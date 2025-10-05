«Ахмат» обвинил Сперцяна в расизме и потребовал наказать его

Ричмонд
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Сокол
1
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.86
П2
7.87
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Оренбург
0
:
Ростов
0
Все коэффициенты
П1
4.53
X
2.10
П2
3.24
Футбол. Италия
13:30
Удинезе
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.24
П2
3.90
Футбол. Премьер-лига
14:15
Сочи
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.36
П2
3.63
Футбол. Испания
15:00
Алавес
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.06
П2
3.52
Футбол. Италия
16:00
Болонья
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.80
П2
5.80
Футбол. Италия
16:00
Фиорентина
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.23
П2
2.49
Футбол. Англия
16:00
Астон Вилла
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.09
П2
5.75
Футбол. Англия
16:00
Эвертон
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.26
П2
2.94
Футбол. Англия
16:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.71
П2
6.20
Футбол. Англия
16:00
Вулверхэмптон
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.74
X
3.69
П2
2.03
Футбол. Франция
16:00
Лион
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.63
П2
4.04
Футбол. Первая лига
16:00
Торпедо
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.25
П2
4.10
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.15
П2
2.75
Футбол. Германия
16:30
Штутгарт
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.64
П2
7.41
Футбол. Испания
17:15
Севилья
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.94
П2
1.54
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.05
П2
2.36
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.54
П2
2.42
Футбол. Франция
18:15
Монако
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.07
П2
4.02
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.80
П2
4.91
Футбол. Англия
18:30
Брентфорд
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.34
X
4.62
П2
1.60
Футбол. Германия
18:30
Гамбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.70
П2
2.24
Футбол. Италия
19:00
Наполи
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.10
П2
10.00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Балтика
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.40
П2
5.06
Футбол. Испания
19:30
Эспаньол
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.47
П2
2.73
Футбол. Испания
19:30
Реал Сосьедад
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.46
П2
3.55
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.46
П2
2.81
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.25
П2
2.85
Футбол. Франция
21:45
Лилль
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.97
П2
1.86
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.89
П2
1.80
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
3
:
Шинник
1
П1
X
П2

«Ахмат» обвинил Сперцяна в расизме и потребовал наказать его

«Ахмат» потребовал наказать Сперцяна за расистские оскорбления в адрес Ндонга.

Источник: Максим Константинов/ТАСС

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» обратился в Российский футбольный союз (РФС) с требованием наказать капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна за расистские оскорбления в адрес сенегальского защитника Усмана Ндонга.

Встреча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между командами состоялась в субботу в Краснодаре и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В концовке второго тайма между Ндонгом и Сперцяном произошла стычка. Арбитр Инал Танашев после просмотра видеоповтора удалил сенегальца с поля «за агрессивное поведение», а Сперцян получил желтую карточку «за провокационные действия». По окончании игры Ндонг заявил, что игрок «Краснодара» оскорблял его на почве расизма.

«Футбольный клуб “Ахмат” настаивает на проведении тщательного расследования инцидента уполномоченными органами РФС. Мы требуем наказать Сперцяна за его расистские действия, а также отменить красную карточку, показанную Ндонгу, как несправедливую санкцию за его ответ на отвратительную провокацию в его сторону. Футбол должен объединять, а не разделять, и мы призываем всех ответственных лиц занять принципиальную позицию в борьбе с любыми проявлениями ксенофобии и расизма», — говорится в заявлении «Ахмата».

Сперцян ранее в эфире «Матч ТВ» отверг обвинения и сообщил, что Ндонг на протяжении всей игры оскорблял его и его мать на португальском языке и провоцировал его. Также футболист упрекнул оппонента в том, что тот «подвел команду, а теперь пытается продавить что‑то, чего не было».

