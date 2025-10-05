Ричмонд
Итог дерби ЦСКА — «Спартак»: судье помог ВАР-центр

Один из ключевых матчей чемпионата России, завершившийся победой красно-синих (3:2), обошелся без судейского скандала благодаря видеоассистентам.

Источник: Спорт-Экспресс

Где на самом деле случилась «воздушная подножка»?

На 11-й минуте матча 11-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» судья Артем Чистяков после ВАР-вмешательства и просмотра повторов на мониторе у поля объявил, что 83-й номер красно-белых (Жедсон Фернандеш) нарушил правила в своей штрафной площади, и назначил пенальти в пользу армейцев.

Рефери в итоге решил, что спартаковец попал левой ногой по левой ноге Алеррандро и произошло это внутри штрафной. Подобные эпизоды и такие «воздушные подножки» в чемпионате России не раз трактовались как фолы. В данном эпизоде оставалось определить только то, где произошел контакт в ногах.

Мешков правильно помог отменить гол армейцев

На 42-й минуте Чистяков снова после ВАР-проверки и просмотра повторов на мониторе у поля изменил первоначальное решение и объявил, что игрок ЦСКА номер 10 (Иван Обляков) сыграл рукой в ЭйПиПи (в фазе атаки). Четвертый гол армейцев в итоге был отменен.

Нужно отметить работу видеоассистентов Виталия Мешкова и Ранэля Зиякова, которые правильно вмешались в действия рефери, пропустившего фол Облякова. В итоге их вмешательство стало 54-м в чемпионате России-2025/26. 50 раз первоначальное решение судьи изменялось.

Хорошо, что в ходе одной из главных игр года не пропала связь с ВАР-центром. В противном случае ошибки арбитра остались бы неисправленными.

Солари можно было наказывать за симуляцию

На 43-й минуте Чистяков правильно не назначил пенальти в ворота армейцев после падения Пабло Солари, но не наказал спартаковца за симуляцию. Ни один из двух защитников красно-синих (Мойзес и Жоао Виктор) не фолил на сопернике — тот упал сам, пытаясь обмануть судью и заработать 11-метровый удар.

В итоге же Чистяков зафиксировал фол Жедсона Фернандеша на Игоре Акинфееве, когда спартаковец попытался помешать вратарю выбить мяч из штрафной, и назначил штрафной удар в пользу ЦСКА.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 11, 5.10.2025, 16:30
ЦСКА
3
Спартак
2

Неудаления Жоао Виктора и Джику

Можно поддержать решение судьи на 47-й минуте не удалить Жоао Виктора, задержавшего рукой Манфреда Угальде и остановившего с фолом забег спартаковца. Чистяков квалифицировал действия защитника как срыв перспективной атаки, а не как лишение соперника явной возможности забить гол.

А вот относительно оценки действий Александра Джику есть вопрос. Спартаковец еще в первом тайме уверенно шел ко второй желтой карточке. Но избежал ее. Как и после перерыва. Хотя на 81-й минуте у судьи были основания вынести Джику второе предупреждение за срыв перспективной атаки, удалить его и отправить в раздевалку. Так как речь шла о желтой карточке, видеоассистенты вмешаться не могли.

Александр Бобров

Биография Ивана Облякова: карьера и личная жизнь футболиста
Иван Обляков — один из самых стабильных футболистов России. Долгие годы игрок является основным в ЦСКА и сборной России. Универсальность спортсмена позволила ему адаптироваться к любым требованиям тренеров. Биография спортсмена — это ровный путь к признанию и статусу.
