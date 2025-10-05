Губерниев высказался о расистском выпаде футболиста «Краснодара»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Эспаньол
1
:
Бетис
0
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.60
П2
7.79
Футбол. Испания
перерыв
Реал Сосьедад
0
:
Райо Вальекано
0
Все коэффициенты
П1
2.55
X
2.40
П2
5.02
Футбол. Италия
2-й тайм
Наполи
1
:
Дженоа
1
Все коэффициенты
П1
2.03
X
2.20
П2
12.00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Балтика
1
:
Динамо Мх
0
Все коэффициенты
П1
1.23
X
5.25
П2
45.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Брентфорд
0
:
Манчестер Сити
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
12.00
П2
1.02
Футбол. Германия
2-й тайм
Гамбург
4
:
Майнц
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
29.00
П2
33.00
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.44
П2
2.76
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.22
П2
2.76
Футбол. Франция
21:45
Лилль
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.11
П2
1.78
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.92
X
4.01
П2
1.73
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Ницца
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
4
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
4
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Черноморец
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
3
:
Шинник
1
П1
X
П2

Губерниев высказался о расистском выпаде футболиста «Краснодара»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в случае доказательства расистского высказывания со стороны полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, футболист должен быть строго наказан. Сообщает издание «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Ахматом». В конце встречи защитник «Ахмата» Усман Ндонг получил красную карточку за удар плечом в Сперцяна. После матча сенегальский футболист заявил, что его оппонент допустил расистское высказывание, что и спровоцировало конфликт. Со своей стороны, Сперцян отрицает обвинения в расизме, утверждая, что Ндонг оскорбил его мать.

«Если будет доказан расистский выпад со стороны Сперцяна, то надо это выжигать каленым железом и карать по всей строгости. Но сначала нужно понять, действительно ли все было так, как рассказал игрок “Ахмата”, — прокомментировал ситуацию Губерниев.

Также спортивный юрист Михаил Прокопец не исключил возможность дисквалификации Сперцяна на срок до десяти матчей в случае подтверждения нарушения. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) уже начал расследование инцидента. Обе команды пока не представили официальных заявлений по данному вопросу.

Краснодар
2:0
Первый тайм: 2:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
4.10.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Ozon Арена
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Станислав Черчесов
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
(Лукас Оласа)
15′
Диего Коста
(Эдуард Сперцян)
31′
Нереализованные пенальти
Ахмат
Георгий Мелкадзе
45′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
98
Сергей Петров
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
9
Джон Кордоба
4
Диего Коста
66
Дуглас Аугусту
7
Виктор Са
77′
20
Джованни Гонсалес
10
Эдуард Сперцян
85′
88′
8
Данила Козлов
3
Тормена
30′
5
Жубал
77′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
46′
6
Кевин Ленини
51′
Ахмат
88
Гиорги Шелия
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
90
Усман Ндонг
85′
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
18′
81
Максим Сидоров
75′
13
Мохамед Конате
20
Максим Самородов
63′
10
Рифат Жемалетдинов
17
Эгаш Касинтура
88′
4
Турпал-Али Ибишев
77
Георгий Мелкадзе
75′
99
Анас Эль-Махрауи
42
Мануэль Келиано
63′
9
Брайан Мансилья
Статистика
Краснодар
Ахмат
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
19
13
Удары в створ
6
3
Угловые
5
5
Фолы
16
17
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше