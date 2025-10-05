Итог дерби ЦСКА — «Спартак»: судье помог ВАР-центр

А вот относительно оценки действий Александра Джику есть вопрос. Спартаковец еще в первом тайме уверенно шел ко второй желтой карточке. Но избежал ее. Как и после перерыва. Хотя на 81-й минуте у судьи были основания вынести Джику второе предупреждение за срыв перспективной атаки, удалить его и отправить в раздевалку. Так как речь шла о желтой карточке, видеоассистенты вмешаться не могли.