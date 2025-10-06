Новый директор «Спартака» болеет за ЦСКА и связан с «Газпромом»: что происходит?

Сергей Некрасов — выпускник МГУ и Лондонской Школы Бизнеса. В середине 1990-х работал в компании ABB Project & Trade Finance (Zurich) заместителем вице-президента, а с 1998 по 2001 год занимал должность вице-президента ABN AMRO Bank — одного из крупнейших банков в Нидерландах. В 2001-м Некрасов возглавил управление финансовыми институтами и рынками капитала в ЛУКОЙЛ. Спустя 10 лет был назначен вице-президентом «Газпромбанка» и занимал эту должность вплоть до 2018 года.