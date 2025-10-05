Губерниев высказался о расистском выпаде футболиста «Краснодара»

Инцидент произошел в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Ахматом». В конце встречи защитник «Ахмата» Усман Ндонг получил красную карточку за удар плечом в Сперцяна. После матча сенегальский футболист заявил, что его оппонент допустил расистское высказывание, что и спровоцировало конфликт. Со своей стороны, Сперцян отрицает обвинения в расизме, утверждая, что Ндонг оскорбил его мать.
«Если будет доказан расистский выпад со стороны Сперцяна, то надо это выжигать каленым железом и карать по всей строгости. Но сначала нужно понять, действительно ли все было так, как рассказал игрок “Ахмата”, — прокомментировал ситуацию Губерниев.
Также спортивный юрист Михаил Прокопец не исключил возможность дисквалификации Сперцяна на срок до десяти матчей в случае подтверждения нарушения. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) уже начал расследование инцидента. Обе команды пока не представили официальных заявлений по данному вопросу.
Мурад Мусаев
Станислав Черчесов
Джон Кордоба
(Лукас Оласа)
15′
Диего Коста
(Эдуард Сперцян)
31′
Георгий Мелкадзе
45′
1
Станислав Агкацев
98
Сергей Петров
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
9
Джон Кордоба
4
Диего Коста
66
Дуглас Аугусту
7
Виктор Са
77′
20
Джованни Гонсалес
10
Эдуард Сперцян
85′
88′
8
Данила Козлов
3
Тормена
30′
5
Жубал
77′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
46′
6
Кевин Ленини
51′
88
Гиорги Шелия
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
90
Усман Ндонг
85′
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
18′
81
Максим Сидоров
75′
13
Мохамед Конате
20
Максим Самородов
63′
10
Рифат Жемалетдинов
17
Эгаш Касинтура
88′
4
Турпал-Али Ибишев
77
Георгий Мелкадзе
75′
99
Анас Эль-Махрауи
42
Мануэль Келиано
63′
9
Брайан Мансилья
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти