ЦСКА переехал «Спартак» за 18 минут. А потом чудом не упустил победу!

«Спартак», разумеется, мог дожать армейцев, однако огромная усталость дала о себе знать. Даже Антон Заболотный не помог. Скажем прямо, всего один опасный момент во владениях «красно-синих» мы увидели после выхода на поле молодого Торопа. Это Милан Гайич спас заметно нервничавшего вратаря и отбил головой мяч, летевший в пустые ворота. Буря эмоций! ЦСКА в одной из атак тоже был близок к четвертому голу, однако и гости решили, что трех пропущенных в этот вечер хватит.