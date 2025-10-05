«Ростов» вырвал победу у «Оренбурга» на 84-й минуте

«Оренбург» проиграл четвертый матч подряд в РПЛ, уступив в домашней встрече 11-го тура «Ростову».
Матч завершился со счетом 0:1. Мяч на 84-й минуте забил Тимур Сулейманов.
«Ростов» одержал первую победу после двух ничьих и занимает 10-е место в таблице (13 очков).
«Оренбург» не побеждал в РПЛ с 17 августа и идет 14-м (семь очков).
В следующем туре «Оренбург» 18 октября сыграет в Самаре с «Крыльями Советов», а «Ростов» в тот же день встретится в Москве со «Спартаком».
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
5.10.2025, 12:00 (МСК UTC+3)
Газовик, 4131 зритель
Главные тренеры
Владимир Слишкович
Джонатан Альба
Голы
Ростов
Тимур Сулейманов
(Егор Голенков)
84′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Овсянников
5
Алексей Татаев
16′
4
Данила Хотулев
38
Артем Касимов
62′
2
Станислав Поройков
6′
8
Владислав Камилов
90+5′
9
Максим Савельев
31
Георгий Зотов
77′
22
Павел Горелов
20
Дмитрий Рыбчинский
70′
37
Ду Кейрос
33
Ираклий Квеквескири
70′
57
Евгений Болотов
19
Алешандре Жезус
56′
30
Гедеон Гузина
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
78
Дмитрий Чистяков
7
Роналдо
40
Илья Вахания
5
Данила Прохин
18
Константин Кучаев
3
Умар Сако
32′
46′
22
Давид Семенчук
10
Кирилл Щетинин
69′
62
Иван Комаров
69
Егор Голенков
90′
91
Антон Шамонин
9
Мохаммад Мохеби
82′
99
Тимур Сулейманов
Статистика
Оренбург
Ростов
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
8
12
Удары в створ
1
3
Угловые
6
7
Фолы
18
15
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
