Почему дерби ЦСКА — «Спартак» — не главный матч тура. Объясняет Илья Казаков

В Краснодаре сходятся две истории, одна из которых прервется. Или «быки» победят — и тогда все справедливо скажут, что серия «Ахмата» была сродни той, что выдала «Балтика». Когда мотивация способна на каком-то отрезке удивлять, но для успеха вдолгую нужен состав мощнее. Или «Ахмат» не уступит — и тогда можно будет говорить, что у чемпиона действительно начался кризис. Что бы ни стало первопричиной — синдром второго года (если считать от титула), проблемы на правом фланге обороны, отсутствие Черникова (если он не выйдет на поле). В любом случае с точки зрения масштаба интриги эта встреча как минимум не уступает дерби на «ВЭБ Арене».