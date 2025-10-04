«Локомотив» обыграл «Динамо» со счетом 5:3

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Осер
0
:
Ланс
0
Все коэффициенты
П1
3.77
X
3.70
П2
2.10
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал
0
:
Вильярреал
0
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.95
П2
7.30
Футбол. Италия
1-й тайм
Аталанта
1
:
Комо
1
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.20
П2
3.20
Футбол. Первая лига
05.10
СКА-Хабаровск
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.27
П2
4.05
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
3
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
4
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Марсель
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
3
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Торино
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Спартак Кс
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Зенит
1
П1
X
П2

«Локомотив» обыграл «Динамо» со счетом 5:3

«Локомотив» обыграл «Динамо» со счетом 5:3 и возглавил турнирную таблицу.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл столичное «Динамо» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, ставшая самой результативной в текущем сезоне чемпионата России, прошла в Москве на домашнем стадионе бело-голубых и закончилась со счетом 5:3 в пользу гостей, у которых отличились Данил Пруцев (1-я минута), Алексей Батраков (43, с пенальти), Николай Комличенко (68), Дмитрий Воробьев (82) и Александр Руденко (90+2).

В составе команды Валерия Карпина мячи забили Иван Сергеев (23), Бителло (27) и Максим Осипенко (85, с пенальти).

Для Пруцева этот гол стал первым в семи матчах за «Локомотив», он перешел в клуб в конце августа из московского «Спартака» на правах аренды. Пенальти у «Динамо» заработал вышедший на 77-й минуте на замену Константин Тюкавин.

Железнодорожники, не потерпевшие ни одного поражения в нынешнем сезоне чемпионата страны, вернулись на первую строчку в турнирной таблице, сравнявшись по очкам с «Краснодаром» (по 23). «Динамо» (15 очков) располагается на восьмой позиции.

В следующем туре команда Михаила Галактионова 18 октября примет ЦСКА, а «бело-голубые» на следующий день дома сыграют с грозненским «Ахматом».

Динамо
3:5
Первый тайм: 2:2
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
4.10.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Михаил Галактионов
Голы
Динамо
Иван Сергеев
22′
Бителло
(Иван Сергеев)
27′
Максим Осипенко
85′
Локомотив
Данил Пруцев
(Дмитрий Воробьев)
1′
Алексей Батраков
43′
Николай Комличенко
(Алексей Батраков)
68′
Дмитрий Воробьев
(Николай Комличенко)
81′
Александр Руденко
(Данил Пруцев)
90′
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
42′
74
Даниил Фомин
21
Антон Миранчук
10
Бителло
55
Максим Осипенко
19
Бактиер Зайнутдинов
44
Антонио Диас Рубенс
60′
7
Дмитрий Скопинцев
15
Данил Глебов
77′
2
Николас Маричаль
33
Иван Сергеев
89′
91
Ярослав Гладышев
14
Эль Мехди Маухуб
77′
70
Константин Тюкавин
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
6
Дмитрий Баринов
25
Данил Пруцев
19
Александр Руденко
83
Алексей Батраков
59
Егор Погостнов
80′
23
Сесар Монтес
93
Артем Карпукас
58′
27
Николай Комличенко
10
Дмитрий Воробьев
90′
24
Максим Ненахов
Статистика
Динамо
Локомотив
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
20
18
Удары в створ
8
8
Угловые
9
4
Фолы
9
15
Офсайды
3
4
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.
Читать дальше