Тренер «Зенита» восторженно отозвался об игроке «Оренбурга»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил восхищение игрой защитника «Оренбурга» Фахда Муфи в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Legalbet.

Тренерский штаб «Зенита» был сильно впечатлен действиями французского футболиста, несмотря на победу сине-бело-голубых со счетом 5:2. Помощник Семака, Вильям де Оливейра, назвал Муфи лучшим игроком в составе «Оренбурга», и главный тренер петербуржцев полностью согласился с этой оценкой.

29-летний защитник присоединился к оренбургскому клубу в августе текущего года и уже провел за него шесть матчей, хотя пока не отметился результативными действиями. Контракт игрока рассчитан до лета 2027 года, а его текущая рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в один миллион евро.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций.

Зенит
5:2
Первый тайм: 2:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
27.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Владимир Слишкович
Голы
Зенит
Максим Глушенков
(Матео Кассьерра)
22′
Максим Глушенков
(Педро)
34′
Александр Соболев
74′
Максим Глушенков
77′
Максим Глушенков
(Маркус Вендел)
90+2′
Оренбург
Эмил Ценов
83′
Владислав Камилов
(Ду Кейрос)
88′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
10
Максим Глушенков
33
Нино
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
41′
73′
17
Андрей Мостовой
20
Педро
78′
6
Ваня Дркушич
30
Матео Кассьерра
73′
7
Александр Соболев
87′
5
Вильмар Барриос
65′
78′
51
Вадим Шилов
Оренбург
1
Богдан Овсянников
26
Эмил Ценов
38
Артем Касимов
18
Фахд Муфи
31
Георгий Зотов
37
Ду Кейрос
44
Анри Чичинадзе
81′
30
Гедеон Гузина
9
Максим Савельев
68′
19
Алешандре Жезус
16
Хорди Томпсон
75′
20
Дмитрий Рыбчинский
11
Степан Оганесян
46′
8
Владислав Камилов
47′
29
Владан Бубанья
46′
77
Ацамаз Ревазов
Статистика
Зенит
Оренбург
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
21
7
Удары в створ
11
4
Угловые
5
4
Фолы
10
18
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти