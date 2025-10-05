ЦСКА — «Спартак»: Кисляк, Жедсон и Угальде сыграют с первых минут

Ричмонд
Футбол. Испания
перерыв
Алавес
0
:
Эльче
0
Все коэффициенты
П1
2.50
X
2.28
П2
5.30
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
2
:
Пари Нижний Новгород
1
Все коэффициенты
П1
1.22
X
5.21
П2
28.00
Футбол. Италия
16:00
Болонья
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.80
П2
5.80
Футбол. Италия
16:00
Фиорентина
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.16
X
3.23
П2
2.50
Футбол. Англия
16:00
Астон Вилла
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.26
П2
6.28
Футбол. Англия
16:00
Эвертон
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.24
П2
2.88
Футбол. Англия
16:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.73
П2
6.50
Футбол. Англия
16:00
Вулверхэмптон
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.71
П2
2.04
Футбол. Франция
16:00
Лион
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.53
П2
4.00
Футбол. Первая лига
16:00
Торпедо
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.21
П2
3.81
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.15
П2
2.70
Футбол. Германия
16:30
Штутгарт
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.37
П2
6.80
Футбол. Испания
17:15
Севилья
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
6.00
X
5.08
П2
1.51
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.15
П2
2.28
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
3.08
X
3.55
П2
2.36
Футбол. Франция
18:15
Монако
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.07
П2
3.99
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.82
П2
4.95
Футбол. Англия
18:30
Брентфорд
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.24
X
4.54
П2
1.62
Футбол. Германия
18:30
Гамбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.70
П2
2.21
Футбол. Италия
19:00
Наполи
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.00
П2
11.00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Балтика
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.36
П2
5.10
Футбол. Испания
19:30
Эспаньол
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.47
П2
2.72
Футбол. Испания
19:30
Реал Сосьедад
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.47
П2
3.70
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.46
П2
2.81
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.25
П2
2.77
Футбол. Франция
21:45
Лилль
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.00
П2
1.84
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.90
П2
1.79
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
3
:
Шинник
1
П1
X
П2

ЦСКА — «Спартак»: Кисляк, Жедсон и Угальде сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на дерби между ЦСКА и «Спартаком» в 11-м туре РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

Игра пройдет на «ВЭБ Арене» — домашнем стадионе армейцев. Начало — в 16.30 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Дивеев, Жоао Виктор, Мойзес, Круговой, Кисляк, Обляков, Глебов, Алвес, Мусаев.

Запасные: Тороп, Лукин, Абдулкадыров, Вильягра, Руис, Верде, Бандикян, Пополитов, Кармо, Попович, Шуманский, Алеррандро.

«Спартак»: Максименко, Джику, Бабич, Литвинов, Маркиньос, Денисов, Умяров, Барко, Фернандеш, Солари, Угальде.

Запасные: Помазун, Ву, Гузиев, Рябчук, Дмитриев, Самошников, Зобнин, Мартинс, Зорин, Бонгонда, Гарсия, Заболотный.