«Зенит» сыграл вничью с «Акроном» в матче РПЛ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Петербургский «Зенит» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Самаре завершилась со счетом 1:1. В составе «Зенита» свой первый мяч в сезоне забил Педро (11-я минута). У «Акрона» дебютный гол за клуб на свой счет записал Эдгар Севикян (36).
На 88-й минуте гол нападающего «Акрона» Артема Дзюбы был отменен из-за офсайда. В компенсированное время экс-футболист «Зенита» не реализовал пенальти, который назначил главный арбитр Сергей Цыганок за игру рукой защитника Дугласа Сантоса. Удар Дзюбы пришелся в перекладину.
«Акрон» продлил безвыигрышную серию в Российской премьер-лиге (РПЛ) до девяти матчей, в пяти из которых тольяттинцы потерпели поражение. Подопечные Заура Тедеева с 8 очками занимают 13-е место в таблице. «Зенит» (20) располагается на третьей строчке.
В следующем туре «Акрон» в гостях сыграет с «Нижним Новгородом» 18 октября. Днем позже «Зенит» на выезде встретится с «Сочи».
Заур Тедеев
Сергей Семак
Эдгар Севикян
(Роберто Фернандес)
36′
Педро
(Маркус Вендел)
11′
78
Александр Васютин
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
23
Кристиян Бистрович
80
Хетаг Хосонов
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
86′
87′
8
Константин Марадишвили
7
Эдгар Севикян
60′
17
Солтмурад Бакаев
6
Максим Кузьмин
73′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
20
Педро
10
Максим Глушенков
25
Страхиня Эракович
33
Нино
31
Густаво Мантуан
59′
6
Ваня Дркушич
11
Луис Энрике
80′
30
Матео Кассьерра
7
Александр Соболев
60′
17
Андрей Мостовой
5
Вильмар Барриос
80′
32
Лусиано Гонду
8
Маркус Вендел
90′
21
Александр Ерохин
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
