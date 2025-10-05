«Почему Эракович отвернулся от мяча?! Соболев играет из-за лимита». Орлов — о конфузе «Зенита», Дзюбе и Мелкадзе

Что натворили Эракович и Мантуан?!
«Зенит» провел очень неровный матч в Самаре. Питерцы здорово начали встречу, играли с позиции силы, создавали моменты. В итоге забили красивый гол. Никто не сфальшивил, все в такт. Глушенков — Вендел — Педро. Красивая комбинация, просто великолепная! «Зенит» повел, но что случилось потом?
Опять начали прослеживаться академизм, самоуспокоенность… «Акрон» перехватил инициативу и закономерно счет сравнял. Но я бы хотел подробно разобрать гол хозяев и в, частности, действия защитников сине-бело-голубых.
Мантуан, с которым, к слову, «Зенит» продлил контракт до 2030 года (хотя пока не до конца понятно, какая будет история с лимитом), будучи фланговым защитником, побежал в центр поля, зачем-то подыгрывал себе грудью… Ну это же никак не входило в его функции в той ситуации! Он же просто-напросто бросил свой фланг, оголил зону этой потерей. Авантюра! Проиграл единоборство, и тут же пошла атака «Акрона». Питеру нужен правый защитник.
Мантуана подстраховал Эракович, сместился направо. Но что произошло потом? Пересмотрите еще раз эпизод, когда Фернандес отдавал передачу в центр штрафной. Что натворил серб? Во-первых, позволил сопернику прострелить, никак ему не помешал. От него ждали агрессивной игры, а что увидели? Эракович взял и отвернулся от мяча! Как так?! Очень странно для игрока, который претендует на место в составе сборной Сербии. Не имеет права так вести себя боец. Футбол — игра мужиков! Ну что это за фривольность?
Увы, для этого «Зенита» характерны такие ошибки в обороне. Вспомните недавний матч с «Краснодаром». Да, команда Семака в итоге победила. Но в дебюте встречи южане несколько раз вскрыли правый фланг обороны гостей, за который отвечал Мантуан. И вот опять примерно та же история. Неслучайно бразильца сегодня так рано заменили. Небрежность, безалаберность! Если «Зенит» претендует на золотые медали, не может так действовать в обороне. Слишком много ляпов, которые приводят к потере важнейших очков.
Вернемся к голу. Пошел прострел, и Дуглас Сантос немного опоздал. Севикян — молодец, не выключился. Вот он был активен, в отличие от Эраковича.
Почему в старте выходит Соболев, а не Лусиано?
Теперь об игре сине-бело-голубых в атаке. Они посчитали, что одного гола им хватит для итоговой победы? Почему остановились?
Да, когда пропустили, немного оживились. Но надо же бережнее относиться к своим моментам. Вендел вывел Глушенкова на удар, а тот сплоховал. Пробил со всей силы выше створа. Сетку хотел порвать? Видимо, не видел, как играл Пеле. Великий бразилец, когда выскакивал один на один с голкипером, всегда исполнял все на точность. А Глушенков вложил в удар всю силу. Зачем? До ворот всего 12 метров. В итоге сам схватился за голову. Хотя при этом своими решениями на поле Максим опять выделялся. Но такие шансы надо, конечно, использовать.
Теперь об игре Соболева. Перед матчем разговаривал с коллегами. И многие задаются вопросом: почему в старте выходит именно он, а не Лусиано? И, в принципе, пришли к выводу, что из-за лимита. Семаку же нужно выпускать трех футболистов с паспортом, так? Адамов, Глушенков и как раз-таки Соболев. Но, по идее, есть и другой вариант.
Почему бы не использовать с первых минут в центре обороны Алипа, который у нас легионером не считается? И тогда на острие атаки может действовать Лусиано. По-моему, такой вариант просто напрашивается. Лусиано мастеровитее Соболева! Разве это не очевидно? И получается, что россиянин забирает много времени у аргентинца. Тому приходится сидеть на лавке. Что ж, Семак вот так видит эту ситуацию. Но, возможно, из-за этих решений по составу «Зенит» и не стал чемпионом в прошлом сезоне? Кто знает…
Соболев находился на поле 60 минут. И каков его КПД? Александр после матча с «Оренбургом» написал, что забил первым же касанием? Ну молодец. Правда, скорее добил, а не забил. И мастерства, как я заметил выше, у него меньше, чем и у Лусиано, и у Кассьерры. Вот в чем вся штука. А если бы аргентинец чаще выходил на поле, играл бы больше, глядишь, питерцы заняли бы не второе место, а первое?
Не отказываюсь от своих слов. Хвалил Соболева за единоборства, борьбу, настырность, агрессию. Но только этих качеств сейчас уже не хватает. Нужен более универсальный игрок на острие, который лучше работает с мячом, более быстрый. Поэтому и озвучил вам такой вариант: Алип — в центре обороны, Лусиано — в нападении.
Видимо, Дзюба вспомнил, что неплохо заработал в «Зените»
«Зенит» потерял очки в Самаре, но мог ведь вообще уехать оттуда ни с чем. Гостям нужно сказать спасибо Дзюбе, который не реализовал пенальти. Ну что поделать — бывает… Видимо, вспомнил, что он неплохо заработал в питерском клубе (смеется). Это шутка, конечно.
Хотя если взять сам пенальти… Не знаю. Могу понять Семака, который пожимает плечами. Все уже запутались в формулировках, трактовках. Мяч сначала попал Дугласу в лицо, а уже потом отлетел в руку, опустился на руку. И разве это 11-метровый? Не уверен. Во всяком случае пусть Мажич со своими помощниками наконец-то разъяснит общественности такие вещи. Где рука, где не рука, где фол? Никто же ничего не понимает. Все в неведении! Ну пусть наши судьи издадут методичку, опубликуют ее. А то все время приходится гадать. Это не дело. Трактовки должны быть одинаковыми. РФС должен работать.
Сравнения Соболева с Дзюбой? Ну какие тут могут быть параллели? Дзюба гораздо техничнее, ногами лучше работает. Послужной список у Артема совсем другой. Был ведущим игроком сборной на домашнем чемпионате мира, да и вообще больше всех забил в нашем чемпионате. Разве это случайность? У Соболева все гораздо скромнее.
Против «Зенита» Дзюба провел весьма добротный матч. Открывается, отскакивает, играет в «стенку», приносит реальную помощь «Акрону». И Артем небезразличен, в отличие от некоторых футболистов «Зенита»…
Как играть против Кордобы
«Краснодар» победил «Ахмат» с довольно комфортным счетом — 2:0. Но он не должен вводить в заблуждение. Какую же борьбу навязал чемпиону «Ахмат», как грозненцы прессинговали! Тут можно только посочувствовать Мелкадзе, который не реализовал два верных момента. Возможно, после первого упущенного шанса Станислав Саламович (Черчесов) не прочувствовал ситуацию и не назначил другого пенальтиста. Видимо, у Георгия пропала уверенность, перегорел. Хотя в предыдущих турах выглядел превосходно.
В целом подопечные Черчесова произвели сильное впечатление, несмотря на поражение. Как «Ахмат» преобразился при новом тренере, как организованно действует! Если руководители клуба помогут Черчесову, можно создать очень серьезную команду. Я про трансферы. Надо просто точечно укрепить этот состав, пригласить мастеров.
Ведь «Краснодар» победил за счет класса отдельных исполнителей. Первый гол сделал Кордоба. Хотя здесь есть свои нюансы. Внимательно изучите манеру его игры. Он, как и Даку, еще до приема мяча обхватывает защитника.
Недавно был на одной передаче вместе с Романом Шароновым, бывшим защитником «Рубина». У него спросили, как противодействовать тому же Кордобе. Он ответил: «Если не успел сыграть на опережение, тогда ни в коем случае не приближайся к нему. Держи небольшую дистанцию. Находись в метре за его спиной. Тогда сможешь помешать пробить, если он резко развернется!» А тут игрок «Ахмата» допустил ошибку. Форвард «Краснодара» же еще и бедром отталкивает опекуна, создавая себе преимущество. Это не считается фолом, но защитникам стоит учитывать и такую особенность.
«Краснодар» против «Ахмата», как мне показалось, был больше заряжен на победу, чем «Зенит» в игре с «Акроном».
В этом матче у меня тоже возникли вопросы к судейским трактовкам. Почему был удален только защитник «Ахмата» Ндонг, который толкнул Сперцяна? Разве краснодарец его не провоцировал? Почему участники эпизода наказаны по-разному?