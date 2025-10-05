Малышев покинет пост генерального директора «Спартака», пишут СМИ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Эспаньол
1
:
Бетис
0
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.60
П2
7.79
Футбол. Испания
перерыв
Реал Сосьедад
0
:
Райо Вальекано
0
Все коэффициенты
П1
2.41
X
2.60
П2
5.02
Футбол. Италия
2-й тайм
Наполи
1
:
Дженоа
1
Все коэффициенты
П1
2.03
X
2.30
П2
12.00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Балтика
1
:
Динамо Мх
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.25
П2
38.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Брентфорд
0
:
Манчестер Сити
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
12.00
П2
1.04
Футбол. Германия
2-й тайм
Гамбург
4
:
Майнц
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
29.00
П2
33.00
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.44
П2
2.76
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.25
П2
2.75
Футбол. Франция
21:45
Лилль
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.11
П2
1.78
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.82
X
3.99
П2
1.75
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Ницца
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
4
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
4
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Черноморец
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
3
:
Шинник
1
П1
X
П2

Малышев покинет пост генерального директора «Спартака», пишут СМИ

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Олег Малышев покинет пост генерального директора московского футбольного клуба «Спартак», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Источник: Спорт-Экспресс

По информации источника, Малышев принял это решение еще в марте. Одним из кандидатов на его замену называется Антон Мишнов, работающий в структуре «Лукойла».

«Спартак» в воскресенье со счетом 2:3 проиграл ЦСКА в московском дерби в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Красно-белые» располагаются на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 18 очков.

Малышев занимал пост генерального директора «Спартака» с июня 2023 года, сменив в этой должности Евгения Мележикова, который впоследствии стал исполнительным директором Российской премьер-лиги (РПЛ).