Семак ответил, чего не хватило «Зениту» в матче с «Акроном»

«Начали матч хорошо. До забитого мяча у нас был достаточно хороший контроль, играли так, как нужно. После забитого интенсивность наша стала ниже, качество передач и скорость передач стала ниже, вследствие чего пропустили пару достаточно опасных подходов “Акрона” в первом тайме.



Мяч, пропущенный нами — это грубая ошибка. До этого там было два удара, достаточно опасных подхода. В остальном в обороне сыграли нормально. По атаке, конечно, вторая часть первого тайма не понравилась — мало создавали, мало били. Во втором тайме в этом отношении контроль стал лучше, моменты, подходы стали возникать, но мало ударов, мало ударов в створ.



Те моменты, которые были… К сожалению, где-то удавалось защитникам заблокировать удары, где-то у наших игроков не получался удар. К сожалению, сегодня не смогли победить», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».