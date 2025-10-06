В «Динамо» — новый руководитель. Вместо Дмитрия Гафина совет директоров возглавил Александр Ивлев

В «Динамо» перемены. В минувшую пятницу с поста председателя совета директоров неожиданно ушел Дмитрий Гафин, а в понедельник клуб объявил, что на его место приходит Александр Ивлев — давний болельщик бело-голубых и опытный управленец. Новый руководитель уже сказал, что хочет видеть команду среди лидеров.
Назначение и первые слова
Как сообщило «Динамо» в официальном заявлении, клуб запустил корпоративные процедуры для назначения Александра Ивлева, который станет новым председателем совета директоров. Это решение приняли всего через несколько дней после ухода Дмитрия Гафина, который сам написал заявление об отставке.
— «Динамо» — клуб с великой историей, и в нем было многое сделано за последние годы. Мы помним и игры, которые радовали нас и вселяли надежду, и конкретные неудачи, разочарования. Наша общая задача сейчас — создать клуб-лидер со стабильной и качественной игрой, которая будет радовать болельщиков и вести нас к титулам, — цитирует Ивлева Telegram-канал бело-голубых.
Кто такой Ивлев
Новому руководителю московского клуба 58 лет. Он родился в Москве, учился в Московском государственном педагогическом институте иностранных языков, где получил специальность переводчика английского и французского. Потом уехал учиться в США, получил степень магистра в Школе бизнеса Чикагского университета.
Карьеру сделал в международной консалтинговой компании Ernst & Young, где работал с 1995 года. В 2002-м стал партнером фирмы, позже — управляющим партнером по СНГ и руководителем крупных направлений в Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европе и Центральной Азии. В 2016 году он победил в номинации «Лучший высший руководитель» национальной премии в области менеджмента «Топ-1000 российских менеджеров».
В 2022 году российский офис EY отделился от международной сети и стал называться Б1. Ивлев тогда ушел с руководящего поста, хотя остался советником. Сейчас он ведет консалтинговые проекты и входит в советы директоров разных компаний.
Связь со спортом и «Динамо»
Со спортом Ивлев тоже хорошо знаком. В 2017 году он вошел в наблюдательный совет РУСАДА, а вскоре и возглавил его после ухода Елены Исинбаевой. До конца 2020 года занимался антидопинговой политикой в России.
Главное — он не случайный человек для клуба. С 1974 года болеет за «Динамо». Уже несколько лет входит в консультативный совет клуба вместе с известными болельщиками — Сергеем Степашиным, Львом Лещенко, Александром Лазаревым и другими.
Для болельщиков это важная деталь. Ведь нередко руководители в клубах появляются без всякой связи с историей или атмосферой. Здесь другой случай: новый председатель приходит не только как управленец, но и как человек, который переживал за команду десятилетиями.
Ситуация у «Динамо» непростая. Летом команду возглавил Валерий Карпин, но старт в чемпионате получился слабым: четыре победы в 11 турах и восьмое место в таблице.
Гафин ушел в отставку на прошлой неделе. Он находился на должности председателя совдира с января 2024 года, когда сменил Юрия Соловьева. Спустя полтора года — опять перемены.
Автор: Гоша Чернов
Валерий Карпин
Михаил Галактионов
Иван Сергеев
22′
Бителло
(Иван Сергеев)
27′
Максим Осипенко
85′
Данил Пруцев
(Дмитрий Воробьев)
1′
Алексей Батраков
43′
Николай Комличенко
(Алексей Батраков)
68′
Дмитрий Воробьев
(Николай Комличенко)
81′
Александр Руденко
(Данил Пруцев)
90′
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
42′
74
Даниил Фомин
21
Антон Миранчук
10
Бителло
55
Максим Осипенко
19
Бактиер Зайнутдинов
44
Антонио Диас Рубенс
60′
7
Дмитрий Скопинцев
15
Данил Глебов
77′
2
Николас Маричаль
33
Иван Сергеев
89′
91
Ярослав Гладышев
14
Эль Мехди Маухуб
77′
70
Константин Тюкавин
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
6
Дмитрий Баринов
25
Данил Пруцев
19
Александр Руденко
83
Алексей Батраков
59
Егор Погостнов
80′
23
Сесар Монтес
93
Артем Карпукас
58′
27
Николай Комличенко
10
Дмитрий Воробьев
90′
24
Максим Ненахов
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти