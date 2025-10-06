Африканец из РПЛ заступился за Сперцяна: «Эдуард — расист? Чушь, он не мог такого сказать»

«Сперцян — расист? Это просто чушь, какая-то шутка. Я просто не верю в то, что он мог сказать такие вещи. Думаю, что многие не понимают, зачем это делается в сторону Сперцяна. Я провел с ним много времени, я знаю, какой он человек. Сперцян — дружелюбный, очень воспитанный человек. Он просто не мог сказать такого», — заявил Олусегун в интервью РБ Спорт.