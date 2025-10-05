Семин назвал, чего не хватило «Спартаку» для победы в матче против ЦСКА

В московском дерби «Спартаку» не хватило базовых вещей для победы: забитых голов, реализации моментов и удачи. Такое мнение «РБК Спорт» выразил бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин.
«Прекрасный матч. Жалко, что одна команда проиграла. Хотелось бы, чтобы победили обе команды, если бы это было возможно. Тот футбол, который они показали, был интересен болельщикам. В первые минуты “Спартак” проиграл и потом пытался как-то выбраться из этой сложной ситуации. Команде не хватило забитых голов, реализации моментов, а также удачи. Но кто-то должен был выиграть, и это сделал ЦСКА», — сказал Семин.
Он отметил, что у «Спартака» замены были достаточно правильными и хорошими, но это не помогло отыграться.
Говоря об игре ЦСКА, Семин сказал, что команда показывала хороший футбол, особенно в первые 15 минут матча, и мощно выглядела. «Они такой прессинг оказали, что “Спартак” наделал много ошибок», — заключил он.
Сегодня в матче 11-го тура РПЛ сыграли «Спартак» и ЦСКА. Московское дерби завершилось со счетом 3:2 в пользу ЦСКА. В первом тайме за 18 минут «Спартак» пропустил три мяча в свои ворота.
Для «Спартака» это поражение стало первым после дисквалификации Деяна Станковича; до этого команда выиграла два матча в РПЛ и один в Кубке России.
Сейчас ЦСКА лидирует в турнирной таблице с 24 очками. «Спартак» с 18 очками находится на пятом месте.
В следующем туре ЦСКА 18 октября сыграет против «Локомотива», в этот же день «Спартак» дома примет «Ростов».
Фабио Челестини
Деян Станкович
Кирилл Глебов
(Данил Круговой)
5′
Иван Обляков
12′
Данил Круговой
(Алеррандро)
18′
Жедсон Фернандеш
(Руслан Литвинов)
21′
Ливай Гарсия
57′
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
70′
3
Данил Круговой
78
Игорь Дивеев
39′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
35
Игорь Акинфеев
61′
49
Владислав Тороп
17
Кирилл Глебов
77′
5
Родриго Вильягра
7
Матеус Алвес
61′
90
Матвей Лукин
11
Тамерлан Мусаев
7′
9
Алеррандро
4
Жоао Виктор
47′
61′
37
Энрике Кармо
98
Александр Максименко
83
Жедсон Фернандеш
18
Наиль Умяров
67′
9
Манфред Угальде
90+5′
7
Пабло Солари
4
Александр Джику
33′
68
Руслан Литвинов
97
Даниил Денисов
88′
35
Кристофер Мартинс
6
Срджан Бабич
46′
27
Игорь Дмитриев
5
Эсекиэль Барко
88′
91
Антон Заболотный
10
Маркиньос
46′
11
Ливай Гарсия
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти