Восемь голов в Петровском парке! «Локомотив» забил «Динамо» пять мячей и вышел на первое место

В «Динамо» на неделе громыхнуло — ушел со своего поста председатель совета директоров Дмитрий Гафин, который отвечал за спортивную часть шесть лет. А вот состав у Валерия Карпина после карусели первых туров стал максимально стабильным. Если и есть изменения, то только из-за травм или дисквалификаций. На сей раз «отсидел» свой срок Касерес, вернувшись в «старт». Остальное — монолит.
У «Локо» турнирные дела лучше, чем у «Динамо», команда шла после 10 туров на втором месте, так что здесь стабильность тем более понятна. Михаил Галактионов ничего не поменял после победы над «Рубином» (1:0) в предыдущем туре, хотя после дисквалификации вернулся, казалось, твердый игрок стартового состава Бакаев. Но главный тренер уже нашел новую схему, которую креативно презентовал неделю назад: «Вы всегда называли это “ромб Николича”. Назовите теперь по-другому — “четырехугольник Галактионова”. Нравится? Давайте так. У нас же много, кто в тактике разбирается, кто пишет, рассказывает, говорит. Особенно блогеров, особенно в Telegram-каналах. Одни тактики сидят. А если еще один игрок придет в середину, то это уже пятиугольник. Поэтому можете и так написать».
Баринов-Карпукас-Пруцев-Батраков — четырехугольник «Локо», который призван наводить ужас на соперника. И одна из его составляющих сработала уже на первой минуте. «Динамо» слишком увлеклось высоким прессингом, так что передачу Воробьева мог без помех замыкать и Руденко, но сделал это Пруцев. Первый гол Данила после аренды из «Спартака».
Сумасшедшее начало задало тон всему первому тайму. Ураган атак, высокие скорости, масса голевых возможностей, невероятные спасения и спорные судейские решения — футбол смотрелся на одном дыхании.
После пропущенного гола хозяева задавили соперника. Моменты сыпались, а как Митрюшкин умудрился вытащить мяч после удара Сергеева — вообще невероятно. Возможно, это будет сейвом года. Казалось, такое случается раз в 10 туров во всей РПЛ, но голкипер «Локо» едва не повторил подвиг спустя несколько минут. Вновь Антон потащил выстрел форварда бело-голубых с близкого расстояния, а потом еще и добивание с метра, но все же видеопросмотр подтвердил — во втором случае Митрюшкин остановил мяч уже за линией ворот.
Штурм бело-голубых на этом не прекратился, через пять минут они уже вышли вперед. И снова максимально зрелищно — Сергеев пяткой отпасовал автору гола Бителло — 2:1. Роскошные полчаса от «Динамо», чистый восторг.
«Локомотив» после первого забитого гола долго не было видно, но оказавшись в роли проигрывающих, гости вновь включились по полной. И теперь уже тяжело пришлось «Динамо». Красно-зеленые в итоге сравняли счет еще до перерыва. Да, пенальти вызвал большие сомнения у большинства судейских экспертов в Telegram-каналах, он выглядит чересчур легковесным — Касерес не так сильно толкнул в спину Руденко, чтобы ВАР расценил это грубой ошибкой Кирилла Левникова, не отреагировавшего на эпизод. Но ведь «Локо» обязан был отыгрываться раньше — Батраков бил из убойной позиции, но угодил в защитника.
90 минут такого огня — было бы уже слишком, во втором тайме игра чуть успокоилась, но совсем немного. Моментов стало поменьше, зато возросла реализация. Галактионов принял неочевидное решение, выпустив Комличенко — второго форварда в пару к Воробьеву. Казалось, это может ослабить полузащиту, но как раз Николай сыграл решающую роль. Сначала он сам забил после углового, а потом отправил один на один Воробьева, сделавшего счет 2:4.
Все? Нет, сумасшедший матч был достоин напряженной концовки, и она случилась. На 85-й минуте Тюкавин заработал пенальти, Осипенко его реализовал, что подарило нам классный финал, где в добавленное время Руденко поставил точку, использовав очередной провал хозяев.
Шикарное дерби, в котором «Локомотив» сыграл рациональнее. Звучит странновато при трех пропущенных голах, но «Динамо» при качественном атакующем футболе слишком уж авантюрно действовало в обороне.
Команда Галактионова вышла на первое место. По крайней мере, до завтрашней битвы ЦСКА со «Спартаком».
Автор: Константин Алексеев
Валерий Карпин
Михаил Галактионов
Иван Сергеев
22′
Бителло
(Иван Сергеев)
27′
Максим Осипенко
85′
Данил Пруцев
(Дмитрий Воробьев)
1′
Алексей Батраков
43′
Николай Комличенко
(Алексей Батраков)
68′
Дмитрий Воробьев
(Николай Комличенко)
81′
Александр Руденко
(Данил Пруцев)
90′
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
42′
74
Даниил Фомин
21
Антон Миранчук
10
Бителло
55
Максим Осипенко
19
Бактиер Зайнутдинов
44
Антонио Диас Рубенс
60′
7
Дмитрий Скопинцев
15
Данил Глебов
77′
2
Николас Маричаль
33
Иван Сергеев
89′
91
Ярослав Гладышев
14
Эль Мехди Маухуб
77′
70
Константин Тюкавин
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
6
Дмитрий Баринов
25
Данил Пруцев
19
Александр Руденко
83
Алексей Батраков
59
Егор Погостнов
80′
23
Сесар Монтес
93
Артем Карпукас
58′
27
Николай Комличенко
10
Дмитрий Воробьев
90′
24
Максим Ненахов
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
