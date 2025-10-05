Мостовой назвал пятерку лучших игроков РПЛ на сегодняшний день

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Алавес
0
:
Эльче
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
2.90
П2
4.00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Сочи
1
:
Пари Нижний Новгород
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.40
П2
15.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Удинезе
1
:
Кальяри
1
Все коэффициенты
П1
6.00
X
1.48
П2
11.70
Футбол. Италия
16:00
Болонья
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.80
П2
5.80
Футбол. Италия
16:00
Фиорентина
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.22
П2
2.50
Футбол. Англия
16:00
Астон Вилла
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.09
П2
5.80
Футбол. Англия
16:00
Эвертон
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.25
П2
2.83
Футбол. Англия
16:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.78
П2
6.30
Футбол. Англия
16:00
Вулверхэмптон
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.69
X
3.57
П2
2.09
Футбол. Франция
16:00
Лион
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.62
П2
4.15
Футбол. Первая лига
16:00
Торпедо
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.21
П2
3.81
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.15
П2
2.70
Футбол. Германия
16:30
Штутгарт
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.36
П2
6.80
Футбол. Испания
17:15
Севилья
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
6.00
X
5.05
П2
1.51
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.11
П2
2.24
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
3.08
X
3.55
П2
2.36
Футбол. Франция
18:15
Монако
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.07
П2
3.99
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.80
П2
4.91
Футбол. Англия
18:30
Брентфорд
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.52
П2
1.62
Футбол. Германия
18:30
Гамбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.70
П2
2.23
Футбол. Италия
19:00
Наполи
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.00
П2
11.00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Балтика
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.36
П2
5.10
Футбол. Испания
19:30
Эспаньол
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.47
П2
2.72
Футбол. Испания
19:30
Реал Сосьедад
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.46
П2
3.67
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.46
П2
2.81
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.25
П2
2.80
Футбол. Франция
21:45
Лилль
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.99
П2
1.85
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.90
П2
1.79
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
3
:
Шинник
1
П1
X
П2

Мостовой назвал пятерку лучших игроков РПЛ на сегодняшний день

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал пятерку лучших игроков РПЛ на сегодняшний день.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

«Одного самого лучшего выделить невозможно. Пятерку — можно. Батраков, Глушенков, Даку — без него “Рубин” не будет тем “Рубином”. Жедсон Фернандеш и Матвей Кисляк.

Можно выделять еще много игроков. Это не те времена, когда выбирали между Халком и Думбией. Но пока так», — сказал Мостовой «Совспорту».