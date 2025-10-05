Губерниев высказался о расистском выпаде футболиста «Краснодара»

Инцидент произошел в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Ахматом». В конце встречи защитник «Ахмата» Усман Ндонг получил красную карточку за удар плечом в Сперцяна. После матча сенегальский футболист заявил, что его оппонент допустил расистское высказывание, что и спровоцировало конфликт. Со своей стороны, Сперцян отрицает обвинения в расизме, утверждая, что Ндонг оскорбил его мать.