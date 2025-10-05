Акинфеев получил травму голеностопа в матче против «Спартака»

Ричмонд
Футбол. Италия
1-й тайм
Наполи
0
:
Дженоа
0
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.20
П2
9.00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Балтика
0
:
Динамо Мх
0
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.20
П2
4.70
Футбол. Англия
1-й тайм
Брентфорд
0
:
Манчестер Сити
1
Все коэффициенты
П1
17.00
X
6.28
П2
1.23
Футбол. Германия
1-й тайм
Гамбург
2
:
Майнц
0
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.20
П2
9.75
Футбол. Франция
перерыв
Гавр
1
:
Ренн
2
Все коэффициенты
П1
33.00
X
11.00
П2
1.48
Футбол. Франция
1-й тайм
Монако
0
:
Ницца
2
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.40
П2
1.70
Футбол. Франция
перерыв
Страсбур
1
:
Анже
0
Все коэффициенты
П1
1.22
X
5.60
П2
21.00
Футбол. Первая лига
перерыв
Нефтехимик
0
:
Ротор
0
Все коэффициенты
П1
4.00
X
2.15
П2
3.10
Футбол. Испания
2-й тайм
Севилья
2
:
Барселона
1
Все коэффициенты
П1
1.57
X
3.45
П2
13.00
Футбол. Испания
19:30
Эспаньол
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.45
П2
2.81
Футбол. Испания
19:30
Реал Сосьедад
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.47
П2
3.60
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.44
П2
2.81
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.25
П2
2.75
Футбол. Франция
21:45
Лилль
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.00
П2
1.85
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.93
П2
1.77
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
4
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Черноморец
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
3
:
Шинник
1
П1
X
П2

Акинфеев получил травму голеностопа в матче против «Спартака»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о характере травмы, которую получил голкипер армейцев Игорь Акинфеев в матче 11-го тура РПЛ против «Спартака» (2:3).

Источник: Спорт-Экспресс

39-летний россиянин покинул поле на 60-й минуте. Вратарь получил повреждение в эпизоде со вторым голом красно-белых, который забил Ливай Гарсия.

«Игорь подвернул голеностоп. Надеюсь, все обойдется. Не выглядит как что-то серьезное», — сказал Безуглов.

Акинфеев смог покинуть поле без помощи медицинской бригады, вместо него на поле появился запасной вратарь армейцев Владислав Тороп.

ЦСКА
3:2
Первый тайм: 3:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
5.10.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Фабио Челестини
Деян Станкович
Голы
ЦСКА
Кирилл Глебов
(Данил Круговой)
5′
Иван Обляков
12′
Данил Круговой
(Алеррандро)
18′
Спартак
Жедсон Фернандеш
(Руслан Литвинов)
21′
Ливай Гарсия
57′
Составы команд
ЦСКА
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
70′
3
Данил Круговой
78
Игорь Дивеев
39′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
35
Игорь Акинфеев
62′
49
Владислав Тороп
17
Кирилл Глебов
77′
5
Родриго Вильягра
7
Матеус Алвес
62′
90
Матвей Лукин
11
Тамерлан Мусаев
7′
9
Алеррандро
4
Жоао Виктор
47′
62′
37
Энрике Кармо
Спартак
98
Александр Максименко
83
Жедсон Фернандеш
18
Наиль Умяров
67′
9
Манфред Угальде
90+5′
7
Пабло Солари
4
Александр Джику
33′
68
Руслан Литвинов
97
Даниил Денисов
88′
35
Кристофер Мартинс
6
Срджан Бабич
46′
27
Игорь Дмитриев
5
Эсекиэль Барко
88′
91
Антон Заболотный
10
Маркиньос
46′
11
Ливай Гарсия
Статистика
ЦСКА
Спартак
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
9
17
Удары в створ
4
7
Угловые
4
7
Фолы
11
19
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти