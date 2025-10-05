«Ахмат» обвинил Сперцяна в расизме и потребовал наказать его

«Футбольный клуб “Ахмат” настаивает на проведении тщательного расследования инцидента уполномоченными органами РФС. Мы требуем наказать Сперцяна за его расистские действия, а также отменить красную карточку, показанную Ндонгу, как несправедливую санкцию за его ответ на отвратительную провокацию в его сторону. Футбол должен объединять, а не разделять, и мы призываем всех ответственных лиц занять принципиальную позицию в борьбе с любыми проявлениями ксенофобии и расизма», — говорится в заявлении «Ахмата».