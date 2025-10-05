РПЛ сделала заявление по поводу инцидента между Сперцяном и Ндонгом в матче «Краснодар» — «Ахмат»

На 81-й минуте после перепалки между футболистами Ндонг дважды ударил Сперцяна плечом. После видеопросмотра арбитр Инал Танашев удалил сенегальца и показал Сперцяну желтую карточку за провокационные действия. Позже Ндонг заявил, что соперник оскорбил его по расовому признаку. «Ахмат» потребовал наказать Сперцяна за расизм в адрес Ндонга.
"Российская премьер-лига последовательно выступает за соблюдение базовых ценностей футбола и принципов честной игры, к которым относится и уважительное отношение соперников друг другу.
Запись об инциденте во время матча «Краснодар» — «Ахмат» внесена в рапорт со слов представителей ФК «Ахмат» и будет рассмотрена юрисдикционными органами РФС с привлечением всех доступных доказательств и изучением позиций сторон.
Подобные ситуации требуют тщательного и объективного расследования, чтобы установить все обстоятельства произошедшего«, — заявили “СЭ” в пресс-службе РПЛ.
Сперцян после игры, в свою очередь, рассказал, что Ндонг оскорбил его семью на испанском языке. Футболист «Краснодара» считает, что игрок «Ахмата» должен первым извиниться перед ним за свои слова.