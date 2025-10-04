Семак: Все уже давно запутались с трактовками. Для меня это темный лес. Арбитры сами‑то понимают?

В 11-м туре РПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Акроном» (1:1) в Самаре. В компенсированное время нападающий тольяттинцев Артем Дзюба не смог реализовать пенальти, который был назначен за игру рукой в штрафной у защитника Дугласа Сантоса.
«Все уже давно запутались с трактовками. Когда мяч попадает в руку внизу с близкого расстояния, это не пенальти. А потом была трактовка, что мяч попадает в руку с близкого расстояния, и это пенальти. В матче с Самарой, по‑моему. Такой момент достаточно спорный, где судья не поставил. Тогда сказали, что если мяч летит в ворота, то надо ставить. Сейчас мяч летит не в ворота с близкого расстояния, рука была, вопрос трактовок.
Могу привести 10 моментов в нашем матче, где такие пенальти не ставили. Естественно, для меня это темный лес. Понятия не имею, что это такое. Арбитры сами‑то понимают?» — приводит слова Семака «Матч ТВ».
Заур Тедеев
Сергей Семак
Эдгар Севикян
(Роберто Фернандес)
36′
Педро
(Маркус Вендел)
11′
Артем Дзюба
90+5′
78
Александр Васютин
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
23
Кристиян Бистрович
80
Хетаг Хосонов
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
86′
87′
8
Константин Марадишвили
7
Эдгар Севикян
60′
17
Солтмурад Бакаев
6
Максим Кузьмин
73′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
20
Педро
10
Максим Глушенков
25
Страхиня Эракович
33
Нино
31
Густаво Мантуан
59′
6
Ваня Дркушич
11
Луис Энрике
80′
30
Матео Кассьерра
7
Александр Соболев
60′
17
Андрей Мостовой
5
Вильмар Барриос
80′
32
Лусиано Гонду
8
Маркус Вендел
90′
21
Александр Ерохин
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
