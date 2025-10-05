Малышев покинет пост генерального директора «Спартака», пишут СМИ

По информации источника, Малышев принял это решение еще в марте. Одним из кандидатов на его замену называется Антон Мишнов, работающий в структуре «Лукойла».
«Спартак» в воскресенье со счетом 2:3 проиграл ЦСКА в московском дерби в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Красно-белые» располагаются на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 18 очков.
Малышев занимал пост генерального директора «Спартака» с июня 2023 года, сменив в этой должности Евгения Мележикова, который впоследствии стал исполнительным директором Российской премьер-лиги (РПЛ).