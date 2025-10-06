Дзюба о незабитом пенальти «Зениту»: «Перед командой нужно будет отмазаться»

«Расстроился, но не так, как обычно. Как правило, нужно 3−4 дня, чтобы отойти. История неприятная, перед командой нужно будет отмазаться. Но после этого пенальти получил столько теплоты и доброты, сколько от голов не получаешь. Значит, так должно было случиться. Сделал вывод, анализирую, буду сильнее», — сказал Дзюба «СЭ» на Лига Ставок Media Basket.
«Акрон» с 8 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 12-м туре РПЛ тольяттинцы 18 октября проведут матч с «Пари НН».
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
4.10.2025, 13:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Сергей Семак
Голы
Акрон
Дуглас Сантос
36′
Зенит
Педро
(Маркус Вендел)
11′
Нереализованные пенальти
Акрон
Артем Дзюба
90+5′
Составы команд
Акрон
78
Александр Васютин
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
23
Кристиян Бистрович
80
Хетаг Хосонов
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
86′
87′
8
Константин Марадишвили
7
Эдгар Севикян
60′
17
Солтмурад Бакаев
6
Максим Кузьмин
73′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
20
Педро
10
Максим Глушенков
25
Страхиня Эракович
33
Нино
31
Густаво Мантуан
59′
6
Ваня Дркушич
11
Луис Энрике
80′
30
Матео Кассьерра
7
Александр Соболев
60′
17
Андрей Мостовой
5
Вильмар Барриос
80′
32
Лусиано Гонду
8
Маркус Вендел
90′
21
Александр Ерохин
Статистика
Акрон
Зенит
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
8
14
Удары в створ
1
1
Угловые
1
7
Фолы
23
8
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти