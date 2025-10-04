«Он задел мою семью». Сперцян зарубился с Ндонгом из-за некрасивого поступка — и даже поссорился с Черчесовым

Впрочем, у Ндонга другая версия. «Был игровой эпизод, фола там не было. Я подошел помочь ему встать, сказал, чтобы поднимался, потому что ничего там не было. Момент уже прошел, он приблизился ко мне, толкнул и сказал: “Закрой рот, черное говно”. Я же не сумасшедший, чтобы бить его. Зачем мне что-то придумывать, если он это сказал? Сперцян сказал это на португальском. Я не мог сдержаться, потому что меня оскорбили, я не воспринимал его слова. Судья не слышал. Весь матч ему говорил, но он не слушал. Судья смотрел VAR, что сделал соперник, но не вслушивался в сказанное», — рассказал Ндонг «Матч ТВ».