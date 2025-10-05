Зайнутдинову вынесли вердикт за матч «Динамо» с 8 голами

Встреча на стадионе «ВТБ-Арена» завершилась поражением динамовцев со счётом 3:5. Зайнутдинов вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. За свою игру он получил оценку 6.5 от портала Flashscore — не самую низкую среди игроков «Динамо». Худшие баллы получили Николас Маричаль (6.0), Андрей Лунев (5.6) и Хуан Касерес (4.7).
Для Зайнутдинова это девятый матч за «Динамо» во всех турнирах нынешнего сезона, в них он получил одно предупреждение. «Локомотив», набрав 23 очка, возглавляет турнирную таблицу, а «Динамо» с 15 баллами располагается на восьмой строчке.
18 октября «Локомотив» примет ЦСКА, а 19-го числа «Динамо» сыграет дома с «Ахматом».