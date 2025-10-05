«Балтика» обыграла махачкалинское «Динамо» и догнала «Зенит» в таблице РПЛ

Игра, прошедшая в воскресенье в Калининграде, завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Андрея Талалаева, который в этот день праздновал свое 53-летие. Хозяева поля вышли вперед на 41-й минуте, когда пенальти реализовал Брайан Хиль. Точку в игре на 91-й минуте поставил вышедший на замену Чинонсо Оффор.
«Балтика» прервала свою серию из трех матчей без побед в РПЛ и с 20 очками в активе догнала «Зенит» в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» с 10 баллами занимает 12-е место.
В следующем туре «Балтика» 19 октября на выезде сыграет с «Рубином», а махачкалинское «Динамо» днем ранее примет «Краснодар».
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
5.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Ростех Арена, 12187 зрителей
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Хасанби Биджиев
Голы
Балтика
Брайан Александр Хиль
42′
Чиносо Оффор
(Максим Петров)
90+1′
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
25
Александр Филин
4
Натан Гассама
47′
17
Владислав Саусь
23
Мингиян Бевеев
91
Брайан Александр Хиль
62′
11
Юрий Ковалев
73
Максим Петров
90′
69
Ираклий Манелов
15
Тентон Йенне
62′
90
Чиносо Оффор
77
Эльдар Чивич
9′
46′
22
Николай Титков
10
Илья Петров
82′
14
Стефан Ковач
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
4
Идар Шумахов
5
Джемал Табидзе
99
Муталип Алибеков
77
Темиркан Сундуков
7
Хазем Мастури
48′
47
Никита Глушков
22
Мохамед Аззи
18′
46′
13
Сослан Кагермазов
25
Гамид Агаларов
64′
21
Абдулпаша Джабраилов
10
Джавад Хоссейннеджад
29′
64′
11
Миро
16
Уссем Мрезиг
89′
3
Имадеддин Аззи
Статистика
Балтика
Динамо Мх
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
8
5
Удары в створ
4
3
Угловые
5
5
Фолы
18
12
Офсайды
3
4
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
