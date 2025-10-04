Тренер «Акрона» недоволен ничьей с «Зенитом»: «Мы должны были побеждать»

Встреча в Самаре завершилась вничью (1:1). В компенсированное время Артем Дзюба не смог реализовать пенальти.
«Недоволен результатом. Мы должны были побеждать, причем не только из‑за пенальти, а в большей степени из‑за того, что мы создали принципиально больше опасных моментов. То, что футболисты сегодня так взаимодействовали все вместе, я безумно благодарен им за это. Они сегодня провели хорошую работу.
Что касается судейства, хочу их отметить, что они не дрогнули в какой‑то определенный момент. Это делает наш футбол сильнее.
Касаемо разговора с Дзюбой после матча, Артем — истинный боец, гладиатор. Он приучен к тому, чтобы всегда стараться побеждать. В такой момент ему ничего говорить не нужно. Нужно проявить к нему доброту, тепло и поддержку. Пенальти — такой момент, когда случается так, что ты можешь не забить. Хочу Дзюбу только поддержать и сказать огромное спасибо за то, что он делает для развития футбола в России», — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».
Заур Тедеев
Сергей Семак
Эдгар Севикян
(Роберто Фернандес)
36′
Педро
(Маркус Вендел)
11′
Артем Дзюба
90+5′
78
Александр Васютин
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
23
Кристиян Бистрович
80
Хетаг Хосонов
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
86′
87′
8
Константин Марадишвили
7
Эдгар Севикян
60′
17
Солтмурад Бакаев
6
Максим Кузьмин
73′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
20
Педро
10
Максим Глушенков
25
Страхиня Эракович
33
Нино
31
Густаво Мантуан
59′
6
Ваня Дркушич
11
Луис Энрике
80′
30
Матео Кассьерра
7
Александр Соболев
60′
17
Андрей Мостовой
5
Вильмар Барриос
80′
32
Лусиано Гонду
8
Маркус Вендел
90′
21
Александр Ерохин
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти