Как же близко «Зенит» был к поражению от «Акрона»! Но Дзюба не забил пенальти

«Акрон», хоть и сейчас находится не в лучшем состоянии, всегда способен преподнести сюрпризы. К тому же в составе есть Артем Дзюба — человек, который всегда примагничивает к себе мячи, а также очень сильно любит забивать своим бывшим командам. Именно его личное противостояние с «Зенитом» было одной из главных интриг.