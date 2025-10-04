Ричмонд
Семак ответил, чего не хватило «Зениту» в матче с «Акроном»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 11-го тура РПЛ с «Акроном».

Источник: Sport24

Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась вничью 1:1. На 11-й минуте Педро вывел петербуржцев вперед, а на 36-й у тольяттинцев счет сравнял Эдгар Севикян. При этом в компенсированное ко второму тайму время Артем Дзюба не сумел забить пенальти.

«Начали матч хорошо. До забитого мяча у нас был достаточно хороший контроль, играли так, как нужно. После забитого интенсивность наша стала ниже, качество передач и скорость передач стала ниже, вследствие чего пропустили пару достаточно опасных подходов “Акрона” в первом тайме.

Мяч, пропущенный нами — это грубая ошибка. До этого там было два удара, достаточно опасных подхода. В остальном в обороне сыграли нормально. По атаке, конечно, вторая часть первого тайма не понравилась — мало создавали, мало били. Во втором тайме в этом отношении контроль стал лучше, моменты, подходы стали возникать, но мало ударов, мало ударов в створ.

Те моменты, которые были… К сожалению, где-то удавалось защитникам заблокировать удары, где-то у наших игроков не получался удар. К сожалению, сегодня не смогли победить», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

— Чем вызвана довольно ранняя замена Густаво Мантуана?

— Я думаю, что не очень удачная игра в исполнении Густаво. И в первом тайме потеря мяча, которая привела к пропущенному мячу, и до этого пара моментов, когда он немножко терял позицию. Поэтому нам нужно было что-то делать, и мы его заменили.

— У Дугласа Сантоса — ошибка или несчастный случай? Потому что такой опытный игрок, как Дуглас Сантос, мог, наверное, не допускать такую ошибку.

— Ну, это ошибка, простая ошибка. С опозданием среагировал на фланговую передачу. Игрок соперника был побыстрее. В любом случае защитник должен быть при таких передачах первый на мяче, конечно.

— Не хватило сегодня последнего удара, потому что вроде бы и комбинации были, и с последним пасом все было в порядке. Согласитесь?

— Да, во втором тайме, соглашусь, что не хватило последней передачи, не хватило, может быть, такой голевой. Не хватило хорошего завершающего удара. Даже передачи были сегодня, но вот удара завершающего, чтобы забить, его, к сожалению, не хватило. Подходы были и со стандартов: у Нино момент, у Кассьерры, у Максима (Глушенкова). То есть моменты возникали, но хорошего точного удара нам не хватило.

Акрон
1:1
Первый тайм: 1:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
4.10.2025, 13:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Сергей Семак
Голы
Акрон
Эдгар Севикян
(Роберто Фернандес)
36′
Зенит
Педро
(Маркус Вендел)
11′
Нереализованные пенальти
Акрон
Артем Дзюба
90+5′
Составы команд
Акрон
78
Александр Васютин
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
23
Кристиян Бистрович
80
Хетаг Хосонов
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
86′
87′
8
Константин Марадишвили
7
Эдгар Севикян
60′
17
Солтмурад Бакаев
6
Максим Кузьмин
73′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
20
Педро
10
Максим Глушенков
25
Страхиня Эракович
33
Нино
31
Густаво Мантуан
59′
6
Ваня Дркушич
11
Луис Энрике
80′
30
Матео Кассьерра
7
Александр Соболев
60′
17
Андрей Мостовой
5
Вильмар Барриос
80′
32
Лусиано Гонду
8
Маркус Вендел
90′
21
Александр Ерохин
Статистика
Акрон
Зенит
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
8
14
Удары в створ
1
1
Угловые
1
7
Фолы
23
8
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
