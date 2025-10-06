Ричмонд
Александра Ивлева назначили председателем совета директоров «Динамо»

Александра Ивлева назначили председателем совета директоров московского «Динамо».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Член консультативного совета московского «Динамо» Александр Ивлев назначен председателем совета директоров футбольного клуба, сообщается на официальном сайте «бело-голубых».

«Динамо» 2 октября объявило об уходе Дмитрия Гафина с должности председателя совета директоров, которую он занимал с января 2024 года. Функционер работал в клубе с 2019 года в качестве советника председателя и члена совета директоров.

— «Динамо» — клуб с великой историей, и в нем было многое сделано за последние годы, — сказал Ивлев. — Мы помним и игры, которые радовали нас и вселяли надежду, и конкретные неудачи, разочарования. Наша общая задача сейчас — создать клуб-лидер со стабильной и качественной игрой, которая будет радовать болельщиков и вести нас к титулам.

Ивлев в настоящее время занимается частной консалтинговой практикой, входит в состав совета директоров ряда компаний, участвует в благотворительных проектах. В последние годы входит в консультативный совет «Динамо», за которое болеет с 1974 года. С 2017 по 2020 год Ивлев также возглавлял наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

После 11 туров «Динамо» с 15 очками занимает восьмое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Бело-голубые» (8) занимают третью строчку в группе B после пяти сыгранных матчей группового этапа пути РПЛ Кубка России.