У Дзюбы уже 15 незабитых пенальти в карьере, 11 из них — в РПЛ. Артем обновил свой же антирекорд

Чуть больше двух месяцев назад Дзюба установил вечный рекорд чемпионата по промахам с пенальти. Ранее ни один исполнитель не упускал шанс при исполнении 11-метрового более девяти раз. Долгие годы антирекорд принадлежал Олегу Веретенникову, который и бил чаще Дзюбы — 38 раз. По восемь нереализованных попыток за карьеру набралось у Андрея Тихонова и Андрея Каряки, по семь — у Михаила Осинова и Дмитрия Лоськова.