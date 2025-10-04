«Краснодар» первым обыграл Черчесова в РПЛ. «Ахмат» подвела кошмарная реализация Мелкадзе

Правда, опираясь на дальнейшее развитие событий, данные параллели выглядят не совсем корректно, потому что как раз с 11-метровой отметки в субботу в Краснодаре не забили. Оласа в собственной штрафной попал по ноге Касинтуре — и тот рухнул на газон после секундной паузы. Да, «дорисовал» эпизод, что не отменяет как факт нарушения правил, так и недовольство хозяев, потому что футболисты не любят такие падения оппонентов. Впрочем, рассуждения на данную тему не имеют никакого значения, потому что Агкацев удар с точки отразил, а Мелкадзе с отрывом забрал звание главного неудачника вечера. Не упусти Георгий свои шансы — на табло светились бы две двойки.