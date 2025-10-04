Восемь голов в Петровском парке! «Локомотив» забил «Динамо» пять мячей и вышел на первое место

У «Локо» турнирные дела лучше, чем у «Динамо», команда шла после 10 туров на втором месте, так что здесь стабильность тем более понятна. Михаил Галактионов ничего не поменял после победы над «Рубином» (1:0) в предыдущем туре, хотя после дисквалификации вернулся, казалось, твердый игрок стартового состава Бакаев. Но главный тренер уже нашел новую схему, которую креативно презентовал неделю назад: «Вы всегда называли это “ромб Николича”. Назовите теперь по-другому — “четырехугольник Галактионова”. Нравится? Давайте так. У нас же много, кто в тактике разбирается, кто пишет, рассказывает, говорит. Особенно блогеров, особенно в Telegram-каналах. Одни тактики сидят. А если еще один игрок придет в середину, то это уже пятиугольник. Поэтому можете и так написать».