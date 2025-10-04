«Локомотив» обыграл «Динамо» со счетом 5:3

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл столичное «Динамо» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, ставшая самой результативной в текущем сезоне чемпионата России, прошла в Москве на домашнем стадионе бело-голубых и закончилась со счетом 5:3 в пользу гостей, у которых отличились Данил Пруцев (1-я минута), Алексей Батраков (43, с пенальти), Николай Комличенко (68), Дмитрий Воробьев (82) и Александр Руденко (90+2).
В составе команды Валерия Карпина мячи забили Иван Сергеев (23), Бителло (27) и Максим Осипенко (85, с пенальти).
Для Пруцева этот гол стал первым в семи матчах за «Локомотив», он перешел в клуб в конце августа из московского «Спартака» на правах аренды. Пенальти у «Динамо» заработал вышедший на 77-й минуте на замену Константин Тюкавин.
Железнодорожники, не потерпевшие ни одного поражения в нынешнем сезоне чемпионата страны, вернулись на первую строчку в турнирной таблице, сравнявшись по очкам с «Краснодаром» (по 23). «Динамо» (15 очков) располагается на восьмой позиции.
В следующем туре команда Михаила Галактионова 18 октября примет ЦСКА, а «бело-голубые» на следующий день дома сыграют с грозненским «Ахматом».
