В «Краснодаре» впервые прокомментировали обвинения в адрес Сперцяна в расизме

«У нас интернациональный коллектив — в команде играют футболисты из разных стран, с разным вероисповеданием и говорят на разных языках. Проявление расизма в таком окружении просто невозможно.



Эдуард в клубе почти 15 лет, начиная еще с академии, и я очень хорошо знаю его как человека. Именно поэтому Эдуард был выбран капитаном в молодом возрасте — он умеет объединять абсолютно разных людей и создавать атмосферу взаимного уважения. Мы уверены в нем — и как в капитане, и как в человеке», — цитирует Хашига «Чемпионат».