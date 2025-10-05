«Почему Эракович отвернулся от мяча?! Соболев играет из-за лимита». Орлов — о конфузе «Зенита», Дзюбе и Мелкадзе

Хотя если взять сам пенальти… Не знаю. Могу понять Семака, который пожимает плечами. Все уже запутались в формулировках, трактовках. Мяч сначала попал Дугласу в лицо, а уже потом отлетел в руку, опустился на руку. И разве это 11-метровый? Не уверен. Во всяком случае пусть Мажич со своими помощниками наконец-то разъяснит общественности такие вещи. Где рука, где не рука, где фол? Никто же ничего не понимает. Все в неведении! Ну пусть наши судьи издадут методичку, опубликуют ее. А то все время приходится гадать. Это не дело. Трактовки должны быть одинаковыми. РФС должен работать.