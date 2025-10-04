Почему дерби ЦСКА — «Спартак» — не главный матч тура. Объясняет Илья Казаков

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:00
Акрон
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.80
П2
1.32
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.25
П2
2.36
Футбол. Англия
14:30
Лидс
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.40
П2
2.55
Футбол. Испания
15:00
Овьедо
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.30
П2
3.20
Футбол. Премьер-лига
15:15
Рубин
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.70
П2
4.20
Футбол. Италия
16:00
Лацио
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.47
П2
5.03
Футбол. Италия
16:00
Парма
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.45
П2
4.20
Футбол. Германия
16:30
Аугсбург
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.55
П2
2.70
Футбол. Германия
16:30
Байер
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.00
П2
5.00
Футбол. Германия
16:30
Боруссия Д
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.60
П2
4.50
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.60
П2
2.90
Футбол. Англия
17:00
Арсенал
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.00
П2
15.00
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Юнайтед
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.50
П2
6.40
Футбол. Первая лига
17:00
Факел
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.56
X
3.80
П2
7.00
Футбол. Первая лига
17:00
Чайка
:
Родина
Все коэффициенты
П1
6.30
X
3.90
П2
1.57
Футбол. Испания
17:15
Жирона
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.35
П2
3.05
Футбол. Премьер-лига
17:30
Краснодар
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.00
П2
5.40
Футбол. Франция
18:00
Метц
:
Марсель
П1
X
П2
Футбол. Италия
19:00
Интер
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.60
П2
16.00
Футбол. Англия
19:30
Челси
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.95
П2
2.29
Футбол. Германия
19:30
Айнтрахт Ф
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
7.00
X
5.60
П2
1.38
Футбол. Испания
19:30
Атлетик
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.70
П2
6.20
Футбол. Премьер-лига
19:45
Динамо
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.95
П2
3.85
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.70
П2
4.10
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.35
П2
3.25
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.00
П2
7.20
Футбол. Франция
22:05
Осер
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.60
П2
2.04
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
0
:
Кельн
1
П1
X
П2

Почему дерби ЦСКА — «Спартак» — не главный матч тура. Объясняет Илья Казаков

Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005—2015 годах — с особым взглядом на предстоящий уик-энд в РПЛ.

Источник: ФК "Краснодар"

Два столичных дерби в этом туре настолько стянули на себя внимание, что все остальное словно пропало из вида. Между тем, есть два матча, которые заслуживают этого самого внимания ничуть не меньше: «Краснодар» — «Ахмат» и «Акрон» — «Зенит».

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 11, 4.10.2025, 17:30
Краснодар
-
Ахмат
-

Игру в Краснодаре вообще можно назвать главной в туре. Действующий чемпион набрал одно очко в двух последних встречах чемпионата и не забил ни одного мяча за три матча с учетом Кубка. И к нему приезжает клуб, который с момента назначения нового главного тренера — лучший в лиге по набранным очкам.

В Краснодаре сходятся две истории, одна из которых прервется. Или «быки» победят — и тогда все справедливо скажут, что серия «Ахмата» была сродни той, что выдала «Балтика». Когда мотивация способна на каком-то отрезке удивлять, но для успеха вдолгую нужен состав мощнее. Или «Ахмат» не уступит — и тогда можно будет говорить, что у чемпиона действительно начался кризис. Что бы ни стало первопричиной — синдром второго года (если считать от титула), проблемы на правом фланге обороны, отсутствие Черникова (если он не выйдет на поле). В любом случае с точки зрения масштаба интриги эта встреча как минимум не уступает дерби на «ВЭБ Арене».

Там ведь кроме главного вопроса есть и иные. Тренерское противостояние Станислава Черчесова и Мурада Мусаева, например. Золото «Краснодара» публично еще не переосмыслено, если вообще в этом есть нужда. Но в сторону Мусаева часто летели вопросы о масштабе его роли в игре «быков». Черчесов сейчас — как лакмусовая бумага для своих молодых коллег.

В прошлом туре его «Ахмат» внешне легко победил «Акрон». И противостояние двух осетинских тренеров разных поколений Заур Тедеев, как показалось, проиграл еще до стартового свистка.

Тольяттинцев еще недавно было модно проецировать на ранний «Краснодар». Два частных клуба, с сильными президентами-основателями, с короткими пока историями, с большими задачами — сравнения стали данностью. Но южане с момента основания шли по нарастающей. «Акрон» же сейчас, как показалось, попал в серьезный кризис — когда сначала припозднился с летними трансферами, затем отбивался от темы «мы что, вылететь хотим?», заданной Дзюбой, а потом попал в серию неудачных результатов, которая привела к стандартному в таких случаях вопросу об отставке Тедеева.

Если вспомнить предысторию клуба и то, как обстоятельно «Акрон» выбирает тренеров, а потом доверяет им, позиции Тедеева казались более прочными, чем на первый взгляд. Нынешний сезон в этом смысле вообще уникальный. «Ростов», вопреки проблемам на старте, тему ухода Джонатана Альбы не поднимал. «Пари НН» устами губернатора отметает все сомнения о крепости позиций Алексея Шпилевского. «Оренбург», еще вылетая из РПЛ, говорил, что верит во Владимира Слишковича. И даже «Сочи» убрал Роберта Морено только после того, как стало ясно — это не кризис, а тупик.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 11, 4.10.2025, 13:00
Акрон
-
Зенит
-

И вот «Акрон». С недавней фразой владельца клуба Павла Морозова об обозримых перспективах в борьбе за чемпионство, с одной стороны, и сползанием в зону стыков — с другой. Играющий в этом туре с «Зенитом», который все ближе к первому месту. И здесь снова есть интересное противостояние тренеров.

Сергей Семак, постоянно пробуя разные сочетания футболистов, кажется, наконец нашел оптимальный состав и реанимировал свою главную российскую звезду Глушенкова. Тедеев, напротив, никак не может найти работающую эффективно модель — молодежь, которую «Акрон» вводит в этом сезоне в большом количестве, слишком нестабильна, а опытные люди пока играют ниже возможностей. Но именно против лидеров тольяттинцы стали выступать успешнее, чем год назад, — удалось взять очки у «Рубина» и «Спартака», поражения от других топ-клубов уже не были разгромными. Ну и главное — Дзюба, чья статистика в «Акроне» — лучшая, против Семака и «Зенита» выйдет предельно мотивированным.

Именно Артем, по сути, лишил сине-бело-голубых год назад трех очков, которых петербуржцам не хватило для очередного титула. Как форвард проводит самые важные для себя матчи, общеизвестно. Но тезис о чрезмерной «дзюбозависимости» тольяттинцев пока опровергнуть сложно. Однако если у нападающего-рекордсмена получится вновь забить и принести команде очки против «Зенита», давление на Семака опять станет пиковым.

Удивительный тур. Где столько интриг сходятся в одной точке.

Казалось бы, как игра ЦСКА — «Спартак» может быть не главной в туре.

Но так иногда случается.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.