«Балтика» обыграла махачкалинское «Динамо» и догнала «Зенит» в таблице РПЛ

Игра, прошедшая в воскресенье в Калининграде, завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Андрея Талалаева, который в этот день праздновал свое 53-летие. Хозяева поля вышли вперед на 41-й минуте, когда пенальти реализовал Брайан Хиль. Точку в игре на 91-й минуте поставил вышедший на замену Чинонсо Оффор.