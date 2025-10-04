У Дзюбы уже 15 незабитых пенальти в карьере, 11 из них — в РПЛ. Артем обновил свой же антирекорд

Форвард «Акрона» Артем Дзюба не реализовал пенальти на пятой добавленной минуте матча с «Зенитом» (1:1). Этот промах с 11-метровой отметки стал 15-м в карьере нападающего — и 11-м в премьер-лиге. Любопытно, но все предыдущие удары Дзюбы приходились в створ ворот. В этот раз мяч попал в перекладину, от которой улетел на трибуны.
Кстати, незабитый пенальти с «Акроном» — не самый поздний в карьере Артема. Пять лет назад он не смог переиграть с точки Юрия Дюпина на 99-й минуте. Причем «Зенит» в тот момент уступал в счете.
Чуть больше двух месяцев назад Дзюба установил вечный рекорд чемпионата по промахам с пенальти. Ранее ни один исполнитель не упускал шанс при исполнении 11-метрового более девяти раз. Долгие годы антирекорд принадлежал Олегу Веретенникову, который и бил чаще Дзюбы — 38 раз. По восемь нереализованных попыток за карьеру набралось у Андрея Тихонова и Андрея Каряки, по семь — у Михаила Осинова и Дмитрия Лоськова.
По реализованным 11-метровым Артем делит четвертое место. Помимо него, по 25 раз наказывали соперников Бибрас Натхо и Андрей Тихонов, на один гол больше у Андрея Каряки и Дмитрий Кириченко, а вот сохраняющий этот рекорд Олег Веретенников отличился аж 29 раз.
Кстати, озвученная в телеэфире информация о том, что Дзюба догнал по количеству матчей в премьер-лиге Сергея Семака, не соответствует действительности. В субботу Артем вышел на поле в 455-й раз, тогда как у главного тренера «Зенита» 456 игр. Вероятно, были использованы данные с сайта Transfermarkt, в одном из разделов которого форварду зачтена переходная встреча с «Тосно», которую он провел летом 2015 гола в составе «Ростова».
Автор: Кирилл Бурдаков
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти