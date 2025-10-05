Тренер «Зенита» восторженно отозвался об игроке «Оренбурга»

Тренерский штаб «Зенита» был сильно впечатлен действиями французского футболиста, несмотря на победу сине-бело-голубых со счетом 5:2. Помощник Семака, Вильям де Оливейра, назвал Муфи лучшим игроком в составе «Оренбурга», и главный тренер петербуржцев полностью согласился с этой оценкой.
29-летний защитник присоединился к оренбургскому клубу в августе текущего года и уже провел за него шесть матчей, хотя пока не отметился результативными действиями. Контракт игрока рассчитан до лета 2027 года, а его текущая рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в один миллион евро.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций.
Сергей Семак
Владимир Слишкович
Максим Глушенков
(Матео Кассьерра)
22′
Максим Глушенков
(Педро)
34′
Александр Соболев
74′
Максим Глушенков
77′
Максим Глушенков
(Маркус Вендел)
90+2′
Эмил Ценов
83′
Владислав Камилов
(Ду Кейрос)
88′
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
10
Максим Глушенков
33
Нино
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
41′
73′
17
Андрей Мостовой
20
Педро
78′
6
Ваня Дркушич
30
Матео Кассьерра
73′
7
Александр Соболев
87′
5
Вильмар Барриос
65′
78′
51
Вадим Шилов
1
Богдан Овсянников
26
Эмил Ценов
38
Артем Касимов
18
Фахд Муфи
31
Георгий Зотов
37
Ду Кейрос
44
Анри Чичинадзе
81′
30
Гедеон Гузина
9
Максим Савельев
68′
19
Алешандре Жезус
16
Хорди Томпсон
75′
20
Дмитрий Рыбчинский
11
Степан Оганесян
46′
8
Владислав Камилов
47′
29
Владан Бубанья
46′
77
Ацамаз Ревазов
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти