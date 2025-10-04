«Краснодар» вышел на первое место в таблице РПЛ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Брест
0
:
Нант
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.32
П2
3.82
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо
0
:
Локомотив
1
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.40
П2
2.25
Футбол. Англия
1-й тайм
Челси
1
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.90
П2
5.50
Футбол. Германия
1-й тайм
Айнтрахт Ф
0
:
Бавария
2
Все коэффициенты
П1
40.00
X
16.00
П2
1.18
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетик
1
:
Мальорка
0
Все коэффициенты
П1
1.15
X
7.80
П2
26.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Интер
2
:
Кремонезе
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
17.70
П2
100.00
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.40
П2
3.10
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.23
П2
7.20
Футбол. Франция
22:05
Осер
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.79
П2
2.04
Футбол. Первая лига
05.10
СКА-Хабаровск
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.27
П2
4.05
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Марсель
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
3
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Торино
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Спартак Кс
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Зенит
1
П1
X
П2

«Краснодар» вышел на первое место в таблице РПЛ

«Краснодар» обыграл «Ахмат» и вышел на первое место в таблице РПЛ.

Источник: ФК «Краснодар»

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Футбольный клуб «Краснодар» обыграл грозненский «Ахмат» в домашнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в субботу, завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Джон Кордоба (15-я минута) и Диего Коста (31).

Вратарь хозяев Станислав Агкацев отразил пенальти в исполнении Георгия Мелкадзе на первой добавленной к первому тайму минуте. Перед голом Косты защитник «Краснодара» Витор Тормена был заменен из-за травмы, полученной в эпизоде, где он в подкате выбил мяч из пустых ворот своей команды.

По данным Opta, Агкацев отразил шесть из девяти (67%) пенальти в РПЛ, это рекордный процент отраженных пенальти в лиге среди вратарей, которым били с 11-метровой отметки больше пяти раз, за время сбора статистики — с 2009 года.

На 85-й минуте защитник гостей Усман Ндонг был удален с поля за удар плечом Эдуарда Сперцяна. Полузащитник хозяев получил в этом эпизоде желтую карточку за провокационные действия.

«Краснодар», набрав 23 очка, вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 15 баллами располагается на девятой позиции. Грозненский клуб потерпел первое поражение после назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера. Команда не проигрывала в национальном первенстве на протяжении семи встреч.

В следующем туре грозненцы 19 октября на выезде сыграют с московским «Динамо», а краснодарская команда днем ранее в гостях встретится с махачкалинским «Динамо».

Краснодар
2:0
Первый тайм: 2:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
4.10.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Ozon Арена
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Станислав Черчесов
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
(Лукас Оласа)
15′
Диего Коста
(Эдуард Сперцян)
31′
Нереализованные пенальти
Ахмат
Георгий Мелкадзе
45′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
98
Сергей Петров
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
9
Джон Кордоба
4
Диего Коста
66
Дуглас Аугусту
7
Виктор Са
77′
20
Джованни Гонсалес
10
Эдуард Сперцян
85′
88′
8
Данила Козлов
3
Тормена
30′
5
Жубал
77′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
46′
6
Кевин Ленини
51′
Ахмат
88
Гиорги Шелия
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
90
Усман Ндонг
85′
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
18′
81
Максим Сидоров
75′
13
Мохамед Конате
20
Максим Самородов
63′
10
Рифат Жемалетдинов
17
Эгаш Касинтура
88′
4
Турпал-Али Ибишев
77
Георгий Мелкадзе
75′
99
Анас Эль-Махрауи
42
Мануэль Келиано
63′
9
Брайан Мансилья
Статистика
Краснодар
Ахмат
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
19
13
Удары в створ
6
3
Угловые
5
5
Фолы
16
17
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше