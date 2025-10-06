«Спартак» объявил об уходе генерального директора Малышева

«Он продолжит работу в совете директоров “Спартака” и будет советником нового генерального директора. Изменения связаны с семейными обстоятельствами.



Клуб благодарит Олега Александровича за плодотворную работу на посту гендиректора и желает удачи в дальнейшей деятельности в составе совета директоров!» — говорится в сообщении.