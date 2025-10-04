Ричмонд
Семак: Все уже давно запутались с трактовками. Для меня это темный лес. Арбитры сами‑то понимают?

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что ему непонятно трактовки назначения пенальти за игру рукой.

Источник: ФК "Зенит"

В 11-м туре РПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Акроном» (1:1) в Самаре. В компенсированное время нападающий тольяттинцев Артем Дзюба не смог реализовать пенальти, который был назначен за игру рукой в штрафной у защитника Дугласа Сантоса.

«Все уже давно запутались с трактовками. Когда мяч попадает в руку внизу с близкого расстояния, это не пенальти. А потом была трактовка, что мяч попадает в руку с близкого расстояния, и это пенальти. В матче с Самарой, по‑моему. Такой момент достаточно спорный, где судья не поставил. Тогда сказали, что если мяч летит в ворота, то надо ставить. Сейчас мяч летит не в ворота с близкого расстояния, рука была, вопрос трактовок.

Могу привести 10 моментов в нашем матче, где такие пенальти не ставили. Естественно, для меня это темный лес. Понятия не имею, что это такое. Арбитры сами‑то понимают?» — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Акрон
1:1
Первый тайм: 1:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
4.10.2025, 13:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Сергей Семак
Голы
Акрон
Эдгар Севикян
(Роберто Фернандес)
36′
Зенит
Педро
(Маркус Вендел)
11′
Нереализованные пенальти
Акрон
Артем Дзюба
90+5′
Составы команд
Акрон
78
Александр Васютин
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
23
Кристиян Бистрович
80
Хетаг Хосонов
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
86′
87′
8
Константин Марадишвили
7
Эдгар Севикян
60′
17
Солтмурад Бакаев
6
Максим Кузьмин
73′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
20
Педро
10
Максим Глушенков
25
Страхиня Эракович
33
Нино
31
Густаво Мантуан
59′
6
Ваня Дркушич
11
Луис Энрике
80′
30
Матео Кассьерра
7
Александр Соболев
60′
17
Андрей Мостовой
5
Вильмар Барриос
80′
32
Лусиано Гонду
8
Маркус Вендел
90′
21
Александр Ерохин
Статистика
Акрон
Зенит
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
8
14
Удары в створ
1
1
Угловые
1
7
Фолы
23
8
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти