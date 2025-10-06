Что известно о новом генеральном директоре «Спартака»

Некрасов играл в футбольных корпоративных турнирах. Например, выступал за команду «Газпромбанк» в лиге Unevents. Играл на позиции защитника. Всего Некрасов отыграл 10 матчей, в которых записал на свой счет два гола. Также известно, что выступал за «Газпромбанк» в Лиге чемпионов бизнеса.