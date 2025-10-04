Ричмонд
Как же близко «Зенит» был к поражению от «Акрона»! Но Дзюба не забил пенальти

1:1 в Самаре.

Источник: ФК "Зенит"

11-й тур РПЛ стартовал матчем между «Акроном» и «Зенитом». Петербуржцы крайне редко открывают российский футбольный уик-энд, поэтому выглядело все немного непривычно.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 11, 4.10.2025, 13:00
Акрон
1
Зенит
1

Команда Сергея Семака мощно провела вторую половину сентября: набрала 15 очков из 15 возможных в FONBET Кубке России, одержала важнейшую выездную победу над «Краснодаром» (2:0) и разорвала «Оренбург» (5:2). Безумную форму набрал и Максим Глушенков, который наконец-то стал стабильно выходить на правом краю атаки — на своей любимой позиции. К игре в Самаре он подходил в огне: пять голов в последних двух встречах чемпионата.

Перед стартовым свистком сине-бело-голубые выглядели очевидным фаворитом. К тому же у них была дополнительная мотивация — взять реванш за обидное декабрьское домашнее поражение (1:2) в прошлом сезоне. Многие говорили, что именно тех потерянных очков тогда не хватило до седьмого чемпионства кряду. Однако это уже история.

«Акрон», хоть и сейчас находится не в лучшем состоянии, всегда способен преподнести сюрпризы. К тому же в составе есть Артем Дзюба — человек, который всегда примагничивает к себе мячи, а также очень сильно любит забивать своим бывшим командам. Именно его личное противостояние с «Зенитом» было одной из главных интриг.

Первый гол Педро в сезоне

Сергей Семак не стал вносить глобальных изменений в победный состав, выставленный на предыдущий тур. Произошли лишь две корректировки, и одна из них связана с лимитом: Эракович занял место в центре обороны, а Александр Соболев сменил Кассьерру.

В целом, казалось, «Зенит» сборки нынешнего сезона наконец-то стабилизировался. В центре поля найден баланс: Барриос подчищает в опорной зоне, Вендел активно участвует в розыгрыше, а Педро — действует ближе к центральному нападающему, периодически меняясь местами с Энрике и Глушенковым.

Первый гол как раз пришел после великолепного командного взаимодействия: Мантуан нашел Глушенкова, тот покатил на Вендела, который увидел в штрафной площади открывание Педро — молодой бразилец в касание вогнал мяч в сетку ворот Васютина. Для него это первый гол в сезоне.

Видно, насколько сильно 19-летний полузащитник прибавил и постепенно выходит на ведущие роли в «Зените». Его не продали летом в Саудовскую Аравию, хотя предложение поступало, и не отпустили в молодежную сборную Бразилии на молодежный чемпионат мира. Как оказалось, все не зря.

Вторая часть первого тайма осталась за «Акроном»

Стартовые 25 минут прошли для гостей идеально: забили, ничего не давали сделать «Акрону». А потом что-то внезапно сломалось. Хозяева всерьез огрызнулись на 28-й минуте, когда Джаковац получил пространство для удара у линии штрафной площади. Денису Адамову даже не пришлось вступать в игру. А затем буквально следующая атака получилась еще опаснее: Дзюба зацепился за мяч, сделал скидку на того же Джаковаца, но завершить эпизод у него не получилось — подстраховал своих одноклубников Нино.

Третья атака тольяттинцев уже получилась голевой. После подачи Фернандеса с фланга Дуглас Сантос боролся с Севикяном, подставил голову и мяч, то ли коснувшись Эдгара, то ли нет, залетел за ленточку. Курьезный момент. На сайте РПЛ авторство записали на игрока сборной Армении.

В целом больше команды острых моментов не создали, а ближе к перерыву темп и вовсе снизился. В раздевалку футболисты ушли при 1:1, чем наверняка были довольны в «Акроне». Им не только удалось забить после стартового натиска вице-чемпионов, но и практически полностью нейтрализовать атаку «Зенита», обернув ситуацию в свою пользу. Например, Глушенков после предголевой передачи ушел в тень.

Промах Дзюбы на последних минутах

В начале второго тайма Глушенков наконец-то вырвался из-под опеки и имел реальную возможность отличиться после стеночки с Венделом — выстрелил с удвоенной силой, но выше перекладины. Следом обводящий удар нанес Соболев, но перед этим он залез в офсайд. У ворот Васютина обстановка накалялась все сильнее — шанс забить был и у Энрике.

К 60-й минуте по традиции настало время замен, и тут Семак удивил: вместо Мантуана вышел Дркушич, а Соболева сменил Мостовой. После этого на позицию нападающего переместился Энрике. Понятно, что поджимал лимит, но это максимально неожиданный матч-менеджмент. Стоит отметить: бразилец в новой роли был активен, угрожал воротам, но все мимо.

«Зенит» давил: были и подачи, и короткие розыгрыши. Однако взломать оборону соперника никак не получилось. Не помогло и двойное усиление со скамейки — Кассьерра и Лусиано также были брошены в бой на последние десять минут.

Более того, в концовке «Акрон» чуть не вырвал победу. После подачи Дзюба переправил мяч в сетку не без помощи рикошета, но взятие ворот отменили из-за положения вне игры.

И это еще не все: на последних минутах главный арбитр Сергей Цыганок назначил пенальти, посовещавшись с коллегами из ВАР-центра. Естественно, к точке подошел Дзюба… и не забил!

1:1 — ничья, которая явно не входила в планы сине-бело-голубых. Впереди пауза на международные матчи, и Сергею Семаку есть о чем задуматься.

Автор: Роман Кольцов

Акрон
1:1
Первый тайм: 1:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
4.10.2025, 13:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Сергей Семак
Голы
Акрон
Эдгар Севикян
(Роберто Фернандес)
36′
Зенит
Педро
(Маркус Вендел)
11′
Нереализованные пенальти
Акрон
Артем Дзюба
90+5′
Составы команд
Акрон
78
Александр Васютин
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
23
Кристиян Бистрович
80
Хетаг Хосонов
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
86′
87′
8
Константин Марадишвили
7
Эдгар Севикян
60′
17
Солтмурад Бакаев
6
Максим Кузьмин
73′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
20
Педро
10
Максим Глушенков
25
Страхиня Эракович
33
Нино
31
Густаво Мантуан
59′
6
Ваня Дркушич
11
Луис Энрике
80′
30
Матео Кассьерра
7
Александр Соболев
60′
17
Андрей Мостовой
5
Вильмар Барриос
80′
32
Лусиано Гонду
8
Маркус Вендел
90′
21
Александр Ерохин
Статистика
Акрон
Зенит
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
8
14
Удары в створ
1
1
Угловые
1
7
Фолы
23
8
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти