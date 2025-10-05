ЦСКА переехал «Спартак» за 18 минут. А потом чудом не упустил победу!

Футболисты ЦСКА с трудом переиграли «Спартак» в центральном матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт по горячим следам делится эмоциями от шоу на забитой до отказа армейской арене и не сомневается: это было одно из лучших противостояний в истории великого соперничества двух московских команд.
Ничто не предвещало беды
Давненько такого не было, чтобы команды подошли к главному дерби России не только в позиции клубов, ведущих борьбу за золото, но и в шикарной форме. Взглянем в турнирную таблицу: ЦСКА закончил треть чемпионата в лидерах, в 10-м туре нанеся первое поражение великолепной калининградской «Балтике». «Спартак» же в последних пяти матчах национального первенства потерял очки лишь в противостоянии и московским «Динамо» (2:2) — из-за скандальных событий в той сентябрьской встрече сегодня на скамейке не было главного тренера Деяна Станковича. Серб по-прежнему отбывает дисквалификацию.
Что еще мы могли отметить в преддверии потрясающей битвы на Песчаной улице?
- На этой неделе и «красно-синие», и «красно-белые» сыграли свои матчи в Кубке России. ЦСКА на выезде по пенальти одолел «Локомотив» (0:0 / 4:2 по пен. — обе команды гарантировали себе участие в плей-офф пути РПЛ). Команда Станковича тоже получит путевку в следующий раунд: не без проблем был обыгран «Нижний Новгород» — на 93-й минуте Жедсон Фернандеш забил решающий мяч (2:1).
- Это первое дерби со «Спартаком» для швейцарского рулевого армейцев Фабио Челестини.
- Наконец, в прошлом сезоне команды обменялись победами. Причем выездными: в ноябре «Спартак» взял верх со счетом 2:0, а уже в апреле ЦСКА реваншировался — 2:1.
Катастрофический дебют
Еще не наступила 20-я минута, а «Спартак» пропустил аж три мяча. Все, что летело в ворота Александра Максименко, залетало без проблем. Начал голевую феерию Кирилл Глебов, который на четвертой минуте воспользовался отвратительной работой защиты и замкнул качественную подачу Данила Кругового.
Затем главный арбитр Артем Чистяков назначил 11-метровый удар за спорный фол Фернандеша на Алеррандро, экстренно заменившим травмировавшегося Тамерлана Мусаева… Нарушение было, да. Но большой вопрос: в штрафной ли? Так или иначе Иван Обляков уверенно реализовал пенальти. Ну, а «трешку» оформил Круговой, который протолкнул мяч в сетку после очередного провала обороны гостей.
Журналисты сразу разузнали: еще никогда «Спартак» не пропускал три гола в первые 20 минут матча чемпионата России. Не менее безумен и тот факт, что «красно-белые» пропустили три гола к 18-й минуте впервые с 1947 года.
Впрочем, «Спартак» вовремя пришел в себя: на 21-й минуте мы увидели «пожар» уже в штрафной ЦСКА после углового, в результате которого Руслан Литвинов скинул на пустые ворота Фернандешу — 3:1! Накануне «Динамо» и «Локомотив» забили восемь за матч, а тут четыре гола меньше чем за половину первого тайма.
Кстати, на исходе получаса игры «Спартак» должен был забивать второй, однако после выхода Пабло Солари один на один изумительную реакцию продемонстрировал Игорь Владимирович Акинфеев.
Концовка первых 45 минут тоже получилась эпичной. Сначала судья отменил четвертый гол ЦСКА, так как Обляков в начальной фазе атаки сыграл рукой. А затем Чистяков не стал ставить пенальти в ворота Акинфеева после картинного падения Солари. Оба раза на помощь арбитру пришел видеоповтор (VAR).
И как все изменилось после перерыва!
С возобновлением игры команды будто поменялись местами — ЦСКА окатил ледяной душ. Мало того, что «Спартак» сделал счет 3:2 на 57-й минуте благодаря недопустимой ошибке Мойзеса у собственных ворот (защитник промазал по мячу), так еще и Ливай Гарсия в эпизоде с голом травмировал Акинфеева. Хотя, возможно, капитан просто неудачно сыграл на выходе из ворот… В любом случае разгневанный лидер ЦСКА отправился в подтрибунное помещение, а его заменил Владислав Тороп.
Последний, кстати, сразу начал водиться с мячом и чудом не был накрыт Манфредом Угальде.
ЦСКА растерялся. Но выстоял
«Спартак», разумеется, мог дожать армейцев, однако огромная усталость дала о себе знать. Даже Антон Заболотный не помог. Скажем прямо, всего один опасный момент во владениях «красно-синих» мы увидели после выхода на поле молодого Торопа. Это Милан Гайич спас заметно нервничавшего вратаря и отбил головой мяч, летевший в пустые ворота. Буря эмоций! ЦСКА в одной из атак тоже был близок к четвертому голу, однако и гости решили, что трех пропущенных в этот вечер хватит.
Хозяева набрали 24 очка и остались на первом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре у армейцев новое дерби — выезд к «Локо». А вот оставшемуся пятым «Спартаку» (18) предстоит принять «Ростов» (обе встречи пройдут 18 октября).
* * *
Наш чемпионат уходит на двухнедельную паузу. В октябре сборная России проводит два товарищеских матча: 10-го числа на «Волгоград Арене» футболисты Валерия Карпина сыграют против команды Ирана, после чего прилетят в Москву, где 14 октября примут Боливию на «ВТБ Арене».
Иван Орехов