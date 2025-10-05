Зайнутдинову вынесли вердикт за матч «Динамо» с 8 голами

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.73
П2
2.10
Футбол. Первая лига
13:00
Сокол
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.80
X
2.99
П2
2.25
Футбол. Италия
13:30
Удинезе
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.28
П2
3.81
Футбол. Премьер-лига
14:15
Сочи
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.40
П2
3.55
Футбол. Испания
15:00
Алавес
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.06
П2
3.52
Футбол. Италия
16:00
Болонья
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.85
П2
5.80
Футбол. Италия
16:00
Фиорентина
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.13
X
3.24
П2
2.49
Футбол. Англия
16:00
Астон Вилла
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.08
П2
5.70
Футбол. Англия
16:00
Эвертон
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.27
П2
2.95
Футбол. Англия
16:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.55
П2
5.84
Футбол. Англия
16:00
Вулверхэмптон
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.71
X
3.72
П2
2.03
Футбол. Франция
16:00
Лион
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.69
П2
4.08
Футбол. Первая лига
16:00
Торпедо
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.35
П2
4.10
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.25
П2
2.70
Футбол. Германия
16:30
Штутгарт
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.52
П2
7.49
Футбол. Испания
17:15
Севилья
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.91
П2
1.55
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.05
П2
2.36
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.97
X
3.50
П2
2.45
Футбол. Франция
18:15
Монако
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.05
П2
4.05
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.86
П2
5.11
Футбол. Англия
18:30
Брентфорд
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.56
П2
1.63
Футбол. Германия
18:30
Гамбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.55
П2
2.28
Футбол. Италия
19:00
Наполи
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.36
П2
10.00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Балтика
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.31
П2
4.70
Футбол. Испания
19:30
Эспаньол
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.44
П2
2.67
Футбол. Испания
19:30
Реал Сосьедад
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.44
П2
3.56
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.53
П2
2.86
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.26
П2
2.85
Футбол. Франция
21:45
Лилль
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.03
П2
1.81
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.89
П2
1.80
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
3
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
3
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Комо
1
П1
X
П2

Зайнутдинову вынесли вердикт за матч «Динамо» с 8 голами

Казахстанский защитник московского «Динамо» Бахтиёр Зайнутдинов узнал оценку за матч против столичного «Локомотива» в 11-м туре российской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Встреча на стадионе «ВТБ-Арена» завершилась поражением динамовцев со счётом 3:5. Зайнутдинов вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. За свою игру он получил оценку 6.5 от портала Flashscore — не самую низкую среди игроков «Динамо». Худшие баллы получили Николас Маричаль (6.0), Андрей Лунев (5.6) и Хуан Касерес (4.7).

Для Зайнутдинова это девятый матч за «Динамо» во всех турнирах нынешнего сезона, в них он получил одно предупреждение. «Локомотив», набрав 23 очка, возглавляет турнирную таблицу, а «Динамо» с 15 баллами располагается на восьмой строчке.

18 октября «Локомотив» примет ЦСКА, а 19-го числа «Динамо» сыграет дома с «Ахматом».