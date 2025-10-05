Обвиненный в расизме капитан «Краснодара» согласился на детектор лжи

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил в телеграм-канале, что считает неприемлемыми обвинения в расизме в свой адрес со стороны игрока «Ахмата» Усмана Ндонга.
«Готов доказать свою правоту любыми способами — смотрите камеры, читайте по губам, полиграф — нет проблем. Я уверен в себе, в своих словах и знаю, что я этого не говорил», — сказал Сперцян.
Полузащитник добавил, что никогда бы не позволил себе таких слов, и назвал происходящее «похожим на какой-то цирк».
У Сперцяна в концовке матча с «Ахматом» 4 октября (2:0) возник конфликт с защитником гостей Ндонгом. На 86-й минуте сенегальца удалили за агрессивное поведение и удар соперника плечом в лицо, а Сперцяну показали предупреждение за неспортивное поведение. Ндонг после матча заявил, что Сперцян на португальском языке произнес расистское оскорбление, а капитан «Краснодара» отверг обвинения и сказал, что, наоборот, это сенегалец оскорблял его.
В воскресенье «Ахмат» призвал РФС наказать Сперцяна и отменить красную карточку Ндонга. В РПЛ заявили ТАСС, что ситуацию рассмотрит РФС.
Сперцяну грозит до десяти матчей дисквалификации.
Мурад Мусаев
Станислав Черчесов
Джон Кордоба
(Лукас Оласа)
15′
Диего Коста
(Эдуард Сперцян)
31′
Георгий Мелкадзе
45′
1
Станислав Агкацев
98
Сергей Петров
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
9
Джон Кордоба
4
Диего Коста
66
Дуглас Аугусту
7
Виктор Са
77′
20
Джованни Гонсалес
10
Эдуард Сперцян
85′
88′
8
Данила Козлов
3
Тормена
30′
5
Жубал
77′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
46′
6
Кевин Ленини
51′
88
Гиорги Шелия
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
90
Усман Ндонг
85′
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
18′
81
Максим Сидоров
75′
13
Мохамед Конате
20
Максим Самородов
63′
10
Рифат Жемалетдинов
17
Эгаш Касинтура
88′
4
Турпал-Али Ибишев
77
Георгий Мелкадзе
75′
99
Анас Эль-Махрауи
42
Мануэль Келиано
63′
9
Брайан Мансилья
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти