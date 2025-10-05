«Балтика» обыграла махачкалинское «Динамо» и догнала «Зенит» в таблице РПЛ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Сельта
0
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
4.72
X
3.65
П2
1.84
Футбол. Италия
1-й тайм
Ювентус
0
:
Милан
0
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.19
П2
2.90
Футбол. Франция
1-й тайм
Лилль
0
:
ПСЖ
0
Все коэффициенты
П1
3.62
X
3.35
П2
2.21
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия М
0
:
Фрайбург
0
Все коэффициенты
П1
5.78
X
1.60
П2
5.02
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
0
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
4
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Ницца
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
4
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
4
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Черноморец
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Ростов
1
П1
X
П2

«Балтика» обыграла махачкалинское «Динамо» и догнала «Зенит» в таблице РПЛ

Футболисты «Балтики» нанесли поражение махачкалинскому «Динамо» в заключительном матче 11-го тура чемпионата России.

Источник: РИА "Новости"

Игра, прошедшая в воскресенье в Калининграде, завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Андрея Талалаева, который в этот день праздновал свое 53-летие. Хозяева поля вышли вперед на 41-й минуте, когда пенальти реализовал Брайан Хиль. Точку в игре на 91-й минуте поставил вышедший на замену Чинонсо Оффор.

«Балтика» прервала свою серию из трех матчей без побед в РПЛ и с 20 очками в активе догнала «Зенит» в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» с 10 баллами занимает 12-е место.

В следующем туре «Балтика» 19 октября на выезде сыграет с «Рубином», а махачкалинское «Динамо» днем ранее примет «Краснодар».

Балтика
2:0
Первый тайм: 1:0
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
5.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Ростех Арена, 12187 зрителей
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Хасанби Биджиев
Голы
Балтика
Брайан Александр Хиль
42′
Чиносо Оффор
(Максим Петров)
90+1′
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
25
Александр Филин
4
Натан Гассама
47′
17
Владислав Саусь
23
Мингиян Бевеев
91
Брайан Александр Хиль
62′
11
Юрий Ковалев
73
Максим Петров
90′
69
Ираклий Манелов
15
Тентон Йенне
62′
90
Чиносо Оффор
77
Эльдар Чивич
9′
46′
22
Николай Титков
10
Илья Петров
82′
14
Стефан Ковач
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
4
Идар Шумахов
5
Джемал Табидзе
99
Муталип Алибеков
77
Темиркан Сундуков
7
Хазем Мастури
48′
47
Никита Глушков
22
Мохамед Аззи
18′
46′
13
Сослан Кагермазов
25
Гамид Агаларов
64′
21
Абдулпаша Джабраилов
10
Джавад Хоссейннеджад
29′
64′
11
Миро
16
Уссем Мрезиг
89′
3
Имадеддин Аззи
Статистика
Балтика
Динамо Мх
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
8
5
Удары в створ
4
3
Угловые
5
5
Фолы
18
12
Офсайды
3
4
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти