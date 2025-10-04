Семак ответил, чего не хватило «Зениту» в матче с «Акроном»

Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась вничью 1:1. На 11-й минуте Педро вывел петербуржцев вперед, а на 36-й у тольяттинцев счет сравнял Эдгар Севикян. При этом в компенсированное ко второму тайму время Артем Дзюба не сумел забить пенальти.
«Начали матч хорошо. До забитого мяча у нас был достаточно хороший контроль, играли так, как нужно. После забитого интенсивность наша стала ниже, качество передач и скорость передач стала ниже, вследствие чего пропустили пару достаточно опасных подходов “Акрона” в первом тайме.
Мяч, пропущенный нами — это грубая ошибка. До этого там было два удара, достаточно опасных подхода. В остальном в обороне сыграли нормально. По атаке, конечно, вторая часть первого тайма не понравилась — мало создавали, мало били. Во втором тайме в этом отношении контроль стал лучше, моменты, подходы стали возникать, но мало ударов, мало ударов в створ.
Те моменты, которые были… К сожалению, где-то удавалось защитникам заблокировать удары, где-то у наших игроков не получался удар. К сожалению, сегодня не смогли победить», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
— Чем вызвана довольно ранняя замена Густаво Мантуана?
— Я думаю, что не очень удачная игра в исполнении Густаво. И в первом тайме потеря мяча, которая привела к пропущенному мячу, и до этого пара моментов, когда он немножко терял позицию. Поэтому нам нужно было что-то делать, и мы его заменили.
— У Дугласа Сантоса — ошибка или несчастный случай? Потому что такой опытный игрок, как Дуглас Сантос, мог, наверное, не допускать такую ошибку.
— Ну, это ошибка, простая ошибка. С опозданием среагировал на фланговую передачу. Игрок соперника был побыстрее. В любом случае защитник должен быть при таких передачах первый на мяче, конечно.
— Не хватило сегодня последнего удара, потому что вроде бы и комбинации были, и с последним пасом все было в порядке. Согласитесь?
— Да, во втором тайме, соглашусь, что не хватило последней передачи, не хватило, может быть, такой голевой. Не хватило хорошего завершающего удара. Даже передачи были сегодня, но вот удара завершающего, чтобы забить, его, к сожалению, не хватило. Подходы были и со стандартов: у Нино момент, у Кассьерры, у Максима (Глушенкова). То есть моменты возникали, но хорошего точного удара нам не хватило.
Заур Тедеев
Сергей Семак
Эдгар Севикян
(Роберто Фернандес)
36′
Педро
(Маркус Вендел)
11′
Артем Дзюба
90+5′
78
Александр Васютин
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
23
Кристиян Бистрович
80
Хетаг Хосонов
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
86′
87′
8
Константин Марадишвили
7
Эдгар Севикян
60′
17
Солтмурад Бакаев
6
Максим Кузьмин
73′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
20
Педро
10
Максим Глушенков
25
Страхиня Эракович
33
Нино
31
Густаво Мантуан
59′
6
Ваня Дркушич
11
Луис Энрике
80′
30
Матео Кассьерра
7
Александр Соболев
60′
17
Андрей Мостовой
5
Вильмар Барриос
80′
32
Лусиано Гонду
8
Маркус Вендел
90′
21
Александр Ерохин
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти