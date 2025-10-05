Обвиненный в расизме капитан «Краснодара» согласился на детектор лжи

У Сперцяна в концовке матча с «Ахматом» 4 октября (2:0) возник конфликт с защитником гостей Ндонгом. На 86-й минуте сенегальца удалили за агрессивное поведение и удар соперника плечом в лицо, а Сперцяну показали предупреждение за неспортивное поведение. Ндонг после матча заявил, что Сперцян на португальском языке произнес расистское оскорбление, а капитан «Краснодара» отверг обвинения и сказал, что, наоборот, это сенегалец оскорблял его.