Экс-министр спорта РФ дал характеристику новому боссу «Динамо»

Матч-центр
Футбол. Англия
1-й тайм
Брентфорд
0
:
Манчестер Сити
1
Все коэффициенты
П1
14.00
X
6.80
П2
1.23
Футбол. Германия
1-й тайм
Гамбург
2
:
Майнц
0
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.80
П2
8.50
Футбол. Франция
1-й тайм
Гавр
0
:
Ренн
2
Все коэффициенты
П1
31.00
X
8.75
П2
1.55
Футбол. Франция
1-й тайм
Монако
0
:
Ницца
1
Все коэффициенты
П1
4.22
X
3.62
П2
3.35
Футбол. Франция
1-й тайм
Страсбур
0
:
Анже
0
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.05
П2
6.00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Нефтехимик
0
:
Ротор
0
Все коэффициенты
П1
3.95
X
2.25
П2
3.10
Футбол. Испания
2-й тайм
Севилья
2
:
Барселона
1
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.25
П2
5.50
Футбол. Италия
19:00
Наполи
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.01
П2
8.50
Футбол. Премьер-лига
19:00
Балтика
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.35
П2
5.06
Футбол. Испания
19:30
Эспаньол
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.45
П2
2.81
Футбол. Испания
19:30
Реал Сосьедад
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.47
П2
3.60
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.44
П2
2.81
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.25
П2
2.75
Футбол. Франция
21:45
Лилль
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.00
П2
1.85
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.93
П2
1.77
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
4
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Черноморец
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
3
:
Шинник
1
П1
X
П2

Экс-министр спорта РФ дал характеристику новому боссу «Динамо»

Бывший министр спорта России, олимпийский чемпион 2000 года по фехтованию Павел Колобков высказался об Александре Ивлеве, которого называют новым председателем совета директоров московского футбольного клуба «Динамо».

Источник: РИА "Новости"

2 октября пост председателя совета директоров «Динамо» покинул Дмитрий Гафин. По данным СМИ, его преемником станет Ивлев, который является членом консультативного совета «Динамо».

«Появилась информация, что председателем совета директоров футбольного “Динамо” станет Александр Ивлев. Бывший глава Ernst & Young, экс-руководитель наблюдательного совета РУСАДА.

Это хорошие новости — Ивлев разбирается в спорте и управлении, он профессионал и болельщик со стажем. Несмотря на все сложности с РУСАДА, он сохранил работоспособность организации. Уважают его и в России, и за пределами страны.

От всей души желаю Александру успеха. «Динамо» — один из ведущих футбольных клубов страны. Хочется, чтобы команда показывала нескучную, умную и неравнодушную игру. А победы обязательно придут", — написал Колобков в своем телеграм-канале.