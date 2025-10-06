В «Динамо» — новый руководитель. Вместо Дмитрия Гафина совет директоров возглавил Александр Ивлев

— «Динамо» — клуб с великой историей, и в нем было многое сделано за последние годы. Мы помним и игры, которые радовали нас и вселяли надежду, и конкретные неудачи, разочарования. Наша общая задача сейчас — создать клуб-лидер со стабильной и качественной игрой, которая будет радовать болельщиков и вести нас к титулам, — цитирует Ивлева Telegram-канал бело-голубых.