«Краснодар» вышел на первое место в таблице РПЛ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Футбольный клуб «Краснодар» обыграл грозненский «Ахмат» в домашнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, которая прошла в субботу, завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Джон Кордоба (15-я минута) и Диего Коста (31).
Вратарь хозяев Станислав Агкацев отразил пенальти в исполнении Георгия Мелкадзе на первой добавленной к первому тайму минуте. Перед голом Косты защитник «Краснодара» Витор Тормена был заменен из-за травмы, полученной в эпизоде, где он в подкате выбил мяч из пустых ворот своей команды.
По данным Opta, Агкацев отразил шесть из девяти (67%) пенальти в РПЛ, это рекордный процент отраженных пенальти в лиге среди вратарей, которым били с 11-метровой отметки больше пяти раз, за время сбора статистики — с 2009 года.
На 85-й минуте защитник гостей Усман Ндонг был удален с поля за удар плечом Эдуарда Сперцяна. Полузащитник хозяев получил в этом эпизоде желтую карточку за провокационные действия.
«Краснодар», набрав 23 очка, вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 15 баллами располагается на девятой позиции. Грозненский клуб потерпел первое поражение после назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера. Команда не проигрывала в национальном первенстве на протяжении семи встреч.
В следующем туре грозненцы 19 октября на выезде сыграют с московским «Динамо», а краснодарская команда днем ранее в гостях встретится с махачкалинским «Динамо».
Мурад Мусаев
Станислав Черчесов
Джон Кордоба
(Лукас Оласа)
15′
Диего Коста
(Эдуард Сперцян)
31′
Георгий Мелкадзе
45′
1
Станислав Агкацев
98
Сергей Петров
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
9
Джон Кордоба
4
Диего Коста
66
Дуглас Аугусту
7
Виктор Са
77′
20
Джованни Гонсалес
10
Эдуард Сперцян
85′
88′
8
Данила Козлов
3
Тормена
30′
5
Жубал
77′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
46′
6
Кевин Ленини
51′
88
Гиорги Шелия
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
90
Усман Ндонг
85′
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
18′
81
Максим Сидоров
75′
13
Мохамед Конате
20
Максим Самородов
63′
10
Рифат Жемалетдинов
17
Эгаш Касинтура
88′
4
Турпал-Али Ибишев
77
Георгий Мелкадзе
75′
99
Анас Эль-Махрауи
42
Мануэль Келиано
63′
9
Брайан Мансилья
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
