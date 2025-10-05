Худший клуб РПЛ одержал первую победу в сезоне

Занимающий последнее место в таблице РПЛ «Сочи» обыграл «Пари НН» в домашнем матче 11-го тура, одержав первую победу с начала чемпионата.
Матч в Сочи завершился со счетом 2:1.
У хозяев счет на 35-й минуте открыл Владимир Ильин.
Гости сравняли на 48-й благодаря удару Хуана Боселли со штрафного.
На 55-й вратарь нижегородцев Никита Медведев отразил пенальти Игнасио Сааведры, но чилиец удачно сыграл на добивании.
«Сочи» набрал пять очков и остался на последнем месте в турнирной таблице.
У нижегородской команды третье поражение подряд и 15-е место (шесть очков).
В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи сборных, «Пари НН» 18 октября примет тольяттинский «Акрон», а «Сочи» на следующий день сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Игорь Осинькин
Алексей Шпилевский
Владимир Ильин
(Франсуа Камано)
35′
Игнасио Сааведра
55′
Хуан Мануэль Боселли
48′
Игнасио Сааведра
55′
99
Юрий Дюпин
90+4′
82
Сергей Волков
25
Яхья Аттьят-Аллах
32′
98
Владимир Ильин
57′
44
Неманья Стоич
3
Александр Солдатенков
6
Игнасио Сааведра
29
Роман Ежов
66′
27
Кирилл Заика
7
Антон Зиньковский
47′
78′
17
Артем Макарчук
45
Франсуа Камано
66′
8
Михаил Игнатов
80′
16
Максим Мухин
89′
14
Кирилл Кравцов
30
Никита Медведев
3
Юрий Коледин
77
Андрей Ивлев
25
Свен Карич
20
Хуан Мануэль Боселли
40
Олакунле Олусегун
2
Виктор Александров
33′
16
Ярослав Крашевский
46′
23
Хуан Камило Кастильо
54′
64′
9
Тьяго Весино
90+7′
17
Егор Смелов
45′
82′
70
Максим Шнапцев
80
Валерий Царукян
46′
88
Даниил Лесовой
32
Вадим Пигас
82′
21
Реналдо Сефас
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти