«Он задел мою семью». Сперцян зарубился с Ндонгом из-за некрасивого поступка — и даже поссорился с Черчесовым

Эдуарду разбили губу.

Источник: Спорт-Экспресс

Матч «Краснодара» и «Ахмата» (2:0) в 11-м туре РПЛ получился во всех смыслах ярким. Форвард «быков» Джон Кордоба забил красивый мяч после долгого затишья, Станислав Агкацев взял пенальти от Георгия Мелкадзе, Станислав Черчесов впервые проиграл в этом чемпионате, а Эдуард Сперцян зарубился с Усманом Ндонгом в конце встречи — дело закончилось разбитой губой.

Две версии конфликта

И без того горячая встреча окончательно раскалилась на 81-й минуте при счете 2:0 в пользу «Краснодара», когда во время одной из пауз капитан хозяев Сперцян начал что-то высказывать в адрес защитника «Ахмата» Ндонга.

Источник: Кадр из трансляции

Футболистов никто не разнимал — завязалась перепалка.

Источник: Кадр из трансляции

Спустя несколько секунд ругани Ндонг дважды ударил Сперцяна плечом.

Источник: Кадр из трансляции

Учитывая, что разница в росте между футболистами около 15 сантиметров в пользу сенегальца, защитник попал Эдуарду прямо в челюсть — тот рухнул на газон.

Источник: Кадр из трансляции

Когда Сперцян поднялся, выяснилось, что у него разбита губа — удар был мощным.

Источник: Кадр из трансляции

После видеопросмотра главный арбитр встречи Инал Танашев принял жесткое решение — удалил Ндонга за грубую игру и предъявил Сперцяну желтую карточку за провокацию.

Источник: Кадр из трансляции

Уже после матча в интервью «РБ Спорт» Эдуард рассказал, что никакой провокации не было — он просто предъявил Ндонгу за оскорбление. «Он знает, что он говорил. То, что он сейчас начинает придумывать… Я его оскорбил? Мне делать нечего? Он новый игрок, только приехал, ничего не знает, не понимает… Наверное, ему объяснят. Примирились ли мы? Я думаю, он первый должен извиниться за то, что он мне сказал. Я перевод знаю, повторять не буду, но он задел мою семью. Я знаю испанский немного. Это неправильно. Я ему на его языке сказал заткнуться», — заявил Сперцян.

Впрочем, у Ндонга другая версия. «Был игровой эпизод, фола там не было. Я подошел помочь ему встать, сказал, чтобы поднимался, потому что ничего там не было. Момент уже прошел, он приблизился ко мне, толкнул и сказал: “Закрой рот, черное говно”. Я же не сумасшедший, чтобы бить его. Зачем мне что-то придумывать, если он это сказал? Сперцян сказал это на португальском. Я не мог сдержаться, потому что меня оскорбили, я не воспринимал его слова. Судья не слышал. Весь матч ему говорил, но он не слушал. Судья смотрел VAR, что сделал соперник, но не вслушивался в сказанное», — рассказал Ндонг «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

Тренер поддержал своих

После матча Сперцян пытался поговорить с Черчесовым — вероятно, хотел объяснить тренеру «Ахмата» свою позицию. Однако тот наотрез отказался от разговора, отмахнувшись от капитана «быков».

Позднее Черчесов объяснил свою позицию: «Сперцян — игрок другой команды. Мало ли, что он мне сказал. Я его даже не слышал, честно говоря, но в этот момент и не хотел слышать. Это не тот случай, когда надо подходить. Ты спровоцировал нашего футболиста и потом подходишь. Давайте сделаем паузу, может, он сам поймет, что сделал, почему. Я не хотел разговаривать. Вы сами понимаете, чем это может закончиться», — цитирует Черчесова «СЭ».

Грозненцы обратятся в КДК

После игры в «Ахмате» заявили «СЭ», что обратятся в КДК по факту оскорбления Ндонга со стороны Сперцяна на расистской почве.

«Будем обращаться в КДК РФС, чтобы они разобрались в этой ситуации, — подчеркнул генеральный директор “Ахмата” Ахмед Айдамиров. — В рапорт внесли запись по факту оскорбления Ндонга со стороны Сперцяна. Это недостойное поведение по отношению к другим людям. Будем требовать ответа. Даже если человек затеял данную провокацию, то ему не хватило мужества потом подойти и извиниться или самому об этом заявить. Мы не позволим оскорблять наших игроков. Тем более что оно было совершено на расистской почве».

Автор: Артем Белинин

Краснодар
2:0
Первый тайм: 2:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
4.10.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Ozon Арена
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Станислав Черчесов
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
(Лукас Оласа)
15′
Диего Коста
(Эдуард Сперцян)
31′
Нереализованные пенальти
Ахмат
Георгий Мелкадзе
45′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
98
Сергей Петров
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
9
Джон Кордоба
4
Диего Коста
66
Дуглас Аугусту
7
Виктор Са
77′
20
Джованни Гонсалес
10
Эдуард Сперцян
85′
88′
8
Данила Козлов
3
Тормена
30′
5
Жубал
77′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
46′
6
Кевин Ленини
51′
Ахмат
88
Гиорги Шелия
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
90
Усман Ндонг
85′
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
18′
81
Максим Сидоров
75′
13
Мохамед Конате
20
Максим Самородов
63′
10
Рифат Жемалетдинов
17
Эгаш Касинтура
88′
4
Турпал-Али Ибишев
77
Георгий Мелкадзе
75′
99
Анас Эль-Махрауи
42
Мануэль Келиано
63′
9
Брайан Мансилья
Статистика
Краснодар
Ахмат
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
19
13
Удары в створ
6
3
Угловые
5
5
Фолы
16
17
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
