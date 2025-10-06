Новый директор «Спартака» болеет за ЦСКА и связан с «Газпромом»: что происходит?

В «Спартаке» большие изменения. Олега Малышева, занимавшего должность генерального директора красно-белых последние 2,5 года, сменит Сергей Некрасов.
Олег Малышев покинул должность гендиректора «Спартака» по семейным обстоятельствам. Эту должность он занял летом 2023-го. За 2,5 года при Малышеве поработали три тренера — Гильермо Абаскаль, Владимир Слишкович и Деян Станкович. Тем не менее, после бронзы в сезоне-2022/23 результаты красно-белых лучше не стали.
Сергей Некрасов — выпускник МГУ и Лондонской Школы Бизнеса. В середине 1990-х работал в компании ABB Project & Trade Finance (Zurich) заместителем вице-президента, а с 1998 по 2001 год занимал должность вице-президента ABN AMRO Bank — одного из крупнейших банков в Нидерландах. В 2001-м Некрасов возглавил управление финансовыми институтами и рынками капитала в ЛУКОЙЛ. Спустя 10 лет был назначен вице-президентом «Газпромбанка» и занимал эту должность вплоть до 2018 года.
Некрасов играл за корпоративную футбольную команду «Газпромбанка» и даже хоккейную команду из Люксембурга «Кул Пакерс». Новый руководитель «Спартака» в сезоне-2024/25 провел шесть матчей во втором дивизионе первенства Люксембурга, забросил две шайбы и отдал две голевые передачи за «Кул Пакерс».
В заявлении на официальном сайте «Спартака» о назначении Некрасова указывается: «Вся жизнь Сергея Юрьевича связана с футболом. Некрасов играет в футбол и хоккей, неоднократно принимал участие в ветеранских турнирах с участием легенд “Спартака”.
В сети гуляют фотографии, свидетельствующие о том, что Некрасов прежде болел за ЦСКА.
Автор: Юрий Алеманов
