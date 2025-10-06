«Спартак» мог вернуться с 0:3, но ЦСКА был лучше во всем. Дерби провалил Станкович

На 4-й минуте, когда Глебов практически вбежал с мячом в ворота Максименко, казалось, что «Спартак» еще не вышел на поле.
На 12-й — что вместо футбола все снова будут обсуждать судейство.
А на 18-й возникла полная уверенность: можно давать финальный свисток и разъезжаться — вернуться с 0:3 с таким футболом просто невозможно.
Да, еще до матча превосходство ЦСКА было очевидным: команда на первом месте и, в отличие от соперника, четко осознает, что хочет делать на поле и во что играть. Но чтобы так доминировать?!
Кто-нибудь понял, в чем заключался стартовый план «Спартака»? Деян Станкович снова намудрил с составом, изобрел гибридную схему — а дальше? Ради чего все это? ЦСКА же вообще ничего не стал придумывать — о том, что он мощно проводит первые таймы, знают все в РПЛ. Ну и?
Вспомните первый гол армейцев: Глебов отобрал мяч в центре поля, оставил его Облякову и сразу побежал замыкать дальнюю штангу. Об этом заранее знал Круговой — что подтвердил во флеш-интервью в перерыве. Более того, это знали все — кроме спартаковцев, которые не успели перестроиться, позволили Кириллу выскочить из-за спин Джику и Денисова — и расстрелять Максименко в упор.
Когда пропускаешь в дерби раньше, чем переходишь центр поля, единственная задача — успокоиться, попытаться забрать мяч и не рисковать, чтобы не нарваться на второй гол. Что сделал «Спартак»? Получил и второй, и третий.
Да, пенальти очень неоднозначный. В ЭСК РФС его наверняка оправдают, но давайте так: вы удивились бы, если бы фол не зафиксировали? И можете ли представить аналогичное решение в условной Англии или Италии, где спорных 11-метровых в принципе минимум? Их почти не бывает. Я — нет.
Да, в «Спартаке» наверняка скажут, что этот гол стал решающим. Но разве он отменяет разницу в классе, которая была очевидна в первом тайме?
Конечно, здорово, что команда Станковича вернулась в игру. Здорово, что набрал форму Жедсон Фернандеш, который, правда, до этого привез пенальти и потерял мяч перед первой голевой атакой ЦСКА. Здорово, что красно-белые перестроились в перерыве, минут на 15 полностью перевернули игру — и не только в нее вернулись, но действительно заставили поверить в камбэк. Особенно после гола Ливая Гарсии и замены Акинфеева.
Но что дальше? Когда соперник вымотан физически и сломан ментально (2:3 после 0:3 и травма капитана — это сильный удар), все, на что хватило «Спартак», — момент с ударом Угальде, когда Гайич выбил из пустых ворот. Ни давления, как в начале тайма, ни финального навала. Потому что ЦСКА сделал то, что требовалось от красно-белых на 5-й минуте: засушил, сбил темп, отодвинул мяч от штрафной. И без проблем удержал преимущество в счете.
Да, «Спартак» был хорош минуты до 60-й. Но даже для ничьей в дерби этого слишком мало. В концовке я смотрел на команду Фабио Челестини и понимал: она все контролирует. Да, тянет время, действует на контратаках и эпизодами откровенно выживает, потому что «наелась» гораздо сильнее оппонента. Но не паникует, грамотно расставляется, выходит в атаку и создает моменты. Может забить четвертый и все закончить.
А что делал «Спартак»? За счет чего планировал спасти матч? Почему в добавленное время даже не перешел на чужую половину?
Не было ни плана Б, ни четкого понимания, в какие места давить, — потому что при Станковиче красно-белые все больше зависят от индивидуальных качеств футболистов. Полетит у Угальде — отлично. Барко что-нибудь придумает в середине — очень хорошо. Жедсон уйдет от троих на рывке и навесит — замечательно. А если еще и Гарсия дождется ошибки Мойзеса во вратарской — уже станет похоже на футбол.
Все так, но когда против тебя организованный и сбалансированный соперник — результата не будет. Останутся отговорки о неплохих отрезках, неудачном начале и даже спорном судействе. Заметьте, при Станковиче такое происходит постоянно: здесь помешало удаление, там — потеря концентрации в концовке, а теперь — неудачный старт.
В этом — ключевая проблема очень неплохой команды, которая может играть гораздо лучше и не проваливать дерби за 18 минут. Но при Деяне она вряд ли решится.
Автор: Леонид Волотко
Фабио Челестини
Деян Станкович
Кирилл Глебов
(Данил Круговой)
5′
Иван Обляков
12′
Данил Круговой
(Алеррандро)
18′
Жедсон Фернандеш
(Руслан Литвинов)
21′
Ливай Гарсия
57′
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
70′
3
Данил Круговой
78
Игорь Дивеев
39′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
35
Игорь Акинфеев
61′
49
Владислав Тороп
17
Кирилл Глебов
77′
5
Родриго Вильягра
7
Матеус Алвес
61′
90
Матвей Лукин
11
Тамерлан Мусаев
7′
9
Алеррандро
4
Жоао Виктор
47′
61′
37
Энрике Кармо
98
Александр Максименко
83
Жедсон Фернандеш
18
Наиль Умяров
67′
9
Манфред Угальде
90+5′
7
Пабло Солари
4
Александр Джику
33′
68
Руслан Литвинов
97
Даниил Денисов
88′
35
Кристофер Мартинс
6
Срджан Бабич
46′
27
Игорь Дмитриев
5
Эсекиэль Барко
88′
91
Антон Заболотный
10
Маркиньос
46′
11
Ливай Гарсия
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
