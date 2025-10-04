Мусаев раскритиковал работу судей в матче «Краснодар» — «Ахмат»

«Если бы я сказал, что мне говорил ассистент арбитра… Я просто не могу это на пресс-конференции говорить. И моя желтая карточка, я считаю, не заслуженная. Иногда я виноват, иногда я могу быть слишком эмоциональным. И в прошлом матче с “Ростовом” я мог эмоционально говорить, но я не перехожу на мат, на оскорбления. И если в начале чемпионата я говорил, что есть хороший контакт с резервными арбитрами, то сейчас нет такого контакта, которого хотелось бы, ни с ассистентами, ни с резервным. И получается, что две карточки просто так показали. Я понимаю, если бы это было за дело… Поэтому эмоций было много.
Был, допустим, эпизод, когда нам в наши ворота поставили пенальти, мне кажется, там не было фола. До этого эпизод был — Оласе локтем попали в ухо. Но эти эпизоды не были такими, из-за которых были какие-то проблемы. Но, я думаю, “Ахмат” тоже, возможно, чем-то может быть недоволен. Игра была эмоциональная, никак без эмоций. Но для этого и нужен резервный арбитр, чтобы тушить этот пожар, чтобы вести диалог, а не чтобы потом раздавали карточки налево и направо», — сказал Мусаев на пресс-конференции.
«Краснодар» занимает второе место в РПЛ с 23 очками. В следующем туре команда сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо».
Мурад Мусаев
Станислав Черчесов
Джон Кордоба
(Лукас Оласа)
15′
Диего Коста
(Эдуард Сперцян)
31′
Георгий Мелкадзе
45′
1
Станислав Агкацев
98
Сергей Петров
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
9
Джон Кордоба
4
Диего Коста
66
Дуглас Аугусту
7
Виктор Са
77′
20
Джованни Гонсалес
10
Эдуард Сперцян
85′
88′
8
Данила Козлов
3
Тормена
30′
5
Жубал
77′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
46′
6
Кевин Ленини
51′
88
Гиорги Шелия
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
90
Усман Ндонг
85′
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
18′
81
Максим Сидоров
75′
13
Мохамед Конате
20
Максим Самородов
63′
10
Рифат Жемалетдинов
17
Эгаш Касинтура
88′
4
Турпал-Али Ибишев
77
Георгий Мелкадзе
75′
99
Анас Эль-Махрауи
42
Мануэль Келиано
63′
9
Брайан Мансилья
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
