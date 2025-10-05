Зайнутдинову вынесли вердикт за матч «Динамо» с 8 голами

Для Зайнутдинова это девятый матч за «Динамо» во всех турнирах нынешнего сезона, в них он получил одно предупреждение. «Локомотив», набрав 23 очка, возглавляет турнирную таблицу, а «Динамо» с 15 баллами располагается на восьмой строчке.