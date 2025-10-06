«РПЛ превращается в чемпионат мутных пенальти». Лапочкин — об 11-метровом в ворота «Спартака»

И вот тут самое главное. Зачем [арбитр VAR Виталий] Мешков позвал Чистякова смотреть VAR? Мы знаем, что по географии не надо звать судью. Просто нужно было сказать, что контакт был в штрафной и нужно назначать одиннадцатиметровый удар. Раз он его зовет, значит, может быть только одно: для Мешкова это не фол. Чистяков это посмотрел, и, наверное, у него какие‑то ассоциации возникли с матча «Оренбург» — «Динамо» с подобным моментом. Поэтому он и назначил [пенальти], — цитирует Лапочкина «Матч ТВ».