Экс-министр спорта РФ дал характеристику новому боссу «Динамо»

2 октября пост председателя совета директоров «Динамо» покинул Дмитрий Гафин. По данным СМИ, его преемником станет Ивлев, который является членом консультативного совета «Динамо».
«Появилась информация, что председателем совета директоров футбольного “Динамо” станет Александр Ивлев. Бывший глава Ernst & Young, экс-руководитель наблюдательного совета РУСАДА.
Это хорошие новости — Ивлев разбирается в спорте и управлении, он профессионал и болельщик со стажем. Несмотря на все сложности с РУСАДА, он сохранил работоспособность организации. Уважают его и в России, и за пределами страны.
От всей души желаю Александру успеха. «Динамо» — один из ведущих футбольных клубов страны. Хочется, чтобы команда показывала нескучную, умную и неравнодушную игру. А победы обязательно придут", — написал Колобков в своем телеграм-канале.