Тренер «Акрона» недоволен ничьей с «Зенитом»: «Мы должны были побеждать»

«Недоволен результатом. Мы должны были побеждать, причем не только из‑за пенальти, а в большей степени из‑за того, что мы создали принципиально больше опасных моментов. То, что футболисты сегодня так взаимодействовали все вместе, я безумно благодарен им за это. Они сегодня провели хорошую работу.



Что касается судейства, хочу их отметить, что они не дрогнули в какой‑то определенный момент. Это делает наш футбол сильнее.



Касаемо разговора с Дзюбой после матча, Артем — истинный боец, гладиатор. Он приучен к тому, чтобы всегда стараться побеждать. В такой момент ему ничего говорить не нужно. Нужно проявить к нему доброту, тепло и поддержку. Пенальти — такой момент, когда случается так, что ты можешь не забить. Хочу Дзюбу только поддержать и сказать огромное спасибо за то, что он делает для развития футбола в России», — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».