Дзюба о незабитом пенальти «Зениту»: «Перед командой нужно будет отмазаться»

«Расстроился, но не так, как обычно. Как правило, нужно 3−4 дня, чтобы отойти. История неприятная, перед командой нужно будет отмазаться. Но после этого пенальти получил столько теплоты и доброты, сколько от голов не получаешь. Значит, так должно было случиться. Сделал вывод, анализирую, буду сильнее», — сказал Дзюба «СЭ» на Лига Ставок Media Basket.