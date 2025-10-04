Ричмонд
«Зенит» сыграл вничью с «Акроном» в матче РПЛ

«Зенит» сыграл вничью с «Акроном», продлившим безвыигрышную серию в РПЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Петербургский «Зенит» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Самаре завершилась со счетом 1:1. В составе «Зенита» свой первый мяч в сезоне забил Педро (11-я минута). У «Акрона» дебютный гол за клуб на свой счет записал Эдгар Севикян (36).

На 88-й минуте гол нападающего «Акрона» Артема Дзюбы был отменен из-за офсайда. В компенсированное время экс-футболист «Зенита» не реализовал пенальти, который назначил главный арбитр Сергей Цыганок за игру рукой защитника Дугласа Сантоса. Удар Дзюбы пришелся в перекладину.

«Акрон» продлил безвыигрышную серию в Российской премьер-лиге (РПЛ) до девяти матчей, в пяти из которых тольяттинцы потерпели поражение. Подопечные Заура Тедеева с 8 очками занимают 13-е место в таблице. «Зенит» (20) располагается на третьей строчке.

В следующем туре «Акрон» в гостях сыграет с «Нижним Новгородом» 18 октября. Днем позже «Зенит» на выезде встретится с «Сочи».

Акрон
1:1
Первый тайм: 1:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
4.10.2025, 13:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Сергей Семак
Голы
Акрон
Эдгар Севикян
(Роберто Фернандес)
36′
Зенит
Педро
(Маркус Вендел)
11′
Составы команд
Акрон
78
Александр Васютин
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
23
Кристиян Бистрович
80
Хетаг Хосонов
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
86′
87′
8
Константин Марадишвили
7
Эдгар Севикян
60′
17
Солтмурад Бакаев
6
Максим Кузьмин
73′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
20
Педро
10
Максим Глушенков
25
Страхиня Эракович
33
Нино
31
Густаво Мантуан
59′
6
Ваня Дркушич
11
Луис Энрике
80′
30
Матео Кассьерра
7
Александр Соболев
60′
17
Андрей Мостовой
5
Вильмар Барриос
80′
32
Лусиано Гонду
8
Маркус Вендел
90′
21
Александр Ерохин
Статистика
Акрон
Зенит
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
8
14
Удары в створ
1
1
Угловые
1
7
Фолы
23
8
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти