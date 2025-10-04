Новым главой «Динамо» станет бывший руководитель Ernst&Young в России

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Брест
0
:
Нант
0
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.65
П2
4.00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо
1
:
Локомотив
1
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.90
П2
2.25
Футбол. Англия
1-й тайм
Челси
1
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.90
П2
6.50
Футбол. Германия
1-й тайм
Айнтрахт Ф
0
:
Бавария
2
Все коэффициенты
П1
44.00
X
18.00
П2
1.05
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетик
1
:
Мальорка
0
Все коэффициенты
П1
1.14
X
7.70
П2
26.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Интер
3
:
Кремонезе
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
17.50
П2
100.00
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.40
П2
3.10
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.23
П2
7.20
Футбол. Франция
22:05
Осер
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.79
П2
2.04
Футбол. Первая лига
05.10
СКА-Хабаровск
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.27
П2
4.05
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Марсель
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
3
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Торино
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Спартак Кс
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Зенит
1
П1
X
П2

Новым главой «Динамо» станет бывший руководитель Ernst&Young в России

Бывший глава Ernst&Young в России и экс-руководитель набсовета РУСАДА Александр Ивлев станет председателем совета директоров футбольного «Динамо», говорят источники РБК.

Источник: РИА "Новости"

Координатор иностранных участников консультативного совета по иностранным инвестициям в России, советник группы компаний Б1 Александр Ивлев станет новым главой совета директоров московского футбольного клуба «Динамо», об этом сообщили РБК два собеседника, близких к клубу.

— Ивлев обладает компетенциями в области корпоративного управления, маркетинга и развития бизнеса. При этом он в разные годы участвовал в разработке и внедрении стратегий развития спортивных клубов и лиг, более трех лет возглавлял наблюдательный совет РУСАДА и входит в консультативный совет футбольного «Динамо», — объясняет выбор нового главы совета директоров один из собеседников РБК.

По данным источников РБК, назначение нового председателя совета директоров клуба состоится после проведения ряда корпоративных процедур, официальное объявление ожидается в ближайшие дни. Собеседники РБК говорят, что других изменений в менеджменте «Динамо» не планируется.

Александр Ивлев отказался комментировать информацию о назначении.

2 октября ушел в отставку по собственному желанию председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин. Он занимал этот пост с января. Гафин работал в «Динамо» с 2019 года, был членом совета директоров и советником председателя совдира. До Гафина совет директоров с 2019 года возглавлял Юрий Соловьев, при котором клуб стал бронзовым призером чемпионата России (2022, 2024) и дошел до финала Кубка страны (2022).

Александру Ивлеву 58 лет. Он родился в Москве, окончил Московский государственный лингвистический университет им. Мориса Тореза. В 2003 году получил степень магистра в Школе бизнеса Чикагского университета.

С 1995-го работал в Ernst & Young (EY). С 2002 года — партнер Ernst & Young. В 2009 году вошел в «сотню резервных кадров» администрации президента.

В 2010 году назначен управляющим партнером Ernst & Young по СНГ и руководителем направления по работе с клиентами в Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европе и Центральной Азии.

В июне 2022 года отделенная от международной сети EY российская практика получила название Б1. В июле 2022 года Ивлев покинул пост, компания тогда сообщила, что «дальнейшая профессиональная деятельность Александра будет связана с инвестиционными проектами». На данный момент он советник в Б1.

Ивлев в 2017 году вошел в набсовет РУСАДА и через несколько месяцев возглавил его после отставки Елены Исинбаевой. В декабре 2020 года покинул набсовет Российского антидопингового агентства.

Ивлев является членом консультативного совета «Динамо», куда входят известные болельщики клуба, в том числе бывший премьер-министр Сергей Степашин, певец Лев Лещенко, актер Александр Лазарев, бизнесмен Михаил Куснирович.

«Динамо», летом назначившее главным тренером Валерия Карпина, неудачно стартовало в РПЛ, одержав в десяти турах только четыре победы. Команда идет на седьмом месте в турнирной таблице. 4 октября «Динамо» сыграет дерби с «Локомотивом», который идет на втором месте в чемпионате.

Автор: Кирилл Сироткин

Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо
0
:
Локомотив
1
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.40
П2
2.25
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше