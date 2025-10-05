«Ахмат» обвинил Сперцяна в расизме и потребовал наказать его

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» обратился в Российский футбольный союз (РФС) с требованием наказать капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна за расистские оскорбления в адрес сенегальского защитника Усмана Ндонга.
Встреча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между командами состоялась в субботу в Краснодаре и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В концовке второго тайма между Ндонгом и Сперцяном произошла стычка. Арбитр Инал Танашев после просмотра видеоповтора удалил сенегальца с поля «за агрессивное поведение», а Сперцян получил желтую карточку «за провокационные действия». По окончании игры Ндонг заявил, что игрок «Краснодара» оскорблял его на почве расизма.
«Футбольный клуб “Ахмат” настаивает на проведении тщательного расследования инцидента уполномоченными органами РФС. Мы требуем наказать Сперцяна за его расистские действия, а также отменить красную карточку, показанную Ндонгу, как несправедливую санкцию за его ответ на отвратительную провокацию в его сторону. Футбол должен объединять, а не разделять, и мы призываем всех ответственных лиц занять принципиальную позицию в борьбе с любыми проявлениями ксенофобии и расизма», — говорится в заявлении «Ахмата».
Сперцян ранее в эфире «Матч ТВ» отверг обвинения и сообщил, что Ндонг на протяжении всей игры оскорблял его и его мать на португальском языке и провоцировал его. Также футболист упрекнул оппонента в том, что тот «подвел команду, а теперь пытается продавить что‑то, чего не было».