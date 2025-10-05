РПЛ сделала заявление по поводу инцидента между Сперцяном и Ндонгом в матче «Краснодар» — «Ахмат»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
ЦСКА
3
:
Спартак
1
Все коэффициенты
П1
1.18
X
15.00
П2
50.00
Футбол. Германия
1-й тайм
Штутгарт
0
:
Хайденхайм
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.50
П2
8.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Болонья
3
:
Пиза
0
Все коэффициенты
П1
1.27
X
22.00
П2
100.00
Футбол. Италия
перерыв
Фиорентина
1
:
Рома
2
Все коэффициенты
П1
11.50
X
4.05
П2
1.40
Футбол. Англия
перерыв
Астон Вилла
1
:
Бернли
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.03
П2
19.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Ноттингем Форест
0
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.05
П2
6.53
Футбол. Англия
2-й тайм
Вулверхэмптон
1
:
Брайтон
0
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.50
П2
5.50
Футбол. Франция
2-й тайм
Лион
1
:
Тулуза
0
Все коэффициенты
П1
1.34
X
4.80
П2
14.50
Футбол. Первая лига
перерыв
Торпедо
1
:
Черноморец
2
Все коэффициенты
П1
7.70
X
3.50
П2
1.60
Футбол. Испания
17:15
Севилья
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.50
П2
1.50
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.43
X
3.15
П2
2.30
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
3.08
X
3.55
П2
2.36
Футбол. Франция
18:15
Монако
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.07
П2
4.00
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.81
П2
4.90
Футбол. Англия
18:30
Брентфорд
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.25
X
4.50
П2
1.62
Футбол. Германия
18:30
Гамбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.70
П2
2.18
Футбол. Италия
19:00
Наполи
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.00
П2
10.00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Балтика
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.36
П2
5.06
Футбол. Испания
19:30
Эспаньол
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.47
П2
2.72
Футбол. Испания
19:30
Реал Сосьедад
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.45
П2
3.66
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.44
П2
2.81
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.25
П2
2.80
Футбол. Франция
21:45
Лилль
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.00
П2
1.84
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.90
П2
1.79
Футбол. Испания
завершен
Алавес
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
3
:
Шинник
1
П1
X
П2

РПЛ сделала заявление по поводу инцидента между Сперцяном и Ндонгом в матче «Краснодар» — «Ахмат»

В РПЛ заявили, что юрисдикционные органы РФС рассмотрят инцидент, который возник между защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом и полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном в матче команд в 11-м туре РПЛ.

Источник: Елена Афонина/ТАСС

На 81-й минуте после перепалки между футболистами Ндонг дважды ударил Сперцяна плечом. После видеопросмотра арбитр Инал Танашев удалил сенегальца и показал Сперцяну желтую карточку за провокационные действия. Позже Ндонг заявил, что соперник оскорбил его по расовому признаку. «Ахмат» потребовал наказать Сперцяна за расизм в адрес Ндонга.

"Российская премьер-лига последовательно выступает за соблюдение базовых ценностей футбола и принципов честной игры, к которым относится и уважительное отношение соперников друг другу.

Запись об инциденте во время матча «Краснодар» — «Ахмат» внесена в рапорт со слов представителей ФК «Ахмат» и будет рассмотрена юрисдикционными органами РФС с привлечением всех доступных доказательств и изучением позиций сторон.

Подобные ситуации требуют тщательного и объективного расследования, чтобы установить все обстоятельства произошедшего«, — заявили “СЭ” в пресс-службе РПЛ.

Сперцян после игры, в свою очередь, рассказал, что Ндонг оскорбил его семью на испанском языке. Футболист «Краснодара» считает, что игрок «Ахмата» должен первым извиниться перед ним за свои слова.