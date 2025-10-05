РПЛ сделала заявление по поводу инцидента между Сперцяном и Ндонгом в матче «Краснодар» — «Ахмат»

На 81-й минуте после перепалки между футболистами Ндонг дважды ударил Сперцяна плечом. После видеопросмотра арбитр Инал Танашев удалил сенегальца и показал Сперцяну желтую карточку за провокационные действия. Позже Ндонг заявил, что соперник оскорбил его по расовому признаку. «Ахмат» потребовал наказать Сперцяна за расизм в адрес Ндонга.