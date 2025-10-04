Как же близко «Зенит» был к поражению от «Акрона»! Но Дзюба не забил пенальти

11-й тур РПЛ стартовал матчем между «Акроном» и «Зенитом». Петербуржцы крайне редко открывают российский футбольный уик-энд, поэтому выглядело все немного непривычно.
Команда Сергея Семака мощно провела вторую половину сентября: набрала 15 очков из 15 возможных в FONBET Кубке России, одержала важнейшую выездную победу над «Краснодаром» (2:0) и разорвала «Оренбург» (5:2). Безумную форму набрал и Максим Глушенков, который наконец-то стал стабильно выходить на правом краю атаки — на своей любимой позиции. К игре в Самаре он подходил в огне: пять голов в последних двух встречах чемпионата.
Перед стартовым свистком сине-бело-голубые выглядели очевидным фаворитом. К тому же у них была дополнительная мотивация — взять реванш за обидное декабрьское домашнее поражение (1:2) в прошлом сезоне. Многие говорили, что именно тех потерянных очков тогда не хватило до седьмого чемпионства кряду. Однако это уже история.
«Акрон», хоть и сейчас находится не в лучшем состоянии, всегда способен преподнести сюрпризы. К тому же в составе есть Артем Дзюба — человек, который всегда примагничивает к себе мячи, а также очень сильно любит забивать своим бывшим командам. Именно его личное противостояние с «Зенитом» было одной из главных интриг.
Первый гол Педро в сезоне
Сергей Семак не стал вносить глобальных изменений в победный состав, выставленный на предыдущий тур. Произошли лишь две корректировки, и одна из них связана с лимитом: Эракович занял место в центре обороны, а Александр Соболев сменил Кассьерру.
В целом, казалось, «Зенит» сборки нынешнего сезона наконец-то стабилизировался. В центре поля найден баланс: Барриос подчищает в опорной зоне, Вендел активно участвует в розыгрыше, а Педро — действует ближе к центральному нападающему, периодически меняясь местами с Энрике и Глушенковым.
Первый гол как раз пришел после великолепного командного взаимодействия: Мантуан нашел Глушенкова, тот покатил на Вендела, который увидел в штрафной площади открывание Педро — молодой бразилец в касание вогнал мяч в сетку ворот Васютина. Для него это первый гол в сезоне.
Видно, насколько сильно 19-летний полузащитник прибавил и постепенно выходит на ведущие роли в «Зените». Его не продали летом в Саудовскую Аравию, хотя предложение поступало, и не отпустили в молодежную сборную Бразилии на молодежный чемпионат мира. Как оказалось, все не зря.
Вторая часть первого тайма осталась за «Акроном»
Стартовые 25 минут прошли для гостей идеально: забили, ничего не давали сделать «Акрону». А потом что-то внезапно сломалось. Хозяева всерьез огрызнулись на 28-й минуте, когда Джаковац получил пространство для удара у линии штрафной площади. Денису Адамову даже не пришлось вступать в игру. А затем буквально следующая атака получилась еще опаснее: Дзюба зацепился за мяч, сделал скидку на того же Джаковаца, но завершить эпизод у него не получилось — подстраховал своих одноклубников Нино.
Третья атака тольяттинцев уже получилась голевой. После подачи Фернандеса с фланга Дуглас Сантос боролся с Севикяном, подставил голову и мяч, то ли коснувшись Эдгара, то ли нет, залетел за ленточку. Курьезный момент. На сайте РПЛ авторство записали на игрока сборной Армении.
В целом больше команды острых моментов не создали, а ближе к перерыву темп и вовсе снизился. В раздевалку футболисты ушли при 1:1, чем наверняка были довольны в «Акроне». Им не только удалось забить после стартового натиска вице-чемпионов, но и практически полностью нейтрализовать атаку «Зенита», обернув ситуацию в свою пользу. Например, Глушенков после предголевой передачи ушел в тень.
Промах Дзюбы на последних минутах
В начале второго тайма Глушенков наконец-то вырвался из-под опеки и имел реальную возможность отличиться после стеночки с Венделом — выстрелил с удвоенной силой, но выше перекладины. Следом обводящий удар нанес Соболев, но перед этим он залез в офсайд. У ворот Васютина обстановка накалялась все сильнее — шанс забить был и у Энрике.
К 60-й минуте по традиции настало время замен, и тут Семак удивил: вместо Мантуана вышел Дркушич, а Соболева сменил Мостовой. После этого на позицию нападающего переместился Энрике. Понятно, что поджимал лимит, но это максимально неожиданный матч-менеджмент. Стоит отметить: бразилец в новой роли был активен, угрожал воротам, но все мимо.
«Зенит» давил: были и подачи, и короткие розыгрыши. Однако взломать оборону соперника никак не получилось. Не помогло и двойное усиление со скамейки — Кассьерра и Лусиано также были брошены в бой на последние десять минут.
Более того, в концовке «Акрон» чуть не вырвал победу. После подачи Дзюба переправил мяч в сетку не без помощи рикошета, но взятие ворот отменили из-за положения вне игры.
И это еще не все: на последних минутах главный арбитр Сергей Цыганок назначил пенальти, посовещавшись с коллегами из ВАР-центра. Естественно, к точке подошел Дзюба… и не забил!
1:1 — ничья, которая явно не входила в планы сине-бело-голубых. Впереди пауза на международные матчи, и Сергею Семаку есть о чем задуматься.
Автор: Роман Кольцов
Заур Тедеев
Сергей Семак
Эдгар Севикян
(Роберто Фернандес)
36′
Педро
(Маркус Вендел)
11′
Артем Дзюба
90+5′
78
Александр Васютин
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
23
Кристиян Бистрович
80
Хетаг Хосонов
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
86′
87′
8
Константин Марадишвили
7
Эдгар Севикян
60′
17
Солтмурад Бакаев
6
Максим Кузьмин
73′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
20
Педро
10
Максим Глушенков
25
Страхиня Эракович
33
Нино
31
Густаво Мантуан
59′
6
Ваня Дркушич
11
Луис Энрике
80′
30
Матео Кассьерра
7
Александр Соболев
60′
17
Андрей Мостовой
5
Вильмар Барриос
80′
32
Лусиано Гонду
8
Маркус Вендел
90′
21
Александр Ерохин
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
