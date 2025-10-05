Кузяев после матча с «Крыльями Советов» был доставлен в больницу: известен предварительный диагноз

Игра прошла в субботу в Казани и завершилась победой со счетом 2:0. Кузяев на 36‑й минуте столкнулся с хавбеком Михайло Баньяцем, а в перерыве был заменен на Велдина Ходжу.
После матча главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов сказал: «Он не понимал, что происходит, и ничего не помнил. Нос, скорее всего, сломан».
В протоколе матча на сайте РПЛ говорится: «Игрок “Рубина” Далер Кузяев на 36‑й минуте получил травму. Предварительный диагноз: сотрясение головного мозга и перелом костей носа. Оказана медицинская помощь: остановка носового кровотечения, транспортировка в медицинское учреждение КГБ № 7 для дальнейшего обследования».
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
4.10.2025, 15:15 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Магомед Адиев
Голы
Рубин
Андерсон Арройо
19′
Велдин Ходжа
(Дардан Шабанхаджай)
54′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
77′
4
Константин Нижегородов
5
Игор Вуячич
12
Андерсон Арройо
6
Угочукву Иву
10
Мирлинд Даку
70
Дмитрий Кабутов
85′
98
Никита Лобов
8
Богдан Йочич
85′
19
Олег Иванов
14
Далер Кузяев
34′
46′
22
Велдин Ходжа
99
Дардан Шабанхаджай
71′
43
Жак-Жюльен Сиве
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
5
Доминик Ороз
47
Сергей Божин
2
Кирилл Печенин
19
Иван Олейников
22
Фернандо Костанца
32′
18
Иван Лепский
29′
23
Никита Чернов
9
Алексей Сутормин
62′
15
Николай Рассказов
90+3′
91
Владимир Игнатенко
62′
21
Дмитрий Иванисеня
90+2′
77
Ильзат Ахметов
71′
11
Амар Рахманович
14
Михайло Баньяц
62′
38
Адольфо Гайч
Статистика
Рубин
Крылья Советов
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
15
6
Удары в створ
6
1
Угловые
5
2
Фолы
14
20
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти