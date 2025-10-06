«Нелепая ситуация». Почему «Спартак» пропустил три гола в начале дерби

«Дерби удалось. В первом тайме игра даже превосходила наши ожидания. ЦСКА победил по делу. Да, залетало все что можно, как вчера в матче “Динамо” — “Локо”. Армейцы были почти на голову сильнее “Спартака”. А потом все перевернулось, но они не смогли полностью превратить это преимущество в голы. Мне не за что ругать ЦСКА, потому что играли на удержание. А игроки “Спартака” не выступают на высшем уровне по своему потенциал», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата».