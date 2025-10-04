Ричмонд
Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.18
П2
4.00
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.28
X
3.55
П2
2.22
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
3
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Комо
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
3
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
4
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Марсель
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
3
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Торино
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Спартак Кс
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Зенит
1
П1
X
П2

Кордоба о Дзюбе: «Все сегодня видели пенальти Артема и понимали, что произойдет дальше»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на слова форварда «Акрона» Артема Дзюбы, который раскритиковал колумбийца за поведение на поле и частые симуляции.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Дзюба заявил, что высоко оценивает Кордобу как нападающего, но отметил, что, по его мнению, Джон «очень много жалуется, падает, симулирует».

«Если посмотрите, какие фолы на мне совершаются… Я не плачу, я мужчина. Отношусь к нему с уважением как к игроку. Все сегодня видели пенальти Дзюбы и понимали, что произойдет дальше», — приводит matchtv.ru слова Кордобы.

В субботу, 4 октября Дзюба в конце матча 11-го тура РПЛ против «Зенита» не реализовал пенальти на 90+5-й минуте встречи при счете 1:1.

Краснодар
2:0
Первый тайм: 2:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
4.10.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Ozon Арена
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Станислав Черчесов
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
(Лукас Оласа)
15′
Диего Коста
(Эдуард Сперцян)
31′
Нереализованные пенальти
Ахмат
Георгий Мелкадзе
45′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
98
Сергей Петров
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
9
Джон Кордоба
4
Диего Коста
66
Дуглас Аугусту
7
Виктор Са
77′
20
Джованни Гонсалес
10
Эдуард Сперцян
85′
88′
8
Данила Козлов
3
Тормена
30′
5
Жубал
77′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
46′
6
Кевин Ленини
51′
Ахмат
88
Гиорги Шелия
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
90
Усман Ндонг
85′
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
18′
81
Максим Сидоров
75′
13
Мохамед Конате
20
Максим Самородов
63′
10
Рифат Жемалетдинов
17
Эгаш Касинтура
88′
4
Турпал-Али Ибишев
77
Георгий Мелкадзе
75′
99
Анас Эль-Махрауи
42
Мануэль Келиано
63′
9
Брайан Мансилья
Статистика
Краснодар
Ахмат
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
19
13
Удары в створ
6
3
Угловые
5
5
Фолы
16
17
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти