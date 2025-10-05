«ЦСКА не переиграл нас тактически. Но у них был лучше настрой». Сакич и Челестини после дерби

В главном матче 11-го тура «Спартак» уступил ЦСКА со счетом 2:3, что позволило армейцам вернуться на первое место. После игры помощник дисквалифицированного Деяна Станковича Ненад Сакич и главный тренер красно-синих Фабио Челестини ответили на вопросы журналистов.
Сакич: «Выпустили Заболотного и ждали хорошую подачу»
— Команда была не готова к матчу с ЦСКА. Было потрачено 90 миллионов на трансферы, но 0:3 к 20-й минуте. Почему так?
— ЦСКА вошел в игру намного лучше. У них все получилось, настрой был выше. Это умножилось на качество соперника, противопоставить что-то этому было тяжело. Мы понимали, как они играют, но сегодня в начале не получилось.
— Почему вы вышли в три центральных защитника?
— Мы исходили из того, как играет соперник. Так было логично расположить команду.
— Кто должен был сдержать вингеров ЦСКА?
— По Глебову — Джику, по Круговому — Литвинов.
— Ваша команда проигрывала 0:3 к 20-й минуте. Те ли игроки вышли на поле?
— Если мы проанализируем голы, то увидим, что все они родились из наших невынужденных ошибок. ЦСКА не переиграл нас тактически.
— Зачем вы заменили Барко?
— Выпустили Заболотного и Мартинса. Надеялись на подачи. У нас было достаточно игроков, готовых замыкать. Ждали хорошую подачу с фланга.
Челестини: «На поле мы ракеты, но нужно быть спокойнее»
— Казалось, что доведете игру максимально спокойно до конца. Что случилось?
— Согласен с вами, мы не играли так, как хотели. Отдавали слишком много длинных передач, нам не хватало терпения. Когда мы играем в футбол — мы ракеты, но нам не хватало спокойствия. Дарили «Спартаку» мячи, соперник этим пользовался. У них хорошая команда. Забив три мяча, мы сделали матч открытым. Могли провести эту игру лучше. Вижу, куда нам двигаться, где прибавлять. Это позитивно с точки зрения будущего.
— Каким вы видите будущее Матвея Лукина?
— Он сыграл в Кубке 90 минут, набирает свое время. Очевидно, что я не делал ему сегодня подарка — он появился в непростой момент времени. Вышедшие сегодня на замены провели хорошую работу. Благодаря им мы начали лучше контролировать мяч.
— Что с Тамерланом Мусаевым и Игорем Акинфеевым?
— У Тамерлана мышечное повреждение. Во время спринта он почувствовал укол. Игорь либо подвернул голеностоп, либо колено. Мы пока не знаем характер травмы, насколько это серьезно.
— Что нужно сделать ЦСКА в перерыв на сборные, чтобы остаться на текущем уровне игры?
— Проблема в том, что 13 наших игроков уезжают в сборные команды. У них не будет времени на отдых, в этом сложность для нашей команды. Но мы восстановим наших футболистов, у нас будет товарищеский матч.
— ЦСКА готов бороться за чемпионство?
— Мы работаем с прицелом на июнь. ЦСКА не может стать чемпионом девять лет, значит, что-то происходит. Нужно сохранять скромность, но она не означает отсутствие амбиций. Мы вернулись на первое место, у нас есть пространство для маневра. Нам есть куда расти. Наша обязанность бороться за золото, но к этой формулировке необходимо подходить осторожно. Продолжаем работать, все покажет июнь.
— Много критики в адрес Алеррандро и Мусаева. Как вы оцените их игру?
— Они много работают. Надо идти потихоньку, шаг за шагом. У Алеррандро не было больших возможностей ранее, он молод. В этой команде Круговой, можно сказать, дедушка. Уверен, что и Мусаев, и Алеррандро будут расти и прибавлять. Поможет терпение.
— Как вам подарок от «Спартака» в начале игры?
— Матч был абсолютно равным с первой до последней минуты. У нас было, может, 10−15 минут, где мы больше контролировали мяч. Но «Спартак» нам создал много проблем. Когда мы начинаем комбинировать, мы становимся хорошей командой. Соперник нам ничего не дарил, мы провели хорошую работу. «Спартак» не подсел, он продолжал давить — мы испытывали проблемы со сдерживанием их атак. Моя команда могла бы лучше сыграть.
— Заметил, что Тороп нервничал после выхода на замену. Как вы это видели со скамейки?
— Опыт нельзя купить в супермаркете. Надо играть, жить этим. Войти в дерби, когда легенда клуба покидает поле, а «Спартак» оказывает давление, — это тяжело. Тороп немного нервничал, это нормально, он молодой. Но и полевые игроки тоже нервничали, нам нужно исправлять этот аспект.
Тороп хорошо показывает себя. После ошибки в матче с «Акроном» у него было напряжение. Но он потихоньку понимает то, что я от него хочу. Адаптируется, принимает.
— Ощутили ли вы атмосферу дерби ЦСКА — «Спартак»?
— Конечно, полный стадион! Всю неделю замечал за болельщиками, что это важный матч. У меня просили автографы и говорили: «Ты должен обыграть “Спартак”. Я понимаю, что это что-то особенное.
Артем Бухаев