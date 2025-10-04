Семак: Все уже давно запутались с трактовками. Для меня это темный лес. Арбитры сами‑то понимают?

«Все уже давно запутались с трактовками. Когда мяч попадает в руку внизу с близкого расстояния, это не пенальти. А потом была трактовка, что мяч попадает в руку с близкого расстояния, и это пенальти. В матче с Самарой, по‑моему. Такой момент достаточно спорный, где судья не поставил. Тогда сказали, что если мяч летит в ворота, то надо ставить. Сейчас мяч летит не в ворота с близкого расстояния, рука была, вопрос трактовок.



Могу привести 10 моментов в нашем матче, где такие пенальти не ставили. Естественно, для меня это темный лес. Понятия не имею, что это такое. Арбитры сами‑то понимают?» — приводит слова Семака «Матч ТВ».