся спортивная часть была на Гафине с лета 2019 года, когда акции вернулись к ВТБ.

Больше шести лет во главе клуба — рекорд с большим отрывом в XXI веке. В «Динамо» до этого мало кто задерживался дольше одного-двух лет. Ульянов, Заварзин, Федорычев, Иванов, Исаев, Дьяков, Г. Соловьев, Ротенберг, Сысоев, Муравьев, Федоров… За 19 лет на всех пришлась только одна бронза — в 2008-м, при Дмитрии Иванове.

У Гафина за шесть лет лучшие результаты клуба в современной истории — две бронзы с яркой игрой при Сандро Шварце и Марцеле Личке, участие в золотом матче впервые с 1986 года, финал Кубка.

Именно по инициативе Гафина в «Динамо» на пост спортивного директора взяли Желько Бувача — бывшего помощника Юргена Клоппа. При боснийце к «Динамо» пришла высокая точность попаданий с трансферами — практически все становились твердыми игроками стартового состава. Бувач пригласил Шварца, с которым бело-голубые пережили самый крутой и качественный период, оборвавшийся на взлете по политическим причинам. У команды с Шиманьски, Моро, юными Захаряном и Тюкавиным под руководством немецкого специалиста был высоченный потенциал.

Гафин с каждым годом становился все более серьезной величиной в футбольном мире, а зимой этого года вошел в исполком РФС. В последнем рейтинге «СЭ» самых влиятельных футбольных руководителей у него восьмое место. Тем неожиданнее стала отставка — в самый разгар сезона.

Причем не только для общественности, но и для всех в клубе, включая, похоже, самого Гафина. Те, кто с ним общался в последние дни, говорят, что председатель совета директоров в самом обычном режиме обсуждал ближайшие планы и перспективы, что сделать завтра, послезавтра, через неделю и месяц.

Что же случилось? Я побеседовал с приличным количеством людей, которые обязаны быть в теме, но большинство разводили руками: «Никто пока ничего не понимает, все крайне удивлены».

Это действительно произошло очень резко. И все же есть версия, которая сейчас представляется наиболее похожей на правду.

Поддержка тренера и сигналы руководителям

В футбольных кругах никто не сомневается, что решение о назначении Валерия Карпина было принято на верхних этажах ВТБ. А клубу спущено в качестве руководства к действию. Мои источники это подтверждают. Отсюда и селекция, в которой ощущается рука главного тренера: Осипенко, Миранчук, Сергеев, Зайнутдинов — его кандидатуры. Задачей же руководителей было закрыть сделки по выбранным Карпиным футболистам. Вряд ли это могло понравиться Гафину, который шесть лет выстраивал совершенно другую концепцию: решения по трансферам принимаются спортивным отделом, а тренер лишь согласовывает предложенные кандидатуры. Бувач выбирал футболистов по своему видению, теперь же спортивный директор ушел на третьи роли. Единственное исключение — Рубенс, за которым в «Динамо» следили несколько лет.

Начало сезона при этом вышло провальным: при задаче выиграть трофей у команды были серьезные проблемы как с игрой, так и с результатами. Что-то начало налаживаться только в последнее время, но нынешнее седьмое место в таблице, конечно, никого не может радовать. Кто виноват? По основной версии, тут удар и пришелся по Гафину. В ее пользу говорит и недавний ответ главы ВТБ Андрея Костина.

— У «Динамо» сложный старт сезона, несмотря на серьезный бюджет от ВТБ. Вас это не беспокоит?

— Не знаю. Это тренер должен сказать, руководство команды. Должны, наверное, внедрять новые подходы, которые тренер планировал, — перестраивать работу под него. Слушайте, нельзя так (быстро судить о работе Карпина). Сыграли только несколько матчей. Сразу все побежали: «Ох, ах, беда какая». Пускай команда играет, новый тренер проявляет себя, — сказал Костин «Матчу».

В приведенной цитате очевидно доверие к тренеру и сигналы в адрес руководителей: надо внедрять новые подходы, перестраивать работу под тренера. Кто здесь фаворит, а кто аутсайдер — понятно.

Версии возможные и несостоятельные

Вопрос только в том, ограничится ли дело уходом одного Гафина (плюс, естественно, становятся туманными перспективы его протеже Бувача) или нас ждут более кардинальные перестановки.

В первом случае продолжит работу нынешняя управленческая структура клуба во главе с гендиректором Павлом Пивоваровым, доказавшая свою эффективность в последние годы. Это было бы логично.

Есть, впрочем, слухи и о том, что появится какая-то новая руководящая команда от ВТБ. Во главе, например, с куратором Дмитрием Пьяновым, который несколько лет назад входил в совет директоров «Динамо», а сейчас первый заместитель президента — председателя правления ВТБ. Или со старшим вице-президентом ВТБ Виктором Лукьяновым, который более десятка лет имел прямое отношение к ФК «Динамо», а в данный момент входит в совет директоров хоккейного и регбийного клубов. Или еще с кем-то. Отсюда, вероятно, и новости коллег о том, что Пивоваров может уйти после окончания нынешнего контракта. Но это гадание, лишь один из возможных сценариев, а договор гендиректора, по данным «СЭ», действует до августа 2026 года и никаких разговоров о возможном уходе сейчас не идет.

Вариант с новой руководящей командой от ВТБ я бы все же не исключал, а вот еще две версии мне каторически опровергают.

1) Об уходе Гафина из-за проблем с коммерцией, посещаемостью и т. д. Во-первых, потому что председатель совета директоров не отвечал за коммерцию, а главным образом за спортивную часть. А во-вторых, маркетинг бело-голубых работает эффективно, посещаемость же на хорошем уровне — вторая в Москве и в пятерке в РПЛ — и постоянно растет.

2) О возможном приходе людей, связанных с братьями Ротенбергами. Называли и Романа Ротенберга, который уже получил должность в хоккейном «Динамо», и его брата Бориса, игравшего в «Динамо», а теперь заместителя гендиректора «Локомотива», и даже Александра Медведева, много лет возглавлявшего «Зенит».

Какой же сценарий ждет «Динамо» в действительности — наверняка будет понятно по тому, кто и когда станет новым председателем совета директоров клуба.

Константин Алексеев

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше