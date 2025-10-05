Тренер «Зенита» восторженно отозвался об игроке «Оренбурга»

29-летний защитник присоединился к оренбургскому клубу в августе текущего года и уже провел за него шесть матчей, хотя пока не отметился результативными действиями. Контракт игрока рассчитан до лета 2027 года, а его текущая рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в один миллион евро.