«Краснодар» первым обыграл Черчесова в РПЛ. «Ахмат» подвела кошмарная реализация Мелкадзе

В кризисе ли чемпион? Пожалуй, это был самый популярный вопрос после того, как «Краснодар» проиграл дома «Зениту» и ничего толком не показал в южном дерби с «Ростовом». Но все же два матча не та турнирная дистанция, чтобы делать категоричные выводы. Даже если приплюсовать к ним кубковую встречу с «Динамо», в которой черно-зеленые тоже не забили.
А вот «Ахмат», который перестал проигрывать в РПЛ после назначения на пост главного тренера Станислава Черчесова, — идеальный индикатор состояния любой команды. И дебют для «быков» получился неутешительным. Два близких к голевым момента у ворот Агкацева и 70 процентов владения у грозненской команды к 10-й минуте!
Да, что-то пытался сделать Сперцян. Было по-настоящему опасно после первого краснодарского углового, только в целом более цельно выглядел «Ахмат». Касинтура кошмарил оборону хозяев, а потом все увидели, что такое высочайший уровень индивидуального мастерства. Кордоба, который не забивал с сентябрьских матчей за сборную в отборе ЧМ-2026, сделал гол буквально на ровном месте. После аута принял мяч около угла штрафной, развернул мощного Ндонга и нанес удар такой силы, что в комплекте с рикошетом от Гандри шансов на спасение у Шелии просто не осталось. Тем не менее говорить о развороте игры на 180 градусов было рано.
«Ахмат» не то что мог — должен был довольно быстро сравнивать счет. Наверное, когда Мелкадзе ускользнул от зевнувших длинную передачу защитников и обвел Агкацева, мяч в воротах мысленно видел не только сам форвард, но и болельщики «Краснодара». Только иное мнение оказалось у одного из виновников момента — Тормены, который совершил невероятное ускорение и в подкате ценой травмы (бразилец врезался в штангу) вынес мяч из пустого угла. А пока все пытались понять, насколько успешно вошел в игру экстренно появившийся на поле Жубал, «Краснодар» забил еще раз. Взлетевший над всеми Диего Коста головой вбил мяч в сетку после углового Сперцяна, которые уже нужно приравнивать к пенальти.
Правда, опираясь на дальнейшее развитие событий, данные параллели выглядят не совсем корректно, потому что как раз с 11-метровой отметки в субботу в Краснодаре не забили. Оласа в собственной штрафной попал по ноге Касинтуре — и тот рухнул на газон после секундной паузы. Да, «дорисовал» эпизод, что не отменяет как факт нарушения правил, так и недовольство хозяев, потому что футболисты не любят такие падения оппонентов. Впрочем, рассуждения на данную тему не имеют никакого значения, потому что Агкацев удар с точки отразил, а Мелкадзе с отрывом забрал звание главного неудачника вечера. Не упусти Георгий свои шансы — на табло светились бы две двойки.
Само собой, это лишь сослагательное наклонение, но такое развитие событие не противоречило бы логике игры. На пару голов «Ахмат» за первые 45 минут точно наиграл, поэтому реакция Мурада Мусаева получилась соответствующей. На второй тайм вместо Кривцова вышел в большей степени ориентированный на оборону Ленини. Он должен был добавить спокойствия, но сначала заставил поволноваться — быстро получил желтую карточку по итогам дискуссии с арбитром. Сам себя загнал в зону риска, а вот в футбольном плане вопросов к Кевину не возникало. Как и в целом к «Краснодару», который сыграл по-хорошему прагматично.
По сути, единственной относительной проблемой хозяев стала вынужденная замена Жубала, после чего Пальцев, которого после перехода из махачкалинского «Динамо» чаще используют на фланге, получил возможность сыграть на профильной позиции в центре обороны. «Быки» даже могли выиграть с крупным счетом, однако Дуглас Аугусто, которого благодаря красивой комбинации вывели на идеальную позицию, оказался в той же ситуации, что ранее Мелкадзе. А именно не забил верный гол по причине расторопности и самоотверженности Гандри, который успел в подкате заблокировать удар бразильца.
Концовка (даже с поправкой на попадание Садулаева в перекладину) получилась почти спокойной. Испортил все конфликт Сперцяна и Ндонга, по итогам которого защитника гостей удалили, а капитан «быков» получил предупреждение за провокационные действия. Так что и в плане дисциплинарных санкций черно-зеленые оказались удачливее. Разговоры о кризисе отменяются — на международную паузу «Краснодар» уходит на высокой ноте. А Черчесов впервые проиграл в РПЛ после возвращения в российский чемпионат.
Автор: Андрей Кузичев
Мурад Мусаев
Станислав Черчесов
