Кордоба о Дзюбе: «Все сегодня видели пенальти Артема и понимали, что произойдет дальше»

Ранее Дзюба заявил, что высоко оценивает Кордобу как нападающего, но отметил, что, по его мнению, Джон «очень много жалуется, падает, симулирует».
«Если посмотрите, какие фолы на мне совершаются… Я не плачу, я мужчина. Отношусь к нему с уважением как к игроку. Все сегодня видели пенальти Дзюбы и понимали, что произойдет дальше», — приводит matchtv.ru слова Кордобы.
В субботу, 4 октября Дзюба в конце матча 11-го тура РПЛ против «Зенита» не реализовал пенальти на 90+5-й минуте встречи при счете 1:1.
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
4.10.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Ozon Арена
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Станислав Черчесов
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
(Лукас Оласа)
15′
Диего Коста
(Эдуард Сперцян)
31′
Нереализованные пенальти
Ахмат
Георгий Мелкадзе
45′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
98
Сергей Петров
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
9
Джон Кордоба
4
Диего Коста
66
Дуглас Аугусту
7
Виктор Са
77′
20
Джованни Гонсалес
10
Эдуард Сперцян
85′
88′
8
Данила Козлов
3
Тормена
30′
5
Жубал
77′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
46′
6
Кевин Ленини
51′
Ахмат
88
Гиорги Шелия
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
90
Усман Ндонг
85′
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
18′
81
Максим Сидоров
75′
13
Мохамед Конате
20
Максим Самородов
63′
10
Рифат Жемалетдинов
17
Эгаш Касинтура
88′
4
Турпал-Али Ибишев
77
Георгий Мелкадзе
75′
99
Анас Эль-Махрауи
42
Мануэль Келиано
63′
9
Брайан Мансилья
Статистика
Краснодар
Ахмат
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
19
13
Удары в створ
6
3
Угловые
5
5
Фолы
16
17
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти