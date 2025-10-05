«Одного самого лучшего выделить невозможно. Пятерку — можно. Батраков, Глушенков, Даку — без него “Рубин” не будет тем “Рубином”. Жедсон Фернандеш и Матвей Кисляк.
Можно выделять еще много игроков. Это не те времена, когда выбирали между Халком и Думбией. Но пока так», — сказал Мостовой «Совспорту».
Мостовой назвал пятерку лучших игроков РПЛ на сегодняшний день
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал пятерку лучших игроков РПЛ на сегодняшний день.
