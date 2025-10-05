«Ростов» вырвал победу у «Оренбурга» на 84-й минуте

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Алавес
0
:
Эльче
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
2.90
П2
4.00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Сочи
1
:
Пари Нижний Новгород
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.40
П2
15.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Удинезе
1
:
Кальяри
1
Все коэффициенты
П1
7.75
X
1.35
П2
15.50
Футбол. Италия
16:00
Болонья
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.80
П2
5.80
Футбол. Италия
16:00
Фиорентина
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.14
X
3.22
П2
2.50
Футбол. Англия
16:00
Астон Вилла
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.09
П2
5.80
Футбол. Англия
16:00
Эвертон
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.25
П2
2.83
Футбол. Англия
16:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.78
П2
6.30
Футбол. Англия
16:00
Вулверхэмптон
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.69
X
3.57
П2
2.09
Футбол. Франция
16:00
Лион
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.62
П2
4.12
Футбол. Первая лига
16:00
Торпедо
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.21
П2
3.81
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.15
П2
2.70
Футбол. Германия
16:30
Штутгарт
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.36
П2
6.80
Футбол. Испания
17:15
Севилья
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
6.00
X
5.05
П2
1.51
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.15
П2
2.24
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
3.08
X
3.55
П2
2.36
Футбол. Франция
18:15
Монако
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.07
П2
3.99
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.80
П2
4.91
Футбол. Англия
18:30
Брентфорд
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.52
П2
1.62
Футбол. Германия
18:30
Гамбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.70
П2
2.23
Футбол. Италия
19:00
Наполи
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.00
П2
11.00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Балтика
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.36
П2
5.10
Футбол. Испания
19:30
Эспаньол
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.47
П2
2.72
Футбол. Испания
19:30
Реал Сосьедад
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.46
П2
3.67
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.46
П2
2.81
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.25
П2
2.80
Футбол. Франция
21:45
Лилль
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.99
П2
1.85
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.90
П2
1.79
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
3
:
Шинник
1
П1
X
П2

«Ростов» вырвал победу у «Оренбурга» на 84-й минуте

Матч в Оренбурге завершился со счетом 0:1. Гол на 84-й минуте забил Сулейманов.

Источник: ФК "Ростов"

«Оренбург» проиграл четвертый матч подряд в РПЛ, уступив в домашней встрече 11-го тура «Ростову».

Матч завершился со счетом 0:1. Мяч на 84-й минуте забил Тимур Сулейманов.

«Ростов» одержал первую победу после двух ничьих и занимает 10-е место в таблице (13 очков).

«Оренбург» не побеждал в РПЛ с 17 августа и идет 14-м (семь очков).

В следующем туре «Оренбург» 18 октября сыграет в Самаре с «Крыльями Советов», а «Ростов» в тот же день встретится в Москве со «Спартаком».

Оренбург
0:1
Первый тайм: 0:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
5.10.2025, 12:00 (МСК UTC+3)
Газовик, 4131 зритель
Главные тренеры
Владимир Слишкович
Джонатан Альба
Голы
Ростов
Тимур Сулейманов
(Егор Голенков)
84′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Овсянников
5
Алексей Татаев
16′
4
Данила Хотулев
38
Артем Касимов
62′
2
Станислав Поройков
6′
8
Владислав Камилов
90+5′
9
Максим Савельев
31
Георгий Зотов
77′
22
Павел Горелов
20
Дмитрий Рыбчинский
70′
37
Ду Кейрос
33
Ираклий Квеквескири
70′
57
Евгений Болотов
19
Алешандре Жезус
56′
30
Гедеон Гузина
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
78
Дмитрий Чистяков
7
Роналдо
40
Илья Вахания
5
Данила Прохин
18
Константин Кучаев
3
Умар Сако
32′
46′
22
Давид Семенчук
10
Кирилл Щетинин
69′
62
Иван Комаров
69
Егор Голенков
90′
91
Антон Шамонин
9
Мохаммад Мохеби
82′
99
Тимур Сулейманов
Статистика
Оренбург
Ростов
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
8
12
Удары в створ
1
3
Угловые
6
7
Фолы
18
15
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти