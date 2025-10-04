Ричмонд
У Дзюбы уже 15 незабитых пенальти в карьере, 11 из них — в РПЛ. Артем обновил свой же антирекорд

Статистика, которую форвард не захочет вспоминать.

Источник: ФК "Зенит"/ТАСС

Форвард «Акрона» Артем Дзюба не реализовал пенальти на пятой добавленной минуте матча с «Зенитом» (1:1). Этот промах с 11-метровой отметки стал 15-м в карьере нападающего — и 11-м в премьер-лиге. Любопытно, но все предыдущие удары Дзюбы приходились в створ ворот. В этот раз мяч попал в перекладину, от которой улетел на трибуны.

Кстати, незабитый пенальти с «Акроном» — не самый поздний в карьере Артема. Пять лет назад он не смог переиграть с точки Юрия Дюпина на 99-й минуте. Причем «Зенит» в тот момент уступал в счете.

Источник: Спорт-Экспресс

Чуть больше двух месяцев назад Дзюба установил вечный рекорд чемпионата по промахам с пенальти. Ранее ни один исполнитель не упускал шанс при исполнении 11-метрового более девяти раз. Долгие годы антирекорд принадлежал Олегу Веретенникову, который и бил чаще Дзюбы — 38 раз. По восемь нереализованных попыток за карьеру набралось у Андрея Тихонова и Андрея Каряки, по семь — у Михаила Осинова и Дмитрия Лоськова.

Источник: Спорт-Экспресс

По реализованным 11-метровым Артем делит четвертое место. Помимо него, по 25 раз наказывали соперников Бибрас Натхо и Андрей Тихонов, на один гол больше у Андрея Каряки и Дмитрий Кириченко, а вот сохраняющий этот рекорд Олег Веретенников отличился аж 29 раз.

Источник: Спорт-Экспресс

Кстати, озвученная в телеэфире информация о том, что Дзюба догнал по количеству матчей в премьер-лиге Сергея Семака, не соответствует действительности. В субботу Артем вышел на поле в 455-й раз, тогда как у главного тренера «Зенита» 456 игр. Вероятно, были использованы данные с сайта Transfermarkt, в одном из разделов которого форварду зачтена переходная встреча с «Тосно», которую он провел летом 2015 гола в составе «Ростова».

Автор: Кирилл Бурдаков

Акрон
1:1
Первый тайм: 1:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
4.10.2025, 13:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Сергей Семак
Голы
Акрон
Эдгар Севикян
(Роберто Фернандес)
36′
Зенит
Педро
(Маркус Вендел)
11′
Нереализованные пенальти
Акрон
Артем Дзюба
90+5′
Составы команд
Акрон
78
Александр Васютин
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
23
Кристиян Бистрович
80
Хетаг Хосонов
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
86′
87′
8
Константин Марадишвили
7
Эдгар Севикян
60′
17
Солтмурад Бакаев
6
Максим Кузьмин
73′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
20
Педро
10
Максим Глушенков
25
Страхиня Эракович
33
Нино
31
Густаво Мантуан
59′
6
Ваня Дркушич
11
Луис Энрике
80′
30
Матео Кассьерра
7
Александр Соболев
60′
17
Андрей Мостовой
5
Вильмар Барриос
80′
32
Лусиано Гонду
8
Маркус Вендел
90′
21
Александр Ерохин
Статистика
Акрон
Зенит
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
8
14
Удары в створ
1
1
Угловые
1
7
Фолы
23
8
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
