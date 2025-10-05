Ричмонд
Худший клуб РПЛ одержал первую победу в сезоне

«Сочи» обыграл «Пари НН» со счетом 2:1. Победный гол на счету Сааведры, сыгравшего на добивании после отбитого пенальти.

Источник: ФК «Сочи»

Занимающий последнее место в таблице РПЛ «Сочи» обыграл «Пари НН» в домашнем матче 11-го тура, одержав первую победу с начала чемпионата.

Матч в Сочи завершился со счетом 2:1.

У хозяев счет на 35-й минуте открыл Владимир Ильин.

Гости сравняли на 48-й благодаря удару Хуана Боселли со штрафного.

На 55-й вратарь нижегородцев Никита Медведев отразил пенальти Игнасио Сааведры, но чилиец удачно сыграл на добивании.

«Сочи» набрал пять очков и остался на последнем месте в турнирной таблице.

У нижегородской команды третье поражение подряд и 15-е место (шесть очков).

В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи сборных, «Пари НН» 18 октября примет тольяттинский «Акрон», а «Сочи» на следующий день сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом».

Сочи
2:1
Первый тайм: 1:0
Пари Нижний Новгород
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
5.10.2025, 14:15 (МСК UTC+3)
Фишт
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Алексей Шпилевский
Голы
Сочи
Владимир Ильин
(Франсуа Камано)
35′
Игнасио Сааведра
55′
Пари Нижний Новгород
Хуан Мануэль Боселли
48′
Нереализованные пенальти
Сочи
Игнасио Сааведра
55′
Составы команд
Сочи
99
Юрий Дюпин
90+4′
82
Сергей Волков
25
Яхья Аттьят-Аллах
32′
98
Владимир Ильин
57′
44
Неманья Стоич
3
Александр Солдатенков
6
Игнасио Сааведра
29
Роман Ежов
66′
27
Кирилл Заика
7
Антон Зиньковский
47′
78′
17
Артем Макарчук
45
Франсуа Камано
66′
8
Михаил Игнатов
80′
16
Максим Мухин
89′
14
Кирилл Кравцов
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
3
Юрий Коледин
77
Андрей Ивлев
25
Свен Карич
20
Хуан Мануэль Боселли
40
Олакунле Олусегун
2
Виктор Александров
33′
16
Ярослав Крашевский
46′
23
Хуан Камило Кастильо
54′
64′
9
Тьяго Весино
90+7′
17
Егор Смелов
45′
82′
70
Максим Шнапцев
80
Валерий Царукян
46′
88
Даниил Лесовой
32
Вадим Пигас
82′
21
Реналдо Сефас
Статистика
Сочи
Пари Нижний Новгород
Желтые карточки
5
4
Удары (всего)
9
12
Удары в створ
3
5
Угловые
5
8
Фолы
12
16
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
