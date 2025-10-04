Почему дерби ЦСКА — «Спартак» — не главный матч тура. Объясняет Илья Казаков

Два столичных дерби в этом туре настолько стянули на себя внимание, что все остальное словно пропало из вида. Между тем, есть два матча, которые заслуживают этого самого внимания ничуть не меньше: «Краснодар» — «Ахмат» и «Акрон» — «Зенит».
Игру в Краснодаре вообще можно назвать главной в туре. Действующий чемпион набрал одно очко в двух последних встречах чемпионата и не забил ни одного мяча за три матча с учетом Кубка. И к нему приезжает клуб, который с момента назначения нового главного тренера — лучший в лиге по набранным очкам.
В Краснодаре сходятся две истории, одна из которых прервется. Или «быки» победят — и тогда все справедливо скажут, что серия «Ахмата» была сродни той, что выдала «Балтика». Когда мотивация способна на каком-то отрезке удивлять, но для успеха вдолгую нужен состав мощнее. Или «Ахмат» не уступит — и тогда можно будет говорить, что у чемпиона действительно начался кризис. Что бы ни стало первопричиной — синдром второго года (если считать от титула), проблемы на правом фланге обороны, отсутствие Черникова (если он не выйдет на поле). В любом случае с точки зрения масштаба интриги эта встреча как минимум не уступает дерби на «ВЭБ Арене».
Там ведь кроме главного вопроса есть и иные. Тренерское противостояние Станислава Черчесова и Мурада Мусаева, например. Золото «Краснодара» публично еще не переосмыслено, если вообще в этом есть нужда. Но в сторону Мусаева часто летели вопросы о масштабе его роли в игре «быков». Черчесов сейчас — как лакмусовая бумага для своих молодых коллег.
В прошлом туре его «Ахмат» внешне легко победил «Акрон». И противостояние двух осетинских тренеров разных поколений Заур Тедеев, как показалось, проиграл еще до стартового свистка.
Тольяттинцев еще недавно было модно проецировать на ранний «Краснодар». Два частных клуба, с сильными президентами-основателями, с короткими пока историями, с большими задачами — сравнения стали данностью. Но южане с момента основания шли по нарастающей. «Акрон» же сейчас, как показалось, попал в серьезный кризис — когда сначала припозднился с летними трансферами, затем отбивался от темы «мы что, вылететь хотим?», заданной Дзюбой, а потом попал в серию неудачных результатов, которая привела к стандартному в таких случаях вопросу об отставке Тедеева.
Если вспомнить предысторию клуба и то, как обстоятельно «Акрон» выбирает тренеров, а потом доверяет им, позиции Тедеева казались более прочными, чем на первый взгляд. Нынешний сезон в этом смысле вообще уникальный. «Ростов», вопреки проблемам на старте, тему ухода Джонатана Альбы не поднимал. «Пари НН» устами губернатора отметает все сомнения о крепости позиций Алексея Шпилевского. «Оренбург», еще вылетая из РПЛ, говорил, что верит во Владимира Слишковича. И даже «Сочи» убрал Роберта Морено только после того, как стало ясно — это не кризис, а тупик.
И вот «Акрон». С недавней фразой владельца клуба Павла Морозова об обозримых перспективах в борьбе за чемпионство, с одной стороны, и сползанием в зону стыков — с другой. Играющий в этом туре с «Зенитом», который все ближе к первому месту. И здесь снова есть интересное противостояние тренеров.
Сергей Семак, постоянно пробуя разные сочетания футболистов, кажется, наконец нашел оптимальный состав и реанимировал свою главную российскую звезду Глушенкова. Тедеев, напротив, никак не может найти работающую эффективно модель — молодежь, которую «Акрон» вводит в этом сезоне в большом количестве, слишком нестабильна, а опытные люди пока играют ниже возможностей. Но именно против лидеров тольяттинцы стали выступать успешнее, чем год назад, — удалось взять очки у «Рубина» и «Спартака», поражения от других топ-клубов уже не были разгромными. Ну и главное — Дзюба, чья статистика в «Акроне» — лучшая, против Семака и «Зенита» выйдет предельно мотивированным.
Именно Артем, по сути, лишил сине-бело-голубых год назад трех очков, которых петербуржцам не хватило для очередного титула. Как форвард проводит самые важные для себя матчи, общеизвестно. Но тезис о чрезмерной «дзюбозависимости» тольяттинцев пока опровергнуть сложно. Однако если у нападающего-рекордсмена получится вновь забить и принести команде очки против «Зенита», давление на Семака опять станет пиковым.
Удивительный тур. Где столько интриг сходятся в одной точке.
Казалось бы, как игра ЦСКА — «Спартак» может быть не главной в туре.
Но так иногда случается.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.