ЦСКА переехал «Спартак» за 18 минут. А потом чудом не упустил победу!

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Наполи
0
:
Дженоа
0
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.07
П2
9.50
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Балтика
0
:
Динамо Мх
0
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.32
П2
4.70
Футбол. Англия
1-й тайм
Брентфорд
0
:
Манчестер Сити
1
Все коэффициенты
П1
17.00
X
6.03
П2
1.23
Футбол. Германия
1-й тайм
Гамбург
2
:
Майнц
0
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.00
П2
10.50
Футбол. Франция
перерыв
Гавр
1
:
Ренн
2
Все коэффициенты
П1
11.50
X
4.50
П2
1.45
Футбол. Франция
1-й тайм
Монако
1
:
Ницца
2
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.55
П2
3.45
Футбол. Франция
перерыв
Страсбур
1
:
Анже
0
Все коэффициенты
П1
1.22
X
5.70
П2
21.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Нефтехимик
0
:
Ротор
0
Все коэффициенты
П1
4.00
X
2.10
П2
3.15
Футбол. Испания
2-й тайм
Севилья
2
:
Барселона
1
Все коэффициенты
П1
1.50
X
3.50
П2
17.00
Футбол. Испания
19:30
Эспаньол
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.45
П2
2.81
Футбол. Испания
19:30
Реал Сосьедад
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.47
П2
3.60
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.44
П2
2.81
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.25
П2
2.75
Футбол. Франция
21:45
Лилль
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.00
П2
1.85
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.93
П2
1.77
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
4
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Черноморец
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
3
:
Шинник
1
П1
X
П2

ЦСКА переехал «Спартак» за 18 минут. А потом чудом не упустил победу!

ЦСКА дома победил «Спартак» в московском дерби в рамках 11-го тура РПЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

Футболисты ЦСКА с трудом переиграли «Спартак» в центральном матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт по горячим следам делится эмоциями от шоу на забитой до отказа армейской арене и не сомневается: это было одно из лучших противостояний в истории великого соперничества двух московских команд.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 11, 5.10.2025, 16:30
ЦСКА
3
Спартак
2

Ничто не предвещало беды

Давненько такого не было, чтобы команды подошли к главному дерби России не только в позиции клубов, ведущих борьбу за золото, но и в шикарной форме. Взглянем в турнирную таблицу: ЦСКА закончил треть чемпионата в лидерах, в 10-м туре нанеся первое поражение великолепной калининградской «Балтике». «Спартак» же в последних пяти матчах национального первенства потерял очки лишь в противостоянии и московским «Динамо» (2:2) — из-за скандальных событий в той сентябрьской встрече сегодня на скамейке не было главного тренера Деяна Станковича. Серб по-прежнему отбывает дисквалификацию.

Что еще мы могли отметить в преддверии потрясающей битвы на Песчаной улице?

  • На этой неделе и «красно-синие», и «красно-белые» сыграли свои матчи в Кубке России. ЦСКА на выезде по пенальти одолел «Локомотив» (0:0 / 4:2 по пен. — обе команды гарантировали себе участие в плей-офф пути РПЛ). Команда Станковича тоже получит путевку в следующий раунд: не без проблем был обыгран «Нижний Новгород» — на 93-й минуте Жедсон Фернандеш забил решающий мяч (2:1).
  • Это первое дерби со «Спартаком» для швейцарского рулевого армейцев Фабио Челестини.
  • Наконец, в прошлом сезоне команды обменялись победами. Причем выездными: в ноябре «Спартак» взял верх со счетом 2:0, а уже в апреле ЦСКА реваншировался — 2:1.

Катастрофический дебют

Еще не наступила 20-я минута, а «Спартак» пропустил аж три мяча. Все, что летело в ворота Александра Максименко, залетало без проблем. Начал голевую феерию Кирилл Глебов, который на четвертой минуте воспользовался отвратительной работой защиты и замкнул качественную подачу Данила Кругового.

Затем главный арбитр Артем Чистяков назначил 11-метровый удар за спорный фол Фернандеша на Алеррандро, экстренно заменившим травмировавшегося Тамерлана Мусаева… Нарушение было, да. Но большой вопрос: в штрафной ли? Так или иначе Иван Обляков уверенно реализовал пенальти. Ну, а «трешку» оформил Круговой, который протолкнул мяч в сетку после очередного провала обороны гостей.

Журналисты сразу разузнали: еще никогда «Спартак» не пропускал три гола в первые 20 минут матча чемпионата России. Не менее безумен и тот факт, что «красно-белые» пропустили три гола к 18-й минуте впервые с 1947 года.

Впрочем, «Спартак» вовремя пришел в себя: на 21-й минуте мы увидели «пожар» уже в штрафной ЦСКА после углового, в результате которого Руслан Литвинов скинул на пустые ворота Фернандешу — 3:1! Накануне «Динамо» и «Локомотив» забили восемь за матч, а тут четыре гола меньше чем за половину первого тайма.

Кстати, на исходе получаса игры «Спартак» должен был забивать второй, однако после выхода Пабло Солари один на один изумительную реакцию продемонстрировал Игорь Владимирович Акинфеев.

Концовка первых 45 минут тоже получилась эпичной. Сначала судья отменил четвертый гол ЦСКА, так как Обляков в начальной фазе атаки сыграл рукой. А затем Чистяков не стал ставить пенальти в ворота Акинфеева после картинного падения Солари. Оба раза на помощь арбитру пришел видеоповтор (VAR).

И как все изменилось после перерыва!

С возобновлением игры команды будто поменялись местами — ЦСКА окатил ледяной душ. Мало того, что «Спартак» сделал счет 3:2 на 57-й минуте благодаря недопустимой ошибке Мойзеса у собственных ворот (защитник промазал по мячу), так еще и Ливай Гарсия в эпизоде с голом травмировал Акинфеева. Хотя, возможно, капитан просто неудачно сыграл на выходе из ворот… В любом случае разгневанный лидер ЦСКА отправился в подтрибунное помещение, а его заменил Владислав Тороп.

Последний, кстати, сразу начал водиться с мячом и чудом не был накрыт Манфредом Угальде.

ЦСКА растерялся. Но выстоял

«Спартак», разумеется, мог дожать армейцев, однако огромная усталость дала о себе знать. Даже Антон Заболотный не помог. Скажем прямо, всего один опасный момент во владениях «красно-синих» мы увидели после выхода на поле молодого Торопа. Это Милан Гайич спас заметно нервничавшего вратаря и отбил головой мяч, летевший в пустые ворота. Буря эмоций! ЦСКА в одной из атак тоже был близок к четвертому голу, однако и гости решили, что трех пропущенных в этот вечер хватит.

Хозяева набрали 24 очка и остались на первом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре у армейцев новое дерби — выезд к «Локо». А вот оставшемуся пятым «Спартаку» (18) предстоит принять «Ростов» (обе встречи пройдут 18 октября).

* * *

Наш чемпионат уходит на двухнедельную паузу. В октябре сборная России проводит два товарищеских матча: 10-го числа на «Волгоград Арене» футболисты Валерия Карпина сыграют против команды Ирана, после чего прилетят в Москву, где 14 октября примут Боливию на «ВТБ Арене».

Иван Орехов

Узнать больше по теме
Биография Ивана Облякова: карьера и личная жизнь футболиста
Иван Обляков — один из самых стабильных футболистов России. Долгие годы игрок является основным в ЦСКА и сборной России. Универсальность спортсмена позволила ему адаптироваться к любым требованиям тренеров. Биография спортсмена — это ровный путь к признанию и статусу.
Читать дальше