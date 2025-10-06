«Спартак» мог вернуться с 0:3, но ЦСКА был лучше во всем. Дерби провалил Станкович

Да, «Спартак» был хорош минуты до 60-й. Но даже для ничьей в дерби этого слишком мало. В концовке я смотрел на команду Фабио Челестини и понимал: она все контролирует. Да, тянет время, действует на контратаках и эпизодами откровенно выживает, потому что «наелась» гораздо сильнее оппонента. Но не паникует, грамотно расставляется, выходит в атаку и создает моменты. Может забить четвертый и все закончить.